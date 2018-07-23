Налетай! 10 крутых футболистов без контрактов

вчера, 22:58

Трансферное окно в разгаре, продавцы хотят много денег, а покупатели сбивают цены. «Соккер.ру» об игроках, которые ходят сами по себе: свободные агенты – к вашему вниманию.

Диего Рейес (Мексика, 25 лет)

Диего мог покинуть «Порту» еще зимой, но решил остаться на «Драгао» до окончания своего контракта, чтобы выиграть вместе с «Драконами» чемпионат Португалии. На этом приятном аккорде мексиканец и расстался с клубом, на контракте с которым провел пять лет, хотя в главной команде не так уж и много времени: по молодости играл за «Порту Б», потом ездил в аренды в Испанию. Сейчас Рейес занят поисками новой команды, им интересовались «Локомотив» и «Краснодар», но одни не были достаточно настойчивыми, а предложение других не устроило. По последним сведениям, за Диего борются «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Яя Туре (Кот-д’Ивуар, 35 лет)

Старый, но не бесполезный. Не верите мне, спросите у Дмитрия Селюка, уж он-то вам расскажет обо всех преимуществах Яя и о том, что отсутствие «Золотого мяча» у Туре – высшая футбольная несправедливость. А если серьезно, ивуарийский полузащитник, покинувший «Манчестер Сити», и в 35 лет способен усилить многие команды, так что ветеран точно не останется без работы, а спешить ему некуда – может спокойно рассматривать предложения и выбрать лучшее.

Стефан Мбиа (Камерун, 32 года)

Помните такого победителя Лиги Европы в составе «Севильи»? Долговязый полузащитник – очень неприятный оппонент в центре поля. Последний его клуб был из Китая, Мбиа сидит без дела уже с февраля, наверняка соскучился по футболу. Если у Стефана мотивация на уровне, то его кандидатуру определенно стоит рассмотреть клубам, которым необходимо укрепление центра поля. А может быть, Эмери по старой памяти в «Арсенал» позовет? Нет, это уже будет чересчур.

Бибрас Натхо (Израиль, 30 лет)

По окончании сезона-2017/2018 ушел в отставку из ЦСКА , но к новому клубу пока не присоединился. Якобы одной из главных причин ухода Натхо из армейского клуба было желание кардинально сменить обстановку и страну проживания, поэтому Бибрас ищет себе команду в Западной Европе. Пока единственный слух из достойного внимания источника отправлял Натхо в «Вальядолид», который по итогам прошедшего сезона завоевал путевку в испанскую Примеру. Не знаю, где в конце концов окажется израильтянин, но в ЦСКА и «Рубине» ему наверняка будут рады всегда.

Атем Бен Арфа (Франция, 31 год)

Перейдя в ПСЖ , Бен Арфа откусил кусок, который был не в силах прожевать, поэтому последние два года карьеры он, по сути, потерял, хотя и может гордиться своей принадлежностью к большому клубу и завоеванными титулами. У Атема все еще непростой характер, но он по-прежнему многое умеет, поэтому кто-нибудь обязательно должен рискнуть и предложить контракт французскому полузащитнику. В числе претендентов на Бен Арфа называются «Севилья», дортмундская «Боруссия», «Сент-Этьен» и «Лион».

Понтус Вернблум (Швеция, 32 года)

Лидер ЦСКА и настоящий полковник до сих пор не определился с новым клубом. Щедрый контракт Вернблуму предлагал ПАОК , но чемпионат Греции, видимо, не является пределом мечтаний для шведа, которым интересуются в Италии и Турции. В Серию A зовут «Болонья», «Лацио» и «Фиорентина», а в Турцию – «Галатасарай». На данный момент фаворитом в борьбе за Вернблума видится «Фиорентина», но все еще может измениться, пока все подписи в документах не поставлены.

Абель Эрнандес (Уругвай, 27 лет)

В прошлом сезоне Абеля Эрнандеса в «Халл Сити» тренировал Леонид Слуцкий, а этим летом уругвайского форварда сватают в ЦСКА , который нуждается в форварде накануне нового сезона и старта в Лиге чемпионов. Всем хорош Абель – ловкий, быстрый, забивной, но есть одна большая проблема: подвержен частым травмам. Прямо скажем, «хрусталь». По ходу предыдущего сезона Эрнандес пропустил полгода из-за разрыва ахиллова сухожилия, а история его болезней – толстая книжка. Выступая в Европе, сначала за «Палермо», затем за «Халл Сити», Абель обязательно в каждом сезоне два-три раза попадал в лазарет. И хорошо, если по незначительным поводам. Из девяти лет европейской карьеры ровно два года Эрнандес был травмирован.

Бернард (Бразилия, 25 лет)

Бразилец Бернард покинул «Шахтер» после пяти лет в клубе и теперь ищет новое место работы вместе с агентом, который выторговывает не только щедрый контракт, но и подписной бонус. По слухам, по 7 миллионов евро единовременно Бернарду готовы выплатить «Вест Хэм» и «Бенфика», но также ищут подход к бразильцу «Фенербахче» и «Цзянсу Сунин», готовые раскошелиться. Что же выберет Бернард – Запад или Восток?

Милан Бадель (Хорватия, 29 лет)

Выиграй Хорватия финал чемпионата мира у Франции, Милан Бадель мог бы стать вторым в истории футбола чемпионом мира, у которого нет клуба на момент завоевания титула. Первым был Альберто Тарантини из золотого состава Аргентины-1978. Контракт полузащитника с «Фиорентиной» истек 1 июля, с тех пор Милан находится в статусе свободного агента. Виды на Баделя имел «Зенит», однако агент хорвата утверждает, что его подопечный купается в предложениях из Англии и Италии, а приоритетом Милана является переход в «Милан». Такой вот каламбур.

Макс Майер (Германия, 22 года)

Майер не смог разойтись с «Шальке» полюбовно, роль главного злодея в этой пьесе сыграл агент молодого футболиста Роджер Виттманн, попытавшийся выставить руководство «кобальтовых» полными идиотами. Отличился и сам Макс, выступивший с некорректным интервью, в результате чего, концовку сезона он проводил отдельно от команды: был изгнан с позором. Репутация точно не на стороне Майера, зато талант… Скорее всего, строптивый хавбек продолжит карьеру в Англии, правда, его финансовые запросы сходу никто не готов удовлетворить.