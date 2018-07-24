«Манчестер Юнайтед» на пути в сезон

24 июля 2018, 12:38

Сегодня обсудим готовность «Манчестер Юнайтед» к началу сезона АПЛ , ведь конкуренты не спят, а подготовка получается скомканной.



Моуриньо уже начал выражать недовольство вояжем в США на выставочные матчи и отсутствием ключевых игроков по причине участия их в ЧМ (ещё и проблемы Санчеса с американской визой добавили переживаний). Да и трансферной кампанией вряд ли он доволен на 100%, что подтверждает встреча португальца с руководством, где он попросил об увеличении расходов на укрепление команды.



На данный момент приобретены три игрока: бразилец Фред (получил дополнительный отдых после ЧМ , хотя не сыграл ни минуты), молодой португальский защитник Диогу Далот (приехал с незалеченной травмой, по словам Моуриньо, на него можно рассчитывать только к сентябрю) и тридцатипятилетний вратарь Ли Грант (в связи с травмой Ромеро, соответственно на подмену Де Хеа). То есть в данный момент на них нельзя рассчитывать, поэтому вся нагрузка ляжет на небольшой круг футболистов.



Пройдёмся по позициям и выясним, где, возможно, команда требует усиления и руководству стоит послушать мудрого Жозе.



Вратарская линия. В последние годы эта позиция находится во владении великолепного мастера невероятных сейвов Давида Де Хеа. Поэтому поклонникам «красных дьяволов» можно оставаться в спокойствии, даже несмотря на нападки президента «Реала» Флорентина Переса, который в каждое трансферное окно не оставляет попыток заполучить испанца в свои ряды. Но, похоже, он оставил эту идею, переключившись на другого мастера вратарского искусства бронзового призёра ЧМ Тибо Куртуа.



Де Хеа также получил дополнительный отдых после первенства планеты, но испанцы вылетели в первом же раунде плей-офф от россиян, поэтому в скором времени Давид должен вернуться на свой заслуженный пост. А пока Моуриньо может рассчитывать на опытнейшего вратаря Ли Гранта, на крайний случай есть португальский талант Жоэл Перейра, но он, вероятно, уйдёт в аренду для получения игровой практики.



Защитники. На левом крае весь прошлый сезон провел номинальный полузащитник Эшли Янг. Англичанин, конечно, работоспособен и старателен, но все же ему не хватает защитных навыков и, в связи с возрастом, скоростных качеств. Есть молодой талант Люк Шоу. Травмы и нестабильность мешают ему раскрыться, поэтому неизвестно, каким он подойдёт к сезону и рассчитывает ли вообще на него Моуриньо. Несколько кубковых матчей на этой позиции провёл итальянец Дармиан, но он уже ведёт переговоры с «Ювентусом» и вряд ли задержится в клубе. Дэйли Блинд и вовсе покинул МЮ (вернулся в родной «Аякс»).



На этой позиции, конечно же, нужно усиление, не зря активно сватают в Манчестер Алекса Сандро из того же «Ювентуса». Очень неплохой выбор. Скорость, пас, активные подключения в атаку, требующие страховки, но в целом игрок топ-уровня.



На правом фланге выступал новоиспеченный капитан Антонио Валенсия. Эквадорец быстр, силён, всегда заряжен на борьбу, опытен, имеет авторитет в коллективе. Проблема в его возрасте, всё-таки 33 года - немало. Пару лет, конечно, он сможет попылить в стартовом составе (об этом даже говорит предоставленная ему капитанская повязка), но ему нужна перспективная замена. Вот с этой целью и был приобретён у «Порту» Диогу Далот. Талантливый и амбициозный парень, тем более соотечественник главного тренера МЮ . Плюс вернулся из аренды Тимоти Фосу-Менса, заслуживающий шанса в основной команде. При необходимости на правом крае может сыграть и Виктор Линделёф (такой опыт был у него в «Бенфике»). На этой позиции особых проблем нет.



Нестабильная игра центра защиты вызывала беспокойство в прошлом сезоне. Количественно всё в порядке, но качественно прихрамывает на обе ноги. Нет в МЮ центрального защитника, выступающего на стабильно высоком уровне. На это претендовали новички прошлого сезона ивуариец Байи и швед Линделёф, но адаптация и травмы помешали в полной мере раскрыться им. Смоллинг, Джонс, а Рохо тем более, достигли своего потолка и недотягивают до уровня амбиций топ клуба. Не хватает лидера центра защиты, каким был, например, Неманья Видич.



В своё время была возможность приобрести Серхио Рамоса с его качествами вожака, но не срослось, а сейчас вряд ли он уже задумается об уходе из мадридского клуба. Диего Годин также неплохой вариант для построения защитных редутов (судя по слухам, он рассматривает возможность смены команды), за которым тянулись и брали бы пример молодые Байи и Линделёф. Моуриньо, я думаю, тоже недоволен качеством игры в обороне и попробует усилить её за счёт приобретений.



Центр полузащиты. Здесь больше претензий к взаимодействию игроков, а не качеству и наполненности линии. Не было нареканий только к игре Неманьи Матича, которого Моуриньо использовал на износ. Но в целом центр полузащиты не показывал требующегося уровня. Погба демонстрировал свои лучшие качества только в нескольких матчах, не было поддержки от партнёров и общей заряженности на результат. Когда у Поля не получается игра, он начинает необоснованно идти в обводку и получать ненужные карточки, что приводит к опасным обрезам и пропуску важнейших игр. В этом присутствует и вина француза, он должен всегда показывать определённый высокий уровень, но с этим возникают проблемы, чередуются матчи с удачными действиями и нет. Моуриньо и Погба должны найти подход друг к другу и направить энергию в правильное русло. Для этого и был приобретен бразилец Фред из донецкого «Шахтёра», который должен связать Матича и Погба. У Погба развяжутся руки в атакующих действиях, а за тыл будут отвечать серб и бразилец.



Не забываем также о талантливом полузащитнике МакТоминэе. Часто появлялся на поле в прошлом году и оставил приятное впечатление своей игрой, у него хорошее будущее. Эррера потерял место в стартовом составе, но выходами на замену всегда показывал заряженность и неуступчивость. Феллайни больше был занят продлением контракта и залечиванием травм, но сейчас после удачной игры в сборной Бельгии на ЧМ и продления контракта с МЮ , есть возможность показать все свои лучшие качества без отвлечения на посторонние вещи.



Атакующие полузащитники и нападающие. Здесь всё было неплохо до прихода в зимнее трансферное окно Алексиса Санчеса. Моуриньо пришлось сажать на скамейку показывающих неплохую игру Марсьяля и Рэшфорда, чтобы оправдать огромную зарплату Санчеса. Чилиец абсолютно не вписывался в игру МЮ , старания и нацеленность конечно были, но не более того - отсутствовало взаимодействие.



Проблема также существует в отсутствии альтернативы Лукаку. Очень ярко это проявилось в концовке сезона после травмы бельгийца, когда на острие по очереди выходили Санчес, Рэшфорд, Марсьяль, но ничего выдающегося не показали. Эти игроки больше для игры на флангах или в оттяжке.



Лингард вырос за прошлый сезон, был отрезок чемпионата, когда он просто тащил МЮ за собой, забивая важные голы. Поэтому ждём продолжения прогресса Джесси и в этом году. Мата, как всегда, сыграл на своём уровне, но, может, и должен проявлять себя ярче.



В общем, атакующая линия по составу выглядит угрожающе, но Жозе Моуриньо стоит поработать над взаимодействием и распределением ролей. И, конечно, стоит приобрести молодого перспективного сменщика для Лукаку.



Молодежь. Жозе доверяет молодым игрокам. МакТоминэй, Марсьяль, Рэшфорд - это очень молодые ребята и жутко талантливые. Было и привлечение игроков из молодёжной команды: Туанзебе, Гомес. Вернулся из аренды Андреас Перейра, окрепший и готовый бороться за попадание в стартовый состав. Чтобы ни говорили про Моуриньо, он молодёжь привлекает и заигрывает за основной состав. Надеемся на продолжение прошлогодней тенденции.



В итоге у «Манчестер Юнайтед» качественный и укомплектованный состав, требуется лишь добавить пару игроков и команда будет готова к борьбе за чемпионство.



Несмотря на поменявшийся тренерский штаб (многолетний ассистент Жозе Руй Фариа покинул команду и надеется попробовать себя в качестве главного тренера), Моуриньо знает, как делать чемпионские команды, может быть, и в Лиге чемпионов получится в плей-офф пошуметь. Так что желаю «Манчестер Юнайтед» успеха и реализации громадных амбиций клуба.