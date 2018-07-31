Народный обозреватель. Роналду дешевле Головина и усатый гений

«Соккер.ру» собрал ваши шутки о футбольных событиях уходящего месяца. Насыщенный июль соединил в себе ЧМ-18, трансферы и старт нового сезона.
24 место. «Зенит» взял на сборы 26 футболистов.
ziborock: Что?! Только половина состава на сборы поедет?!)))
23 место. Азар поставил рекорд ЧМ – 10 успешных обводок из 10 в матче против Бразилии. Вы нашли, на кого Эдену равняться:
YS007: Почти как Дзюба.
22 место. Бывший ФК «Кубань» стал ФК «Урожай», но почти сразу задумались о переименовании на ФК «Юг»
cska1948: Меняют название как фирмы-однодневки, словно от кредиторов прячутся.
21 место. cska.78 о вылете Роналду и Месси с ЧМ-18:
20 место. В «Анжи» умудрились за семь месяцев 2018 года набрать 250 млн рублей долгов.
Так Себе Аналитик: Окей, Гугл, почему клуб с такими долгами получает лицензию РПЛ?
19 место. Актерская игра Неймара после нарушений правил стала мемом. Вы знаете, где бразилец с врожденными талантами обучался мастерству:
FERIS: Барселонская школа балета, самая лучшая в мире!
marvel777: человек думал, в отпуск приехал. Поваляться, позагорать, а к нему прицепились.
18 место. Скептическая реакция на первую новость о переходе Роналду в «Ювентус» сейчас смотрится весело:
AnJo: О, ужас! Видимо, Роналду оказалось купить дешевле, чем заломили за Головина.
drug01: Зачем писать эти утки?
17 место. Под шумок успеха на ЧМ в Госдуме задумались об учреждении Дня российского футбола.
Rattlehead удачно вспомнил шутливый стих писателя Томаса Олдрича:
Для пьянства есть любые поводы:
Поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто пьянка - без причин!
16 место. «Шахтер» на сборах вынес «Витесс» 4:1, и вы припомнили Слуцкому его аналогию – российский тренер за рубежом как первопроходец в космосе.
Gahi: Это, Лёня, только начало, перед стартом в космос.
tigrok: Первая ступень ракеты отделилась на высоте 0 км. Полёт нормальный.
15 место. Реакция на слухи о переходе Смолова в один из московских клубов. Предложили тот, что прекратил существование:
старина: Судя по его игре на ЧМ, перейдет в «Арарат» Москва.
14 место. Президент ЦСКА поделился информацией о клубных финансах:
pomor45: Гинер рассказал о финансах в ЦСКА ... и горько заплакал.
13 место. Россиян спросили, кто лучший игрок ЧМ-18? Они выбрали Акинфеева (19 %), Дзюбу (13 %) и Модрича (5 %). Как не поиздеваться над экспертным мнением?
Faustello: По мне так Смолов однозначно лучший!
Морозовский: Габулов - лучший!
12 место. spartach n1 по мотивам игры сборной России на чемпионате мира и после новости о предложении ЦСКА по Головину:
11 место. Немца Феликса Брыха руководители ФИФА отправили домой с чемпионата мира после судейства в игре Швейцария – Сербия.
D.vil: И тут немцы домой едут;)))
10 место. Врач «Спартака» назвал Суперкубок России «самым нелепым трофеем из существующих».
Faustello: Вартапетов: «Спартак и трофеи? Это нелепость!»
9 место. Двадцатидвухлетний новичок ЦСКА Бекао сразу приобрел в России славу местного Диего Косты - не выглядит настолько молодым.
⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 июля 2018 г.
🇧🇷 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды
Добро пожаловать, Родриго! 🔴🔵
➡ https://t.co/I2Fm6yIkIz pic.twitter.com/p6MX4wSW4s
tolctoy: На Игнашевича похож.
CSKA2012: Чё-то как будто ему около 45 лет )))
8 место. ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА знает, после какого диалога Роналду принял окончательное решение уйти из «Реала»:
ЛОПЕТЕГИ: - КАКОГО ХУЛИО ИГЛЕССИАСА ТЫ ХОЧЕШЬ УЙТИ ИЗ РЕАЛА?
РОНАЛДУ: - ХУЛЕН ЛОПЕТЕГИ ТЫ СО МНОЙ ТАК РАЗГОВАРИВАЕШЬ?
7 место. Семак сделал заявление в стиле Луческу и Манчини: «„Зениту“ нужно по новому игроку на каждую позицию».
Спартачок-70: «Ростов» с «Рубином» напряглись...
Alhunah: остановитесь, скоро в Аргентине все аргентинцы закончатся.
6 место. Дзюба уверен, что теперь в России дети играют в игроков сборной, а не в Месси и Роналду.
orbit22rus: Пацаны, смотрите, я - Дзюба! *превращается в дерево*
goodbyegoodboy: Дети в подвале играли в Артёма...
LOpp: А я - Дзюба, увольняю тренеришек из любого клуба.
5 место. Главный трансфер года в мировом футболе – Роналду в «Ювентусе»:
barcelonistas: Астрологи предсказывают массовый исход глоров под флаги нового клуба.
Брулин: «Старик» и «старуха» теперь вместе
bublikyo: И он сразу перестанет быть Пеналду для болельщиков «Юве», а станет престарелым маэстро
4 место. Реакция на новость о ценнике Фернандеса от ЦСКА для «Наполи» - 25 млн евро:
LOpp: ЦСКА будет доигрывать чемпионат следующим составом: Акинфеев – Щенников, Онопко, cska-78, Набабкин - Врач Дзагоева, Mango – Гинер Великолепный, Черный манекен, 40-ка летний Бекао.
Гинер продай ЦСКА: Похоже, Гинер хочет все что можно продать в ЦСКА и бежать из страны.
mangoх12: Не продается! Кутепова берите ))
3 место. Англичанка запретила гостям на своей свадьбе следить за матчем Швеция – Англия.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ДА НА ЕЁ СВАДЬБУ ДАЖЕ САМ ЖЕНИХ НЕ ПРИДЁТ! БУГАГАГА.
2 место. Ваши добрые, милые шутки после слов Кутепова: «Если бы я мог выбирать будущий клуб, то это был бы „Милан“»:
Jeck Denielse: Всё... Середина лета... Грибы-галлюциногены пошли... Кутепов топ-клуб себе выбирает…
Denkuz: Ушами солнце на жаре загораживать в Милане, что ли?
Scorp689: Сосед Сапогова...
Sully: Ожидание - Милан, Реальность - Дагдизель.
1 место. Черчесов попал в число номинантов на звание тренера года ФИФА вместе с Зиданом, Клоппом, Симеоне, Аллегри и Гвардиолой.
ПерекатиПоле: Что делают ноунеймы в одном списке с нашим усатым гением?
Воин666: Скоро Стас сменит Лопетеги в «Реале».
fcspartak: Почему Слуцкого нет в списке?
Р.S. Благодарим всех, кто помогал найти лучшие шутки июля – отмечал умелые панчи и рифмы хештегом #Народный_обозреватель. Шутите много, шутите вкусно!
Вообще-то это была не шутка!
Вообще-то это была не шутка!