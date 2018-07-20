10 трансферов России, которые вы пропустили из-за суеты ЧМ-18

ЧМ-2018 захватил все внимание, но пора переключаться на клубные реалии. Через неделю стартует новый сезон РПЛ, и «Соккер.ру» уверен, что вы знаете в лицо не всех новичков.

Брайан Идову (Нигерия)

Трансфер: из «Амкара» в «Локомотив» как свободный агент.

Георгий Джикия несколько месяцев назад пророчил экс-партнеру по «Амкару» скачок в карьере и оказался прав: Идову перешел в стан действующих чемпионов России. Странно, что серьезные российские клубы раньше не обращали внимания на Брайана, ведь до недавнего времени у него был еще один серьезный бонус ко всем футбольным талантам – статус нелегионера. Теперь все иначе, Идову заигран за сборную Нигерии, с которой выступал на чемпионате мира и даже сыграл непосредственно против Месси. «Локомотиву» Брайан достался бесплатно после расформирования «Амкара», а ведь если бы кто-то заплатил пару миллионов евро за защитника при жизни пермского клуба, это могло бы продлить жизнь «Амкару».

Чико (Испания)

Трансфер: из «Гранады» в «Рубин» как свободный агент.

У «Рубина» есть и трансфер за деньги – казанцы отдали 1 миллион евро за молодого хорвата Уремовича, но с Филипом нам только предстоит познакомиться, а вот Чико – достаточно известная персона. Испанец последний сезон провел в «Гранаде», до этого зарабатывал деньги в Катаре, а вот с 2012-го по 2014 год играл в АПЛ за «Суонси», и вы никак не могли забыть этого защитника с хвостиком, если видели в деле хоть раз. Кто знает, может быть, Курбан Бердыев сделает из Хуана Мануэля «Чико» Флореса нового Сесара Наваса?

Александр Ташаев (Россия)

Трансфер: из «Динамо» в «Спартак» за 1.5 миллиона евро.

Переход получился со скандальным оттенком, но «Динамо» может винить в этом только себя и свой менеджмент, бездарно составляющий контракты. В соглашении с Ташаевым было указано, что он может уйти за фиксированную сумму в размере 1.5 млн евро – бесценок за молодого россиянина, кандидата в сборную и лидера «бело-голубых» в прошедшем сезоне. «Динамо» хотело удержать Ташаева, но крыть было нечем, Александр поступил по закону, написав заявление об уходе и ретировавшись спустя месяц. Отступные заплатил, разумеется, из кармана «Спартака». Иск динамовцев никак не мог повлиять на трансфер, а сам хавбек поблагодарил бывший клуб, но подчеркнул, что желает прогрессировать в среде с более высокой конкуренцией.

Рифат Жемалетдинов (Россия)

Трансфер: из «Рубина» в «Локомотив» за 1.5 миллиона евро.

Два года назад москвич и воспитанник «Локомотива» Жемалетдинов перебрался в «Рубин», и причиной стал вовсе не зов татарских корней, а щедрый контракт. За два года в Казани громко заявить о себе Рифат не сумел, хотя один из трех голов в составе «Рубина» забил как раз в ворота родного клуба, куда вернулся этим летом. Возвращение отметил голом в первом же матче против «Аустрии», подчеркнув, что комфортно чувствует себя на позиции ложной девятки.

Дмитрий Стоцкий (Россия)

Трансфер: из «Уфы» в «Краснодар» за 2 миллиона евро.

Дмитрий Стоцкий – один из самых стабильных игроков чемпионата России за пределами топ-клубов, и порой удивляет, почему большие российские команды боятся приглашать вот таких сформировавшихся мастеров с бойцовскими качествами и зашкаливающим трудолюбием. «Краснодар» пошел против системы, и, думается, не прогадает.

Хордур Магнуссон (Исландия)

Трансфер: из «Бристоль Сити» в ЦСКА за 2.8 млн евро.

ЦСКА подписал участника чемпионата мира в составе сборной Исландии, которого Виктор Ганчаренко поспешил назвать «новым викингом» армейцев. Понятно, взамен ушедшего Вернблума. Хордур тут же согласился, сделал новому клубу кучу комплиментов и пообещал заменить Понтуса. Магнуссон может сыграть на левом фланге защиты или зацементировать опорную зону, универсальный исландец наверняка придется ко двору ЦСКА, с северянами, приезжающими в Россию, вообще редко возникают проблемы.

Сидней (Бразилия)

Трансфер: из «Депортиво» в «Краснодар» за 6 миллионов евро.

Свеженькое приобретение «Краснодара», на которое даже чемпионат мира не мог бросить тень, ведь о переходе 28-летнего бразильского центрального защитника «Быки» объявили вчера. Сидней совсем юным прибыл в Европу и поначалу выступал за «Бенфику», но последние пять лет провел в Испании, четыре из них защищал цвета «Депортиво». Уход Андреаса Гранквиста заставил «Краснодар» всерьез озаботиться перекройкой центра обороны, и Сидней – не единственный новичок в эту зону.

Урош Спаич (Сербия)

Трансфер: из «Андерлехта» в «Краснодар» за 6 миллионов евро.

Другой новенький центральный защитник «Краснодара» приехал из Бельгии, а вообще он серб и даже был в заявке своей сборной на ЧМ-2018, правда, ни одной минуты так и не сыграл, зато за «Быков» в контрольных матчах уже дебютировал. Спаич определенно будет играть в основе «Краснодара» в будущем сезоне, если не случится каких-либо форс-мажоров.

Самуэль Жиго (Франция)

Трансфер: из «Гента» в «Спартак» за 8 миллионов евро.

А вот Жиго – несостоявшийся защитник «Краснодара». Переговоры по французу находились в продвинутой фазе, оставалось утрясти формальности, когда «Спартак» перехватил Самуэля у «Быков». Кто успел – тот и съел. По контрольным матчам Жиго производит впечатление: мощный, атлетичный, уверенный в себе, забил уже три мяча после угловых. Будет любопытно посмотреть на Самуэля в официальных матчах за «Спартак», протестировать связки с Кутеповым и Джикией.

Кристиан Куэва (Перу)

Трансфер: из «Сан-Паулу» в «Краснодар» за 8 миллионов евро.

И еще один участник чемпионата мира, подписавший контракт с «Краснодаром». Куэва – тот самый парень, который не смог забить пенальти в ворота сборной Дании, с его точным ударом все могло сложиться для перуанцев иначе. Атакующий полузащитник останется в России после мундиаля, так что у него еще будут возможности реализовать пенальти на стадионах чемпионата мира. Куэва и Жиго – пока самые дорогие приобретения российских клубов в это трансферное окно. Состоятся ли покупки дороже 8 миллионов евро до конца лета?