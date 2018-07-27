27 июля 2011 года
нападающий «Сантоса» НЕЙМАР
забил супергол в ворота «Фламенго» -
гол года FIFA 2011
|Международный Кубок чемпионов 2018, 2 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Закончился первый тайм
|Арсенал
|1:0
|ПСЖ
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Бенфика
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|21:05
|сегодня
|Челси
|-:-
|Интер
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Урал
|-:-
|Анжи
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Оренбург
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Ростов
|-:-
|Ахмат
|-
|-
|-
|Россия. Суперкубок 2018
|1
|X
|2
|21:30
|Закончился в дополнительное время
|Локомотив М
|0:1
|ЦСКА
|-
|-
|-
27 июля 2011 года
нападающий «Сантоса» НЕЙМАР
забил супергол в ворота «Фламенго» -
гол года FIFA 2011