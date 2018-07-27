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Неймар

вчера, 18:23

27 июля 2011 года
нападающий «Сантоса» НЕЙМАР
забил супергол в ворота «Фламенго» -
гол года FIFA 2011

 

 

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Сантос  Неймар
Источник: Soccer.Ru
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Alex12357
Alex12357
вчера в 20:06
ЭТО ФАНТАСТИКА ,таких голов нет ни у Меськи ,ни у Роналду!!!
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