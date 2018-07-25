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Будущее «Локомотива»: еврокубки важнее РПЛ

вчера, 20:00

Стартуют через два дня с ЦСКА, а второй определяющий день – 30 августа, когда узнают соперников в ЛЧ. «Соккер.ру» готовится к сезону вместе с чемпионами.

Выиграть Суперкубок России у ЦСКА

Юрий Павлович назвал Суперкубок продолжением прошлого чемпионата. Знает, о чем говорит, ведь проиграл этот трофей годом ранее «Спартаку». Причем если в чемпионском для «Локомотива» сезоне «красно-белые» уже не могли положиться на арбитров, то в финальной игре против «железнодорожников» к Безбородову были вопросы именно у Юрия Павловича.

А в новом Суперкубке «Локомотив» должен был стать однозначным фаворитом поединка в Нижнем Новгороде. «Тосно» взял Кубок России 2018, по пути сенсационно обыграв в полуфинале «Спартак». Но кубковому триумфатору для еврокубков и продолжения выступлений на профессиональном уровне не хватило денег. Против «Локомотива» сыграет вице-чемпион ЦСКА. Пусть у Ганчаренко новая команда, Семин вместо «Тосно» получил дерби.

Успешно развить братьев Миранчуков

Братья Миранчуки не выступили на ЧМ-18, как Головин. Поэтому к Геркусу если и приезжали покупатели, то из его бывшего клуба «Зенита». Другие претенденты не грозились утопить офис «Локомотива» в деньгах ради контрактов братьев, так что Антон и Алексей должны остаться в составе нынешнего клуба. И дебютировать вместе с ним в ЛЧ. Кроме хавбеков, есть Лысов и Баринов, но второй может сменить команду летом – уйдет в аренду.

Но даже если в основе «Локомотива» будет лишь два человека, коим нет пока 23 лет – братья Миранчуки, Семину важно показать, что в «Локомотиве» делают ставку не только на возрастных игроков, вроде Игоря Денисова, Фарфана, Фернандеша или Чорлуки. Опыт важен и всегда помогает «железнодорожникам», но неудивительно, что вернули Жемалетдинова – понимают, что два сезона на одном дыхании с учетом ЛЧ у возрастных футболистов может не хватить сил. А братьям Миранчукам должно хватить!

Не сворачивать программу трансферов

У «Локомотива» неплохой состав, даже хороший. Но только когда оцениваем чемпионские показатели каждого игрока. Кверквелия и Чорлука были среди лучших центральных беков чемпионата, Игнатьев оказался в числе сильнейших правых вингеров. Учитывая, как Смольников сыграл с Уругваем, возможно, справедливым было бы включение Владислава в качестве дублера Фернандеша. Тем более, мог и Самедова подменить. Виталия Денисова подменяли другие в самом «Локомотиве», но узбекский бек должен предпринять попытку вернуться – раньше был хорош.

Другому Денисову «Локомотива» купили крутого польского напарника.

Теперь главное, чтобы Игорь и Гжегож не подрались на тренировке. Хотя арендой Крыховяка за миллион не стоит ограничиваться. Конечно, в России нельзя за чемпионские премиальные никого подписать – выплаты крошечные, но Геркусу важно выполнить все просьбы Семина по составу. Даже с учетом сильных сторон Эдера и Фарфана – и форвард не помешает, и подстраховка в центре защиты тоже. Пусть для расширения обоймы, но точечное усиление нужно. Тем более впереди возвращение клуба в ЛЧ.

Вероятный состав «Локомотива» на старте сезона (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, В. Денисов (Идову, Рыбус) – Крыховяк, И. Денисов – Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш – Эдер (Фарфан).

Достойно выступить в Лиге чемпионов

В прошлом году задачи озвучивали, шла речь о победе в Кубке России – очередной, и месте в пятерке. Сейчас снова говорят о еврокубковой позиции в чемпионате – словно есть шестой клуб, готовый обойти стандартную пятерку, но добавляют в разговор ремарку о долгой еврокубковой жизни. Поскольку «Локомотив» стартует в группе ЛЧ и жеребьевку 30 августа проведут в первой корзине, то не сыграют против чемпионов топ-5, а также «Реала» и «Атлетико».

А из второй корзины есть разница в получении «Порту» или «Ливерпуля», например. Хотя «красные» и в третьем пуле могут оказаться. Жребий многое определит, и если повезет, то чемпион России даже на плей-офф сможет замахнуться. Но только если сделали выводы после встреч с «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы прошлого сезона. Тот «Локомотив» не был готов к матчам и соперникам настолько высокого уровня. Сейчас состав за лето почти не изменился, но есть плюс – перед ЛЧ игроки не разбежались. Пока даже Фернандеш не уехал, хотя подумывал.

Приумножить базу поклонников

Как и у ЦСКА, у «Локомотива» есть эта беда. Независимо от успешности или неудач, активная поддержка не полнокровная, заполненной арены нет. «Железнодорожникам» важно быть открытыми к обществу. Тем более у них хватает денег для различных акций, продвижения клуба и развития бренда. Но тут еще важно понимать, что не все команды – даже успешные, одинаково цепляют.

Нужны личности, умеющие найти контакт с народом и командой. Тот же Ганчаренко сетовал, что без брата Василия стало тихо на тренировках ЦСКА. У «Локомотива» есть свои Дзюба или Джикия? Наверное, есть, но об их существовании не знаем. «Локомотив» - команда колоритных игроков, с характером, но клубу важно это научиться подчеркивать. Если нет личной связи, то нет и полных трибун. Семина уважают за статус и титул, но не наставники собирают полные стадионы.

В прошлом сезоне «Локомотив» оказался по средней посещаемости домашних игр ниже «Ахмата» и «Ростова», но лишь чуть выше «Арсенала», хотя стартует в Суперкубке при аншлаге. С учетом московских дерби, которые автоматические привлекают внимание столичной публики и приводят на трибуны стадиона «Локомотива» фанатов «Динамо», ЦСКА и «Спартака» - скромный результат. Так что Геркусу, Семину и «железнодорожникам» рано почивать на лаврах. Завоевывают кубки и медали, но важно завоевать сердца массового фаната.

А затем при поддержке публики достойно сыграть в Лиге чемпионов. Новый сезон будет еще интереснее, чем предыдущий. В прошлый раз «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА не поверили, что можно с восьмого места запрыгнуть на первое, но урок Юрия Павловича конкуренты усвоили – теперь каждый соперник будет понимать, что играет против чемпиона. Будет сложнее, но увлекательнее!

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 22:22
Не вижу я локо в силовой игре. Когда жестко в стык, в корпус. Когда головы столкнувшись трещат на весь стадион. Мне кажется не выдержит локо силовых команд, тех же англичан. Дай бог, что бы ошибся. А у нас в пятёрке будут, мастерство не пропьёшь за лето.
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:10
...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:52
Если серьёзно, то шансы Локо предпочтительны, однако посмотрим как будет играть ЦСКА.
Вполне может преподнести сюрприз.
Удачи ЦСКА.
борька
борька
вчера в 21:48
Наши команды для игр в ЛЧ еще не созрели
Паровозов
Паровозов
вчера в 21:03
Если Локомотив станет чемпионом и в этом сезоне, то можно смело канонизировать Палыча.
Паровозов
Паровозов
вчера в 20:58
После ухода Головина котировки на матч поменялись, букмекеры отдают предпочтение Локомотиву.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:32
Интересно будет посмотреть, каким получится возвращение Локо в Лигу Чемпионов!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:28
Хотелось, чтобы братья прогрессировали...а так то да, Локо интереса не вызывает, причем всегда
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
вчера в 20:23
ЦСКА Чемпион!!!
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