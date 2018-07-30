Главная проблема «Краснодара». И нет, это не Смолов

вчера, 12:35

Федор помог «Рубину» обыграть свою команду, но беда не в игре капитана. На «Соккер.ру» - о самой серьезной проблеме первой команды молодого клуба.

«Быки» не умеют обозначить статус

После трех лет провалов именно «Зенит» считают фаворитом. Статус в РПЛ ценят даже без результата. А ведь Дзюба, Шатов и Смольников проиграли путевку в ЛЧ «Ростову», хотя на поле были Халк, Данни, Кришито, Витсель и Гарай. Затем многие легионеры уехали, Луческу зашел с новичками – отдали места в ЛЧ «Спартаку» и ЦСКА . Наконец «Зенит» стал пятым, а чемпионом оказался «Локомотив». Тот самый, что потерял Чорлуку – как сейчас «Краснодар» Гранквиста, и собрал основу за пару миллионов евро.

Но почему в РПЛ , где такое легко возможно, где видели чемпионство «красно-белых» и Семина спустя столько лет, нет разговоров о «Краснодаре» как будущем триумфаторе? Не говорите, что намного хуже «Зенита» - в шести последних матчах 3 победы «быков», 2 ничьи и лишь 1 победа петербуржцев. Вся пятерка фаворитов примерно равна. Причем именно «быки» в прошлом сезоне по статистике как раз были близки к «Зениту» Манчини – стили похожие, владеют мячом и создают моменты.

Чего же «Краснодару» не хватает для постоянных побед? Осознания статуса. В прошлом сезоне «быки» теряли очки против «Рубина», «Анжи», «Уфы» и «Динамо». Также «Арсенала», «Урала», «Ростова» и «Амкара». И даже после всего этого на один пункт опередили «Зенит». Нет ни одной объективной причины, почему «быкам» нельзя мыслить, как другим фаворитам сезона, в котором команда Семака, не подписав ни одного Халка – реальный претендент. И «Спартак», проигравший «Тосно» право на Кубок России, тоже фаворит.

В «Краснодаре» не верят в прорыв

Когда нет четкой задачи в футболе – нет чемпионского клуба. Гранквист уехал в Швецию в интересах жены и детей, но если бы Андреас был уверен, что «Краснодар» в 2019 году станет чемпионом России, нашел бы аргументы остаться еще на год, ведь силы есть, как показал ЧМ -18. Значит, у «быков» нет людей, которые убедили себя в реальности прорыва. А когда таких нет, то футболисты не понимают, зачем они в составе команды с концепцией собрать 11 воспитанников?

Все понимают, что еще одно четвертое или пятое место ничего вот этому «Краснодару» 2018 года не дает. Разве что топтание на месте отвадит парочку сильных игроков, ведь у спортсменов нет столько времени, чтобы повторять каждый год одно и то же бесцельно. Даже у болельщиков города Краснодара терпение не железное. Пока отлично поддерживают даже в дни поражений – стадион и парк красивые, поход на игры стал модным среди молодежи. Но вряд ли так будет всегда. Народ сразу видит, когда футболисты не верят в себя, и голосует ногами.

Отказываются назвать задачу

Главная проблема «Краснодара» 2018 – отсутствие четкой спортивной цели. Словно сами себя принижают, называя любой результат приемлемым. Играют ничьи с середняками? Верим в Шалимова! Приобрели Мусаеву троих новичков под основу? Теперь пусть два сезона их внедряет, не думая о результате. Это как детский футбол в некоторых странах, когда победителями называют проигравших. В футболе нельзя рисовать солнышки вместо цифровых оценок!

При таком раскладе не стоит удивляться, что Смолов – игрок техничный и качественный, о чем напомнил его гол «Рубину», допускает странные ошибки, как голевой пас на Азмуна. Федор и все остальные в команде стали заложниками концепции, где материальное построено уже сейчас – деньги на трансферы есть, стадион и база шикарные, соперники еще вчера ослабели – что доказывают «Ростов» и «Локомотив» в ЛЧ , но вся смысловая нагрузка в «Краснодаре» завязана на будущем. Воспитанники подрастут – всех порвут! А если не порвут?

В клубе бегут от ответственности

Предлагают футболистам считать работу на клуб аналогом труда охранников стадиона для будущих чемпионов? Мусаев, как и руководители «Краснодара», уходят от прямых задач, вроде прямой путевки в ЛЧ . И это своего рода уход от ответственности. Похоже, в молодом клубе «Краснодар» не понимают, насколько важен в спорте психологический фактор, дух и настрой. Не всегда правильно называть вещи своими именами. Нельзя признавать, что ты хуже соперника!

Конечно, эксперт со стороны имеет право заявить: «Без Гранквиста не верю в прорыв „Краснодара“». Любой аналитик знает, что Газинский лучше, чем о нем думают, но не гений. Перейра феноменальный по цифрам, но робкий в решающий момент. Мамаев и Смолов не Месси и Суарес. Каборе хорош, но не всегда, а Мусаеву тридцать четыре года и он не Гвардиола. Но если бы Далич – тренер из чемпионата ОАЭ , заявил игрокам сборной Хорватии, что они хуже Аргентины и Англии, не было бы никакого финала. И не праздновала бы вся Хорватия. Кубань по населению даже больше и тоже заслуживает своих героев.

После Казани надо ставить на титул

Спасти команду можно только психологически, в футбол играть умеют. Но «Краснодар» становится командой с девизом из мультика - «и так сойдет». Причем по максимально глупому сценарию. Сначала упрямо доказывали всем, что Шалимов шикарный тренер – а сторонние работодатели увидели в нем наставника для «Химок», а не для «Зенита». Теперь будут заявлять, что с составом без Гранквиста их потолок – пятое место? Или шестое, если коварный Бердыев пробьется с «Рубином» повыше!

У «быков» пока получается неудачная копия современного «Зенита». Без конфликтов в команде, но все провалы прикрывают якобы зрелищным стилем, а все победы не добавляют чемпионской уверенности. Попросту не развиваются и побеждают куда реже, чем могут. Пока ничего не потеряно, но Мусаев должен после влета в Казани в раздевалке или на тренировке поставить четкую задачу: «Все, достали, теперь мне нужно от вас первое место в РПЛ . Задача одна – первое место».

Сначала над ним будут посмеиваться. Но если Мурад Олегович покажет, что способен анализировать поражения и принимать верные решения – в составе найдутся первые, кто поверит, что если «Локомотив» из 8 места прыгнул на 1, то «Краснодар» может пройти путь вдвое короче – с 4 строчки на 1. Ничто не ново под луной, и хотя это метод переубеждения из классического фильма «Двенадцать», если в самом «Краснодаре» никто не вдохновит команду, не заявит, что они будущие герои сезона – еще один год можно вычеркивать.

Команде не хватает характера

Если бы «Краснодар» с пятого места поднялся на третье, потом на второе и дальше воевал за первое – все бы признали, что их стратегия верна. Но не растут линейно, не работает схема. Почему Смолов хотел уйти? Почему уйдет Классон, если получит крутое предложение? Почему команду покинет даже Иван Игнатьев, если подрастет и поймет, что чемпионом в Краснодаре не станешь? Потому что спортсмену нужна цель. Она есть у клуба, но не у первой команды.

Прекрасно, что Галицкий верит в глобальный проект и воспитает молодых российских игроков. Но всегда надо понимать, что завтра в жизни может не быть. Не бывает проектов, обреченных на успех. Можно все делать верно, но проигрывать. Так что «быкам» полезно пожить хотя бы один сезон настоящим. В футбол играют на результат здесь и сейчас, а нет мотивации – нет ни зрелища, ни побед. Извините, но вчера проиграли Цаллагову, Байрамяну, Коновалову, Камболову и Могилевцу. При всем уважении, не ребята из «Манчестер Сити».

Не стоит жертвовать буднями Смолова, Перейры, Каборе, Классона и Стоцкого, кивая на то, что глобальный проект развивается удачно. У них не будет другой жизни и карьеры. Если сейчас не ставить на прорыв вопреки всему – не появится смысл в существовании первой команды. «Краснодар» надолго станет клубом-донором, временным пристанищем для Широкова и Шатова, а играть за него будут до первого дельного предложения со стороны. В том числе воспитанники. Будут благодарны за науку, но быстро уйдут. Это путь в никуда,

«Краснодар» снова себя недооценивает. Причем в их случае, в отличие от «Ростова» и «Локомотива», ставка на сезон на одном дыхании ради главного еврокубка или даже чемпионства, не завершится плачевным откатом и провалом в группе ЛЧ . Наоборот, появится мощный стимул сделать шаг наверх и там остаться. Клуб мощный, богатый, построенный еще вчера, а первой команде позволяют тратить время впустую. Не поменяют подход – таких игр, как в Казани, будет много, как раньше.

Локальное поражение от «Рубина» всегда можно объяснить первым туром, крутостью Бердыева, отсутствием сыгранности в защите, индивидуальными ошибками, нереализованными моментами. Одним словом, случайность, ведь и соперник играл неидеально, что сам признает. Но важнее глобальная проблема «Краснодара», ведь она не меняется и не решается. В себя как в чемпионов не верят. А ведь у «Локомотива» на старте сезона в титул верили двое – Денисов и Семин. Моральной искры хватило для прогресса середняка.