«Краснодар»: с дырой в сердце и в защите после ухода Гранквиста

24 июля 2018, 15:00

Уже в воскресенье «Краснодар» проведет первый матч в РПЛ против «Рубина». «Соккер.ру» интересуется, чего ждать от команды с неопытным тренером и новой обороной.

Календарь

Бывает так, что чужое счастье помогает. Расформирование победителя Кубка России «Тосно» сделало «Краснодар» счастливым обладателем прямой путевки в групповую стадию Лиги Европы, хотя согласно изначальному плану «Быки» должны были стартовать с третьего квалификационного раунда. Момент принципиальный, ведь «Краснодар» не только получил автоматический пропуск в основную сетку еврокубка (в прошлом году, к примеру, не удалось пробиться через квалификацию), но и сможет более свежим подойти к матчам РПЛ , ведь из календаря пропали четыре матча квалификации Лиги Европы по четвергам с перелетами и дополнительным расходом эмоций.

Теперь есть возможность плавно вкатиться в сезон: до 1 сентября «Краснодар» проведет шесть матчей, по одному в неделю, просто замечательный график! Любопытно, что стартуют «Быки» в Казани, как и год назад, когда выиграли благодаря дублю Рикардо Лаборде. Потом дважды сыграют в гостях против «Урала» и «Уфы», а во второй половине стартовой части чемпионата предстоят домашние встречи против «Спартака» и «Локомотива».

Подготовка

Отпуск игроков «Краснодара», не задействованных в национальных сборных, длился 34 дня. Ровно столько же заняла подготовка, если считать со дня выхода из отпуска и до окончания второго сбора в Австрии, который продлился две недели в Бад-Вальтерсдорфе. А вот первый сбор «Краснодар» провел на собственной учебно-тренировочной базе «Четук». Такой подход к подготовке этим летом применил, например, и «Спартак», который после интенсивных занятий в Тарасовке получил несколько выходных перед вылетом в Австрию. Штаб под руководством Мурада Мусаева впервые полноценно готовит команду к сезону, оценить плоды этой работы сможем уже по ходу чемпионата.

За время подготовки «Краснодар» провел пять контрольных матчей, одержал три победы и дважды проиграл: «Аль-Ахли» со счетом 1:5 и «Бешикташу» 1:3 в заключительном контрольном матче. Но даже эта игра не стала показательной, ведь часть игроков основного состава отсутствовала, не подъехали еще Газинский и Смолов, игравшие за сборную России на чемпионате мира, пока не интегрирован в команду перуанец Куэва, на которого наверняка будет делаться ставка, учитывая сумму трансфера. «Бычки» из столицы Кубани обернулись темными лошадками, будем заново с ними знакомиться уже по ходу официальных встреч, потому что ряд принципиально важных моментов только предстоит прояснить. Как будет выглядеть центр обороны после ухода Андреаса Гранквиста? Кого вытеснит из состава Кристиан Куэва? Кто будет основным вратарем: Крицюк или Синицын? И вообще, готова ли команду к сезону?

Покупки и потери

«Краснодар» понес самую тяжелую кадровую потерю, какую только можно было представить: команду покинул ведущий защитник и капитан Андреас Гранквист. Швед имел огромное влияние на партнеров на футбольном поле и в раздевалке, это настоящий вожак и очень качественный по меркам РПЛ игрок обороны. Естественно, «Краснодар» озаботился вопросом замены и решил приобрести сразу двух центральных защитников взамен ушедшему Гранквисту. Серба Уроша Спайича подписали, можно сказать, без шума и пыли, а вот напарники пока срываются: Самуэля Жиго из-под самого носа увел «Спартак», на днях по каким-то причинам не был завершен трансфер Сиднея из «Депортиво», хотя бразилец уже был в расположении «черно-зеленых».

Главным приобретением лета (по стоимости – речь о 8 миллионах евро) является Кристиан Куэва, атакующий полузащитник сборной Перу, перебравшийся в «Краснодар» из «Сан-Паулу». Кроме того, «Быки» приобрели права на Дмитрия Стоцкого, опытного универсала, хорошо зарекомендовавшего себя в «Уфе». Покинули команду, помимо Гранквиста, Жоаозиньо, Грицаенко, Лаборде и Андрей Иван. Подберезкин окончательно перебрался в «Рубин».

Состав

Вратари. На сборах Синицын и Крицюк играли по очереди. Только тренерский штаб «Краснодара» знает, кто будет первым номером в нынешнем сезоне. И даже не исключена ротация вратарей по испанской системе: один в чемпионате, другой в кубковых турнирах.

Центр обороны. Проблемная зона. Гранквист покинул «Краснодар», Грицаенко отправился на правах аренды в «Енисей». Из номинальных центральных защитников, готовых играть за главную команду, в распоряжении Мурада Мусаева сейчас только Мартынович и новичок Спайич. Необходим еще, как минимум, один новичок в центр обороны. «Краснодар» работает над этим.

Фланги обороны. Шишкин и Петров справа, Рамирес и Калинин, зимой перебравшийся в «Краснодар» из «Волгаря», слева. Здесь полный набор, а ведь еще и Стоцкий в случае необходимости может сыграть на любой из бровок.

Центр полузащиты. «Краснодар» не собирается отказываться от схемы 4-3-3, поэтому выстраиваем троицу хавбеков треугольником. Каборе, Газинский, Перейра, Жигулев, не будем забывать о Мамаеве и Окриашвили, которые могут сыграть между средней линией и атакой. Ну и, конечно же, новичок Куэва. Излюбленная позиция новичка «Краснодара» - центральный атакующий полузащитник.

Группа атаки. Федор Смолов и Иван Игнатьев поделят позицию в центре атаки. Не исключаю, что молодой форвард начнет сезон в стартовом составе, пока Федор будет приходить в себя физически и морально после чемпионата мира. Место в стартовом составе Классона не обсуждается, а со второго полуфланга может атаковать Мамаев или Окриашвили, да и у Куэвы есть опыт игры на левом краю, так что возможны различные варианты. Талантливая молодежь под рукой у Мурада Мусаева имеется, так что в кадровом смысле «Краснодар» уже имеет вполне определенные очертания. Осталось только прикупить еще одного центрального защитника. И это – необходимость.

Тактика

Никаких тактических метаморфоз с «Краснодаром» за время межсезонья не произошло. Под руководством Мурада Мусаева «Быки» продолжат играть по схеме 4-3-3, которая максимально подходит под реализацию атакующей философии клуба на практике. Нельзя не сказать о еще одной проблеме, которая нависла над «Краснодаром»: лимит на легионеров заставит тренерский штаб поломать голову над составом для матчей РПЛ , сильные россияне не в изобилии. В моем понимании, даже в оптимальном составе «Краснодара» только четыре футболиста с российским паспортом, то есть такой набор игроков можно будет выпустить в Лиге Европы, но не в чемпионате России.

«Идеальный» состав «Краснодара» в сезоне-2018/2019 (4-2-3-1): Крицюк – Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес – Каборе, Газинский, Перейра – Куэва, Классон, Смолов.

Альтернативный состав: Синицын – Стоцкий, Шишкин, Бородин, Калинин – Жигулев, Мамаев, Окриашвили – Шапи-Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев.

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