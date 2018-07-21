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Позиция по трансферам – якорь «Спартака»

вчера, 10:00
Федун

Короткое программное заявление Федуна о Кутепове и Зобнине озадачило «Соккер.ру». Зачем «Спартак» унижает своих футболистов?

Заявление Федуна о трансферах игроков в топ-5:

«Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?»

Сказано буквально следующее: 1. Кутепов и Зобнин – игроки основы сборной России, судя по мнению, будут на лавке в 9-й команде Бундеслиги, а не в основе. 2. Одновременно «Спартак» согласен отпустить футболистов в топ-клубы, где конкуренция выше, чем в любой «Боруссии» из Гладбаха. 3. Ведущие иностранные покупатели не доверяют «Спартаку» как воспитателю – предложений от топ-клубов нет.

4. Если готовы отдать Зобнина и Кутепова только топ-клубу, хотя заявляют, что они – игроки для запаса середняка Бундеслиги, то получается, что будущее футболистов для «Спартака» не важно – развитие их карьер не интересует, важно только имя покупателя. 5. Получилось заявление с двумя противоречащими друг другу частями. Да и каков уровень «Спартака», если в его основе футболисты резерва из Гладбаха?  

В позиции Федуна виноваты его менеджеры?

Заявления, вредящие «Спартаку» - проблема Родионова в первую очередь. Задача футбольного менеджера объяснять владельцу логику развития успешного клуба и правила игры. Унижать свой клуб и своих ребят – ошибочный подход, не рыночный. «Спартак» выезжает на том, что у них миллионы фанатов. Но когда после чемпионского сезона случился ожидаемый и заметный спад посещаемости, в клубе не почесались.

Даже по важному вопросу, как трансферы, стратегии нет. Но проблема не в Леониде Арнольдовиче, ведь нанял кучу людей, которые должны обучить азбуке футбола. Владельцы клубов не обязаны разбираться в игре, это скорее бонус. Но прекрасно, когда разбираются в бизнесе и ценят мнение профи. Вот только люди из Совета директоров «Спартака» связаны со сферой, где товар достают из-под земли, даже опыта кинопродюсера Де Лаурентиса, который тоже не силен в футболе, у них нет.

Но хитрец из «Наполи» умеет продавать игроков втридорога, чему в «Спартаке» так и не научились. Именно в задачи Родионова входит предотвращение заявлений, что Кутепов и Зобнин – герои ЧМ-18, годятся только для лавки в девятом клубе Бундеслиги. Прочитав это заявление, Промес сразу поймет, почему не оказался в АПЛ или Серии А – «Спартак» ждет приглашение за 100 миллионов. Неприятно понимать, что в трудовом заточении у тех, кто последний раз в топ-клуб продал Видича сто лет назад.

Унизил бы своих футболистов владелец «Ромы»?

Миллиардер Паллотта, заплативший штраф за купание в римском фонтане и дисквалифицированный УЕФА на три месяца за оскорбление арбитров, всегда хвалил «Рому» и ее игроков. Тотти собственная жена так не нахваливала никогда, как итало-американский богач. При этом даже Паллотте никогда в жизни не простили бы заявление, что в «Роме» игроки, не готовые к новым вызовам в будущем.

Суть современного футбола заключается в войне рынков и мастерстве создания имиджа. Побеждает не всегда тот, у кого больше всего денег  - не «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ, а скорее тот, кто грамотнее всех использует имеющиеся ресурсы и показывает характер, веру в себя. Например, «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ, параллельно капитализируя ценные активы и сохранив путевку в турнир.

Римляне - грамотные, у них есть будущее с талантливыми Клюйвертом и Юндером в составе. «Спартак» в ЛЧ тоже проигрывал «Ливерпулю», как и «волки», но с другим счетом. Также не обставили «Марибор», тогда как римляне прошли «Барселону» в плей-офф. Мончи – спортивный директор итальянского клуба, справедливо считается в своей профессии гением. Родионов даже близко не из его лиги, что видно и по тому, какие цепочки выстраиваются в голове Федуна.

Как прикажите соперникам и потенциальным покупателям уважать «Спартак» и высоко ценить его футболистов после таких заявлений? «Рома», чтобы продать Алиссона за рекордную для вратаря сумму, называла его «Месси среди вратарей» – голкипера, который провел один крутой сезон, а до этого проиграл конкуренцию Щенсы, провалившему ЧМ. Стоит ли удивляться, что в «Спартак» за проверенным по десятому кругу Промесом пришли только из Китая?

Почему «Спартак» лишает игроков права выбора?

Футболисты – взрослые, по закону имеют право выбора места работы, даже если заключили трудовое соглашение со «Спартаком». Более того, любой клуб такого уровня должен уметь работать на рынке. Любого – от Промеса до Зобнина, подписывают с тремя целями. Первая – увидеть отработку вложенных денег на поле, достичь результата для себя. Вторая – развить футболиста, вывести его на максимально возможный в «Спартаке» уровень.

И третья, финальная – продать с выгодой, чтобы продолжить цикл с новым игроком. Законы трансферов настолько примитивные, что странно каждый год наблюдать однотипные провалы «Спартака» на этом поприще – незакрытые проблемные позиции, случайные удачные подписания, неслучайные худшие трансферы. «Красно-белые» должны быть заинтересованы в том, чтобы Промес, Кутепов, Зобнин, Мельгарехо, Зе Луиш и Джикия были целями клубов из топ-5, поскольку так формируется имидж клуба.

О «Спартаке» должны знать в мире, как не о том, кто проиграл 0:7 «Ливерпулю» и не смог обыграть «Марибор», а как о чемпионах России и команде, в которую иностранец и россиянин может идти смело – победит и вырастет. Заявления братьев Федунов давно не удивляют, но могут огорчить и навредить. Ведь по факту короткая реплика рассказала все необходимое о трансферном якоре «Спартака». Во-первых, в клубе не верят в своих игроков. Кутепова и Зобнина не считают готовыми для основы середняка Бундеслиги – а это бред.

Во-вторых, заявление, что отпустят только в топ-клубы, полностью противоречит словам, что Илья и Роман будут на лавках в Гладбахе – если не тянут на основу «Боруссии», то в чем смысл ожидания? Наконец, тотальная недооценка спартаковцев руководством клуба полностью сочетается с трансферными происшествиями последних лет. Стоит ли удивляться, что когда Луан отказался идти в «Спартак», его клуб впихнул москвичам Рошу – одного из самых дорогих новичков в истории клуба?

Зачем идти в «Спартак», где в футболистов не верят?

Чтобы у детей не было комплексов, их надо оценивать адекватно – ругать за дело и хвалить по делу. Затравленные футболисты «Спартака», в том числе иностранцы, всегда будут нестабильными, если к ним относиться, как к резервистам «Боруссии» М. Даже самые маленькие клубы знают, что выстреливших надо нахваливать, а не ругать. «Спартак» - великий клуб, но методы управления допотопные.

За десять лет клуб совершил 24 продажи дороже одного миллиона евро, и из всех игроков успеха с натяжкой добились только Рохо и Пареха. При этом было 44 покупки по миллиону евро и дороже, а выхлоп часто нулевой. «Спартак» не готовит игроков для себя – нет трофеев каждый год, или для перехода на новый уровень. А поскольку сами «красно-белые» лишь раз прыгнули выше второго места за те же десять лет, получаем десятилетие приговоров перспективным игрокам.

Кто теперь купит Кутепова и Зобнина, прочитав позицию владельца «Спартака»? И это с учетом, что Илья может после успешного ЧМ-18 со временем оказаться на скамейке резервистом Жиго и Джикии, раз команда играет в четыре защитника! Нет ни учета интересов клуба – важно зарабатывать каждый сезон, чтобы покупать новых сильных игроков дороже, чем Фернандо и Педро Рошу. Ни поддержки интересов Карреры и команды - неумение продавать тесно связано с неумением Родионова совершать покупки.

Ни отцовского отношения к футболистам – потребительский подход ведет к тому, что Промес может потерять мотивацию, а Зобнин теперь, хотя по всему миру в тройках лучших разрушителей ЧМ-18, читает, как его унижает владелец «красно-белых». То, что «Спартак» не может заработать двадцать-тридцать миллионов евро на продаже игрока, сыгравшего в опорной зоне на уровне Канте (цена – выше 100 миллионов), и умеющего закрыть несколько позиций, ставит под вопрос компетентность менеджмента «Спартака».

Какой смысл в унижении заметных героев ЧМ-18?

Роман вернулся после сложной травмы - железный характер, Роману удалось сыграть шикарно, причем по клубным матчам любому покупателю понятно – и атаковать умеет. А теперь оказывается, что Кутепов и Зобнин – остановили Салаха, прошли Испанию и сыграли вничью с финалистом ЧМ-18, являются игроками для лавки девятой команды Германии.

Может, это футболистам решать, хотят они в АПЛ и Бундеслигу или нет? После таких заявлений первое, что должны сделать Илья и Роман – позвонить агентам и заявить, что не прочь сменить клуб летом. Причем ведь и Кутепов, и Зобнин поговаривали – мечтают о вызове в большой лиге, но их отпустят только в мифические «топ-клубы». Так что шансы на удачный уход близки к нулю, похоже, в московском клубе оторваны от реальности во всем, что касается мира современных трансферов.

«Спартак» попросту никакой на трансферном рынке, это касается и покупок, и продаж. Пожалуй, это одна из самых веских причин, почему выиграли одно чемпионство за полтора десятилетия, а сезон после триумфа ознаменовался поражениями 1:5 от «Зенита», 0:7 от «Ливерпуля», ничьими с «Марибором» и вылетом от банкрота «Тосно» в Кубке, хотя светил финал с «Авангардом» и верный трофей. Прошлый сезон провалили, не послушав Карреру – не усилились.

Теперь появилась новая «задача» - уничтожить уверенность в себе и карьерные перспективы Зобнина, Кутепова, Промеса, Джикии и всех, кто в «Спартаке» появится впредь и будет мечтать перерасти российский клуб?

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил Medbrat13
сегодня в 12:37
Medbrat13:
Статья,высосанная из пальца......Бред..
Не из пальца., из пальца такое не высасывают.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 12:24
Я думаю , что этому Березину , пришла пора показаться психиатру.
maldalik
maldalik
сегодня в 04:46
Можно подумать это первая такая заява от Федуна
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 01:15
Березин........не совместим со статьями о Спартаке.Хотя уже учится сдерживаться,но про 7:0 написал 3 или 4 раза,а также несколько раз про Марибор,про Зенит,правда, один раз.Унижает Спартак не Федун, а такие авторы.Все знают , что Арнольдыч не понимает в футболе ничего. Оттого и мелет чепуху. Он ведь, наверняка, думал, что похвалил их.Мол,они не для какой-то Боруссии М,а для европейских грандов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:53
Автор статьи во многом прав! 99%%!

Надо игроков пиарить, писать типа Головиным интересовались Юве, Челси, Монако.... И по мере интереса поднимать цену... А ругать... Значит Не продается...
antant1
antant1
вчера в 21:34
"Все пропало" - целая диссертация из-за какой-то фразы) ...."затравленные" (с чего вы взяли??) игроки Спартака...0-7....)
печаль..пойду напьюсь с горя((
КАМЮ
КАМЮ ответил falloutfun
вчера в 21:15
falloutfun:
Целый трактат из-за одной фразы.На потеху литейному с байкалами написано?
Я тоже согласен, что достаточно было первого абзаца.

Но на потеху публике не трактат, а очередной ляп из стана самой весёлой команды
ProTest_85
ProTest_85 ответил ivany4
вчера в 21:14
ivany4:
В строго определенный период какой либо клуб становиться элитным, завоевывает трофеи. Затем уступает место другим. Поэтому надо смотреть, тот период например когда играли наши игроки. То что сдулись, это на роду написано.)) Нет у наших игроков профессионального подхода к тренировкам и играм. Сезон отыграли два отдыхают. За рубежом такого не терпят. Погугли ради интереса какой трофей привозил в Россию Аленичев, (сидя на лавке))).
Пфф, ну да, сидя на лавке стала обладателем золотых медалей ЛЧ... Адиль Рами вообще ни разу на поле не вышел и стал чемпионом мира.
Дело не только в игроках. Дело в том, что и тренеров нормальных нет, сплошь физруки. Это Лобановский в свое время разглядел талант в молодом Шеве, который в итоге стал легендой как киевского Динамо, так и Милана. И пока РПЛ продолжит быть любимой забавой в духе настольной игры "Монополия" для путинских дружков-миллионеров, в ближайшее время в России не появится ни нормальных тренеров, ни игроков с профессионльным подходом к игре и тренеровкам.
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 20:44
Вона чё! Думаю, почему на Соккере спокойней стало
Оказывается спартачи из салона мадам на Бомбу переехали. А сюда лишь подгаживать ходють
SanitarForest
SanitarForest
вчера в 19:55
Хуже Спартака на рынке только Зенит... 2 мешка бестолковых...
ivany4
ivany4 ответил Байкал-38
вчера в 19:55
Байкал-38:
Я нормально спросил, но ты как истинный спартач перешёл на оскорбление! Я за оскорблениями к вам не хожу, так ради интереса заходил, надо же узнать, что вы там про нас пишите, спасибо много нового узнал! А вот вы ещё и гадите здесь! А вот то, что ты дальше написал, так это точно твоя характеристика получается! Во первых я вас не гнал, сами решили уйти, как раз когда вас банить начали за оскорбления! вы просто решили, что вы можете про всех и всё и всех оскорблять, а вас нет! нет ребята так не правильно!
Мне не интересны твои оправдания, так же как и ты!!!
Я смотрю кто остался на сайте в результате твоих действий.
Ты еще побожись, что у тебя клонов нет!)))
Байкал-38
Байкал-38 ответил ivany4
вчера в 19:08
ivany4:
Жалко что такой ресурс загубили.(( Разошелся умный народ инету. Мы на бомбе, в блогах найдешь, КБ рассвет - домашние посиделки. Туда уже два спартаковских блога переехало. Заходи коль будет время.
Я нормально спросил, но ты как истинный спартач перешёл на оскорбление!
Я за оскорблениями к вам не хожу, так ради интереса заходил, надо же узнать, что вы там про нас пишите, спасибо много нового узнал! А вот вы ещё и гадите здесь!
А вот то, что ты дальше написал, так это точно твоя характеристика получается!
Во первых я вас не гнал, сами решили уйти, как раз когда вас банить начали за оскорбления! вы просто решили, что вы можете про всех и всё и всех оскорблять, а вас нет! нет ребята так не правильно!
ivany4
ivany4 ответил falloutfun
вчера в 18:41
falloutfun:
Не стоит распинаться перед стукачами.Они того не стоят.
Жалко что такой ресурс загубили.((
Разошелся умный народ инету.
Мы на бомбе, в блогах найдешь, КБ рассвет - домашние посиделки. Туда уже два спартаковских блога переехало. Заходи коль будет время.
falloutfun
falloutfun ответил ivany4
вчера в 18:36
ivany4:
Мы там нормально себя чувствуем, нормально "тусуемся". 56ов нет, дышится легко! Так значит это приходишь за оскорблениями. Без них никак не можешь?! Тебя в дверь а ты в окно.))) В отличие от тебя не бегаем, не проверяем, как там у других. Тебя здесь поставили подслушивать и подсматривать, а ты по всему инету бегаешь. Что скучно с тупыми глорами и фейками общаться??? А сюда прихожу лишний раз напомнить тебе и таким как ты, что "героями" среди тупых быть легко. Особенно писать такую чушь!!! Надо было раньше показывать свой ум, когда нормальные люди здесь были. Так ведь не дано тебе!!! Ну а теперь, в качестве твоего аргумента, забань меня, может даже навсегда, и сотри мой пост, как ты это делаешь, для меня это не потеря, это потеря для вас. Вдруг другие прочитают, и поймут кто есть ху!! Сошлись на свои "выдуманные" правила. Ты здесь неприкасаемый. Т.е. молодец среди овец!!! Кстати отсюда ушли еще и по той причине, что сайт под колпаком одной из букв алфавита. Так что давай, продолжай дальше в том же духе. Плоди клонов и радуйся!
Не стоит распинаться перед стукачами.Они того не стоят.
falloutfun
falloutfun
вчера в 18:34
Целый трактат из-за одной фразы.На потеху литейному с байкалами написано?
ivany4
ivany4 ответил Байкал-38
вчера в 18:29
Байкал-38:
Так ты же вроде автор блога на другом сайте и активный зазыватель туда. Что то там скукота у вас, заходил на вас посмотреть несколько раз, видел, что вы пишите о нас, "герои". Вот только слово не держите, а здесь тусуетесь. Сразу скажу я вас отсюда не гнал и не собираюсь, просто интересно как так слово дать и не держать, особенно вашего Виталика и санга под несколькими никами "орудующих". Как бы вы не хорохорились бы всё равно все на соккере будете!!! А насчёт правды, скажу так я всегда её говорю, и хорошего в сторону Спартака было и плохого, вот только вы опять только плохое видите. Но это ваше мнение, своего навязывать не буду.
    ivany4
    ivany4 ответил ProTest_85
    вчера в 18:12
    ProTest_85:
    Шава и Павлюченко в итоге сдулись и лавку канифонили. Остальные, да играли в основе, но опять же. Мостовой и Карпин играли в Сельте - хороший испанский клуб, но не более того, топом ну никак не назовешь. Канчельскис играл в Глазго Рейнджерс если память не изменяет. Да, один из лучших шотландских клубов, но и шотландская лига - весьма средненькая. А вот про Аленичева - насмешил. В Серии А регулярно сидел на лавочке, даже в Перудже ничем не запомнился. В Порту - опять же португальскую лигу - сложно назвать элитной.
    В строго определенный период какой либо клуб становиться элитным, завоевывает трофеи. Затем уступает место другим. Поэтому надо смотреть, тот период например когда играли наши игроки.
    То что сдулись, это на роду написано.)) Нет у наших игроков профессионального подхода к тренировкам и играм. Сезон отыграли два отдыхают. За рубежом такого не терпят.
    Погугли ради интереса какой трофей привозил в Россию Аленичев, (сидя на лавке))).
    viv
    viv
    вчера в 17:53
    ProTest_85
    ProTest_85 ответил ivany4
    вчера в 16:16
    ivany4:
    Буржуи не Зенит.)) Если платят большие деньги, то дают шанс показать себя, а не на лавку сажают. Аршавин, Павлюченко, Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Карпин тебе в назидание. Надеюсь найдешь кучу игроков которые пошли начинать в "середняки", да только середняками и остались!!
    Шава и Павлюченко в итоге сдулись и лавку канифонили. Остальные, да играли в основе, но опять же. Мостовой и Карпин играли в Сельте - хороший испанский клуб, но не более того, топом ну никак не назовешь. Канчельскис играл в Глазго Рейнджерс если память не изменяет. Да, один из лучших шотландских клубов, но и шотландская лига - весьма средненькая. А вот про Аленичева - насмешил. В Серии А регулярно сидел на лавочке, даже в Перудже ничем не запомнился. В Порту - опять же португальскую лигу - сложно назвать элитной.
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 16:00
    Автор - тридцать лямов за Кутепова??? Держите крепче Вашу!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил ivany4
    вчера в 14:26
    ivany4:
    Дождешься от тебя правду услышать!!! Соккер такой соккер!)))
    Так ты же вроде автор блога на другом сайте и активный зазыватель туда. Что то там скукота у вас, заходил на вас посмотреть несколько раз, видел, что вы пишите о нас, "герои".
    Вот только слово не держите, а здесь тусуетесь.
    Сразу скажу я вас отсюда не гнал и не собираюсь, просто интересно как так слово дать и не держать, особенно вашего Виталика и санга под несколькими никами "орудующих".
    Как бы вы не хорохорились бы всё равно все на соккере будете!!!
    А насчёт правды, скажу так я всегда её говорю, и хорошего в сторону Спартака было и плохого, вот только вы опять только плохое видите. Но это ваше мнение, своего навязывать не буду.
    Cannonball
    Cannonball
    вчера в 13:36
    Почему клуб должна интересовать дальнейшая карьера игрока, который покидает клуб? Люди, вы забываете, что игрок, который интересует другие клубы, находится на контракте. И пока контракт не закончился клуб вправе принимать решение продавать ли игрока до завершения контракта или не продавать. А если продавать - то кому и за сколько. Какого хрена вы лезете в дела, которые вас не касаются, какого хрена вы лезете в чужие кошельки? Если вам хочется позаботиться о судьбе игроков - копите деньги, основывайте клубы, набирайте игроков, заключайте с ними контракты... и зарабатывайте на них.
    А нет такой возможности - не нойте, не вопите, а принимайте что есть как данность.
    ivany4
    ivany4 ответил Байкал-38
    вчера в 13:14
    Байкал-38:
    Когда пишут хорошее о Спартаке, то все хором кричать, какой хороший автор, только о Спартаке правду и пишет, а стоит этому же автору написать , что нибудь не славящее Спартак, всё сразу начинают кричать, да, что он понимает в футболе, бред полный, всё высосано из пальца, на соккере только и могут пакости про Спартак писать, соккер устроил заговор, как все вокруг! Всё все уйдём! Не любят они правду слушать, любят только когда про Спартак сладкие сказки рассказывают!!!
    Дождешься от тебя правду услышать!!!
    Соккер такой соккер!)))
    ivany4
    ivany4 ответил ProTest_85
    вчера в 13:13
    ProTest_85:
    Не надо бла-бла-бла. Начинать свою карьеру в евролигах надо именно с середняков, т.к. в топах на 146% сядут канифолить лавки, не выдержав конкуренцию с футболистами мирового уровня. Другое дело что в российских колхозах практически нет игроков даже уровня европейского середняка.
    Буржуи не Зенит.))
    Если платят большие деньги, то дают шанс показать себя, а не на лавку сажают. Аршавин, Павлюченко, Канчельскис, Мостовой, Аленичев, Карпин тебе в назидание. Надеюсь найдешь кучу игроков которые пошли начинать в "середняки", да только середняками и остались!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:55
    Если бы Игнат не написал эту статью, то ни кто бы и не заметил что сказал ФЕДУН. Так нет, надо же раздуть и посильнее.)
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:29
    Когда пишут хорошее о Спартаке, то все хором кричать, какой хороший автор, только о Спартаке правду и пишет, а стоит этому же автору написать , что нибудь не славящее Спартак, всё сразу начинают кричать, да, что он понимает в футболе, бред полный, всё высосано из пальца, на соккере только и могут пакости про Спартак писать, соккер устроил заговор, как все вокруг! Всё все уйдём!
    Не любят они правду слушать, любят только когда про Спартак сладкие сказки рассказывают!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:22
    Jum13
    Jum13
    вчера в 12:17
    Свинси наконец понял, что фильм "12 лет рабства" снимали про трансферы спартака
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 12:11
    Человек где то оговорился и тут же столько нелепых выводов и фантазий
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 11:51
    Да просто у нас нет клубов, воспитывающих игроков для основы топ-5 клубов. Дело не в Спартаке, ЦСКА, Зените или Федуне, Гинере, Миллере. Что, впрочем не отменяет тот факт, что владелец Спартака ляпнул очень неправильную вещь
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