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Главная проблема «Краснодара». И нет, это не Смолов

вчера, 12:35

Федор помог «Рубину» обыграть свою команду, но беда не в игре капитана. На «Соккер.ру» - о самой серьезной проблеме первой команды молодого клуба.

«Быки» не умеют обозначить статус

После трех лет провалов именно «Зенит» считают фаворитом. Статус в РПЛ ценят даже без результата. А ведь Дзюба, Шатов и Смольников проиграли путевку в ЛЧ «Ростову», хотя на поле были Халк, Данни, Кришито, Витсель и Гарай. Затем многие легионеры уехали, Луческу зашел с новичками – отдали места в ЛЧ «Спартаку» и ЦСКА. Наконец «Зенит» стал пятым, а чемпионом оказался «Локомотив». Тот самый, что потерял Чорлуку – как сейчас «Краснодар» Гранквиста, и собрал основу за пару миллионов евро.

Но почему в РПЛ, где такое легко возможно, где видели чемпионство «красно-белых» и Семина спустя столько лет, нет разговоров о «Краснодаре» как будущем триумфаторе? Не говорите, что намного хуже «Зенита» - в шести последних матчах 3 победы «быков», 2 ничьи и лишь 1 победа петербуржцев. Вся пятерка фаворитов примерно равна. Причем именно «быки» в прошлом сезоне по статистике как раз были близки к «Зениту» Манчини – стили похожие, владеют мячом и создают моменты.  

Чего же «Краснодару» не хватает для постоянных побед? Осознания статуса. В прошлом сезоне «быки» теряли очки против «Рубина», «Анжи», «Уфы» и «Динамо». Также «Арсенала», «Урала», «Ростова» и «Амкара». И даже после всего этого на один пункт опередили «Зенит». Нет ни одной объективной причины, почему «быкам» нельзя мыслить, как другим фаворитам сезона, в котором команда Семака, не подписав ни одного Халка – реальный претендент. И «Спартак», проигравший «Тосно» право на Кубок России, тоже фаворит.

В «Краснодаре» не верят в прорыв

Когда нет четкой задачи в футболе – нет чемпионского клуба. Гранквист уехал в Швецию в интересах жены и детей, но если бы Андреас был уверен, что «Краснодар» в 2019 году станет чемпионом России, нашел бы аргументы остаться еще на год, ведь силы есть, как показал ЧМ-18. Значит, у «быков» нет людей, которые убедили себя в реальности прорыва. А когда таких нет, то футболисты не понимают, зачем они в составе команды с концепцией собрать 11 воспитанников?

Все понимают, что еще одно четвертое или пятое место ничего вот этому «Краснодару» 2018 года не дает. Разве что топтание на месте отвадит парочку сильных игроков, ведь у спортсменов нет столько времени, чтобы повторять каждый год одно и то же бесцельно. Даже у болельщиков города Краснодара терпение не железное. Пока отлично поддерживают даже в дни поражений – стадион и парк красивые, поход на игры стал модным среди молодежи. Но вряд ли так будет всегда. Народ сразу видит, когда футболисты не верят в себя, и голосует ногами.  

Отказываются назвать задачу

Главная проблема «Краснодара» 2018 – отсутствие четкой спортивной цели. Словно сами себя принижают, называя любой результат приемлемым. Играют ничьи с середняками? Верим в Шалимова! Приобрели Мусаеву троих новичков под основу? Теперь пусть два сезона их внедряет, не думая о результате. Это как детский футбол в некоторых странах, когда победителями называют проигравших. В футболе нельзя рисовать солнышки вместо цифровых оценок!

При таком раскладе не стоит удивляться, что Смолов – игрок техничный и качественный, о чем напомнил его гол «Рубину», допускает странные ошибки, как голевой пас на Азмуна. Федор и все остальные в команде стали заложниками концепции, где материальное построено уже сейчас – деньги на трансферы есть, стадион и база шикарные, соперники еще вчера ослабели – что доказывают «Ростов» и «Локомотив» в ЛЧ, но вся смысловая нагрузка в «Краснодаре» завязана на будущем. Воспитанники подрастут – всех порвут! А если не порвут?

В клубе бегут от ответственности

Предлагают футболистам считать работу на клуб аналогом труда охранников стадиона для будущих чемпионов? Мусаев, как и руководители «Краснодара», уходят от прямых задач, вроде прямой путевки в ЛЧ. И это своего рода уход от ответственности. Похоже, в молодом клубе «Краснодар» не понимают, насколько важен в спорте психологический фактор, дух и настрой. Не всегда правильно называть вещи своими именами. Нельзя признавать, что ты хуже соперника!

Конечно, эксперт со стороны имеет право заявить: «Без Гранквиста не верю в прорыв „Краснодара“». Любой аналитик знает, что Газинский лучше, чем о нем думают, но не гений. Перейра феноменальный по цифрам, но робкий в решающий момент. Мамаев и Смолов не Месси и Суарес. Каборе хорош, но не всегда, а Мусаеву тридцать четыре года и он не Гвардиола. Но если бы Далич – тренер из чемпионата ОАЭ, заявил игрокам сборной Хорватии, что они хуже Аргентины и Англии, не было бы никакого финала. И не праздновала бы вся Хорватия. Кубань по населению даже больше и тоже заслуживает своих героев.

После Казани надо ставить на титул

Спасти команду можно только психологически, в футбол играть умеют. Но «Краснодар» становится командой с девизом из мультика - «и так сойдет». Причем по максимально глупому сценарию. Сначала упрямо доказывали всем, что Шалимов шикарный тренер – а сторонние работодатели увидели в нем наставника для «Химок», а не для «Зенита». Теперь будут заявлять, что с составом без Гранквиста их потолок – пятое место? Или шестое, если коварный Бердыев пробьется с «Рубином» повыше!

У «быков» пока получается неудачная копия современного «Зенита». Без конфликтов в команде, но все провалы прикрывают якобы зрелищным стилем, а все победы не добавляют чемпионской уверенности. Попросту не развиваются и побеждают куда реже, чем могут. Пока ничего не потеряно, но Мусаев должен после влета в Казани в раздевалке или на тренировке поставить четкую задачу: «Все, достали, теперь мне нужно от вас первое место в РПЛ. Задача одна – первое место».

Сначала над ним будут посмеиваться. Но если Мурад Олегович покажет, что способен анализировать поражения и принимать верные решения – в составе найдутся первые, кто поверит, что если «Локомотив» из 8 места прыгнул на 1, то «Краснодар» может пройти путь вдвое короче – с 4 строчки на 1. Ничто не ново под луной, и хотя это метод переубеждения из классического фильма «Двенадцать», если в самом «Краснодаре» никто не вдохновит команду, не заявит, что они будущие герои сезона – еще один год можно вычеркивать.

Команде не хватает характера

Если бы «Краснодар» с пятого места поднялся на третье, потом на второе и дальше воевал за первое – все бы признали, что их стратегия верна. Но не растут линейно, не работает схема. Почему Смолов хотел уйти? Почему уйдет Классон, если получит крутое предложение? Почему команду покинет даже Иван Игнатьев, если подрастет и поймет, что чемпионом в Краснодаре не станешь? Потому что спортсмену нужна цель. Она есть у клуба, но не у первой команды.

Прекрасно, что Галицкий верит  в глобальный проект и воспитает молодых российских игроков. Но всегда надо понимать, что завтра в жизни может не быть. Не бывает проектов, обреченных на успех. Можно все делать верно, но проигрывать. Так что «быкам» полезно пожить хотя бы один сезон настоящим. В футбол играют на результат здесь и сейчас, а нет мотивации – нет ни зрелища, ни побед. Извините, но вчера проиграли Цаллагову, Байрамяну, Коновалову, Камболову и Могилевцу. При всем уважении, не ребята из «Манчестер Сити».  

Не стоит жертвовать буднями Смолова, Перейры, Каборе, Классона и Стоцкого, кивая на то, что глобальный проект развивается удачно. У них не будет другой жизни и карьеры. Если сейчас не ставить на прорыв вопреки всему – не появится смысл в существовании первой команды. «Краснодар» надолго станет клубом-донором, временным пристанищем для Широкова и Шатова, а играть за него будут до первого дельного предложения со стороны. В том числе воспитанники. Будут благодарны за науку, но быстро уйдут. Это путь в никуда,

«Краснодар» снова себя недооценивает. Причем в их случае, в отличие от «Ростова» и «Локомотива», ставка на сезон на одном дыхании ради главного еврокубка или даже чемпионства, не завершится плачевным откатом и провалом в группе ЛЧ. Наоборот, появится мощный стимул сделать шаг наверх и там остаться. Клуб мощный, богатый, построенный еще вчера, а первой команде позволяют тратить время впустую. Не поменяют подход – таких игр, как в Казани, будет много, как раньше.

Локальное поражение от «Рубина» всегда можно объяснить первым туром, крутостью Бердыева, отсутствием сыгранности в защите, индивидуальными ошибками, нереализованными моментами. Одним словом, случайность, ведь и соперник играл неидеально, что сам признает. Но важнее глобальная проблема «Краснодара», ведь она не меняется и не решается. В себя как в чемпионов не верят. А ведь у «Локомотива» на старте сезона в титул верили двое – Денисов и Семин. Моральной искры хватило для прогресса середняка.

Дело в психологии и моральной подготовке. Клопп вот говорит: «Хочу побеждать. Ненавижу проигрывать». Смолов и его коллеги исповедуют тот же принцип? Лидер не тот, кого так назвали, а тот, кто доказал на поле. Годами в РПЛ большего добивались команды не сильнее «Краснодара». «Быки» зачахнут, не имея конкретной цели и не веря в реальность прорыва.  

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Казанский
Казанский
вчера в 21:11
У Краснодара нет проблем не с финансированием не с трасферами..Проблемы были у Рубина,но он переиграл южан))
Максим Садаев
Максим Садаев
вчера в 20:47
Краснодар и не намерен выигрывать чемпионат с этим составом. В прошлом но году молодежка выиграла чемпионат, в этом они играют в ФНЛ, через год-два будет пол команды молодежи.
Краснодар не мог работать на экспорт игроков, потому что продавать пока не кого.
Sunchees
Sunchees ответил Serg_Diamond
вчера в 20:33
Serg_Diamond:
Я уважаю Краснодар, но пока что-то не особо у них получается выращивать на продажу. Да и для себя тоже. Мне кажется, что тут дело в тренере. Чтобы стать реальным донором нужно иметь в первой команде тренера, умеющего хорошо работать с молодежью. А то получается, что школа школой, а в составе все равно играют Вандерсоны, Классоны, Спаичи, Рамиресы, Страндберги, Каборе, Перейры и прочие "воспитанники". А убери лимит, так вообще останутся одни "труднопроизносимые".
Если говорить прямо, то в нашем футболе ни у кого не получается выращивать на экспорт игроков, нет сформировавшихся методик. Но Краснодар - типа первая ласточка. Игроки уже какие-никакие появляются все-таки, в состав иногда попадают и, думаю, будут прогрессировать. А дальше пойдет по накатанной.
Что по поводу тренера... Шалимов да, работать с молодежью не умел, с ним клуб терял время просто-напросто. Но сейчас пришел новый человек, вроде как специализирующийся на молодежи. Значит сдвиги должны быть, год-два поработает, посмотрим на результаты..
mp5
mp5
вчера в 20:20
Есть ту паренек, САнчес, который коммент написал, так вот считаю его слова максимально близкими к истине. Про донорство клубов. Самый яркий пример посмотрите - где чемпионат Хорватии и где Сборная Хорватии. Логика подсказывает, что Топ лигу по футболу мы здесь (в России) не построим. Так 3 нам эти огромные траты на трансферы и сверх зарплаты игроков ( камень в огород Зенита и отчасти других богатых клубов по меркам РФПЛ). Строим академии, растим юных футболистов, способных составить конкуренцию в топ европейских лигах, а если повезет и в топовых клубах. И тогда сборная сильна будет наша. Ну а внутренний чемпионат, 66 с ним переживем, что в Европе бороться не можем, ведь в клубах уже коммерция, а не патриотизм (бегает куча иностранцев за любой европейский клуб). Так вот в коммерции мы не поборемся с Европой, а зато поболеем за нормальную сборную. Еще раз повторю Хорватия яркий пример.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Serg_Diamond
вчера в 17:21
Serg_Diamond:
Я уважаю Краснодар, но пока что-то не особо у них получается выращивать на продажу. Да и для себя тоже. Мне кажется, что тут дело в тренере. Чтобы стать реальным донором нужно иметь в первой команде тренера, умеющего хорошо работать с молодежью. А то получается, что школа школой, а в составе все равно играют Вандерсоны, Классоны, Спаичи, Рамиресы, Страндберги, Каборе, Перейры и прочие "воспитанники". А убери лимит, так вообще останутся одни "труднопроизносимые".
Иван Игнатьев вчера неплохо вошёл в игру, в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром юношеской ЛЧ (10 голов за 5 игр), ему 19 лет, думаю первая звездочка Краснодара из молодёжи на подходе.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:16
В конце прошлого сезона они собрались и обыграли лидирующий Локомотив, хотя по сути, это победа ничего не изменила в турнирном положении. Значит характер и амбиции у них есть. Думаю просто недооценили Рубин в первом туре, Классон и Куэва должны быть в основе. Лидер команды должен вести за собой к победе, Рубин явно играл на удержание второй тайм, Смолов, как капитан выглядел слабо.
ekliziast
ekliziast ответил борька
вчера в 16:55
борька:
У нас вертикаль власти, самодурство сплошное! Кроме Ростова и Рубина, на подвиги ни один другой клуб не пойдет! У нас футбол, это стойло, ни кто не мычит и не телется. Одну команду за три года обыграли, а десять проиграли и сборники ЗМС
Жаба давит?
ekliziast
ekliziast ответил Serg_Diamond
вчера в 16:54
Serg_Diamond:
А знаете какое финансирование у ЦСКА? Никакого! Гинер давно уже практически перестал вкладывать деньги в покупку игроков. Краснодар на сегодняшний день превосходит ЦСКА по трансферной стоимости игроков на 15 млн евро. Краснодар - донор? Чей же он донор? Я просто реально не в курсе, интересно, кому они продают своих игроков и что они на этом зарабатывают.
Что куришь брат?Пиши по трезвянке.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Sunchees
вчера в 16:27
Sunchees:
Финансирование - это не только покупка игроков, но и их зарплаты. И далее по пунктам: Краснодар превосходит ЦСКА по трансферной стоимости. Вот мне лень рыться, это, интересно, с учетом Головина или без оного?.И вдвойне интересно сравнение по суммарным расходам на зарплаты у клубов, это более адекватный показатель, нежели стоимость, которая может довольно сильно меняться буквально за недели. Чей донор Краснодар? Пока что ничей, но стремится им стать, иначе зачем вкладываться в академию? Не проще ли было (если клубу так уж нужны победы) пойти по проторенной многими дорожке и вместо вложений в академию закупить готовых игроков и побеждать? Как мне кажется, смысл работы Краснодара - именно растить игроков, а не пытаться выиграть ЛЧ. Видимо, в отличие от прочих руководителей, Галицкий хорошо понимает, что суперклуб уровня условной Баварии в России не создашь - экономика не та, вот и выбирает другой путь.
Я уважаю Краснодар, но пока что-то не особо у них получается выращивать на продажу. Да и для себя тоже. Мне кажется, что тут дело в тренере. Чтобы стать реальным донором нужно иметь в первой команде тренера, умеющего хорошо работать с молодежью. А то получается, что школа школой, а в составе все равно играют Вандерсоны, Классоны, Спаичи, Рамиресы, Страндберги, Каборе, Перейры и прочие "воспитанники". А убери лимит, так вообще останутся одни "труднопроизносимые".
Sunchees
Sunchees ответил Serg_Diamond
вчера в 16:20
Serg_Diamond:
А знаете какое финансирование у ЦСКА? Никакого! Гинер давно уже практически перестал вкладывать деньги в покупку игроков. Краснодар на сегодняшний день превосходит ЦСКА по трансферной стоимости игроков на 15 млн евро. Краснодар - донор? Чей же он донор? Я просто реально не в курсе, интересно, кому они продают своих игроков и что они на этом зарабатывают.
Финансирование - это не только покупка игроков, но и их зарплаты. И далее по пунктам:
Краснодар превосходит ЦСКА по трансферной стоимости. Вот мне лень рыться, это, интересно, с учетом Головина или без оного?.И вдвойне интересно сравнение по суммарным расходам на зарплаты у клубов, это более адекватный показатель, нежели стоимость, которая может довольно сильно меняться буквально за недели.
Чей донор Краснодар? Пока что ничей, но стремится им стать, иначе зачем вкладываться в академию? Не проще ли было (если клубу так уж нужны победы) пойти по проторенной многими дорожке и вместо вложений в академию закупить готовых игроков и побеждать? Как мне кажется, смысл работы Краснодара - именно растить игроков, а не пытаться выиграть ЛЧ. Видимо, в отличие от прочих руководителей, Галицкий хорошо понимает, что суперклуб уровня условной Баварии в России не создашь - экономика не та, вот и выбирает другой путь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил борька
вчера в 15:39
борька:
У нас вертикаль власти, самодурство сплошное! Кроме Ростова и Рубина, на подвиги ни один другой клуб не пойдет! У нас футбол, это стойло, ни кто не мычит и не телется. Одну команду за три года обыграли, а десять проиграли и сборники ЗМС
Ох уж не дают покоя эти сборники!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Sunchees
вчера в 15:36
Sunchees:
По своим возможностям Краснодар - 5-я команда лиги, они просто не прыгают выше головы. Чтобы прыгнуть выше головы, нужно финансирование. Но смысл, если стратегия клуба иная? И да, Краснодар был и будет донором, это также входит в стратегию клуба. И мое мнение, это единственно правильный путь для всего российского футбола. Но никак не Зенит с его бюджетом, который ни в Европе особо ничего не показывает, ни на внутренней арене никак не может подтвердить свой статус. Или были Анжи с Динамо с бешеными тратами. А игроки смогут свое будущее сделать сами - достаточно играть ярко и можно дорасти до клуба "не донора". Все от них зависит, не от стратегии развития клуба.
А знаете какое финансирование у ЦСКА? Никакого! Гинер давно уже практически перестал вкладывать деньги в покупку игроков. Краснодар на сегодняшний день превосходит ЦСКА по трансферной стоимости игроков на 15 млн евро. Краснодар - донор? Чей же он донор? Я просто реально не в курсе, интересно, кому они продают своих игроков и что они на этом зарабатывают.
scikuni
scikuni ответил Columb
вчера в 14:29
Columb:
Любая периферийная команда всегда будет клубом-донором, такова жизнь.
тогда нет смысла болеть за них ведь все равно ничего не выиграют а смотреть на постные рожи столицы которая живет за счет этих регионов я не хочу
scikuni
scikuni
вчера в 14:24
главная проблема сам галицкий, для чего все было строить, если не может банально взять хорошего тренера, поставить высокую задачу, перестать проповедовать эту красивую перекатку без обострений, вместо того чтобы бездумно тратить на все что лежит плохо, все эти идеи 11 воспитанников и свой тренер не больше чем идея фикс для потехи чсв, у команды нет яиц, нет духа победителя, нет авторитетов, гранквист лишь но он ушел, без крупных достижений клуб может как тосно слыть, а у них даже кубок россии есть и всопитанник жигулев уже можно сказать титулован на взрослом уровне а все главные звезды клуба нет, вот так то, это не зенит или спартак которые государство если че прикормит в голодный год, думать надо, боюсь что с мусаевым будет еще хуже чем с подписантом.
борька
борька
вчера в 13:54
У нас вертикаль власти, самодурство сплошное! Кроме Ростова и Рубина, на подвиги ни один другой клуб не пойдет! У нас футбол, это стойло, ни кто не мычит и не телется. Одну команду за три года обыграли, а десять проиграли и сборники ЗМС
yasukuni
yasukuni ответил Roger Young
вчера в 13:42
Roger Young:
Не все так просто. Иначе Краснодар как минимум уже давно был серебряным призером и играл в лч.По игре это заслужили. Но к сожалению, кабинетные интриги в России превалируют над футбольным мастерством, поэтому мы видим чемпионства убогих Спартака и Локомотива, а ЦСКА на третьем-втором месте.
По кабинетным интригам Краснодар в прошлом сезоне слили ВСЕ матчи призерам? Суммарный счет был, кажется 1-12 или около того?
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:24
Не все так просто. Иначе Краснодар как минимум уже давно был серебряным призером и играл в лч.По игре это заслужили.

Но к сожалению, кабинетные интриги в России превалируют над футбольным мастерством, поэтому мы видим чемпионства убогих Спартака и Локомотива, а ЦСКА на третьем-втором месте.
Sunchees
Sunchees
вчера в 12:55
По своим возможностям Краснодар - 5-я команда лиги, они просто не прыгают выше головы. Чтобы прыгнуть выше головы, нужно финансирование. Но смысл, если стратегия клуба иная? И да, Краснодар был и будет донором, это также входит в стратегию клуба. И мое мнение, это единственно правильный путь для всего российского футбола. Но никак не Зенит с его бюджетом, который ни в Европе особо ничего не показывает, ни на внутренней арене никак не может подтвердить свой статус. Или были Анжи с Динамо с бешеными тратами. А игроки смогут свое будущее сделать сами - достаточно играть ярко и можно дорасти до клуба "не донора". Все от них зависит, не от стратегии развития клуба.
Columb
Columb
вчера в 12:39
Любая периферийная команда всегда будет клубом-донором, такова жизнь.
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