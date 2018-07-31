Народный обозреватель. Роналду дешевле Головина и усатый гений

31 июля 2018, 17:12

«Соккер.ру» собрал ваши шутки о футбольных событиях уходящего месяца. Насыщенный июль соединил в себе ЧМ -18, трансферы и старт нового сезона.

24 место. «Зенит» взял на сборы 26 футболистов.

ziborock: Что?! Только половина состава на сборы поедет?!)))

23 место. Азар поставил рекорд ЧМ – 10 успешных обводок из 10 в матче против Бразилии. Вы нашли, на кого Эдену равняться:

YS007: Почти как Дзюба.

22 место. Бывший ФК «Кубань» стал ФК «Урожай», но почти сразу задумались о переименовании на ФК «Юг»

cska1948: Меняют название как фирмы-однодневки, словно от кредиторов прячутся.

21 место. cska.78 о вылете Роналду и Месси с ЧМ -18:

20 место. В «Анжи» умудрились за семь месяцев 2018 года набрать 250 млн рублей долгов.

Так Себе Аналитик: Окей, Гугл, почему клуб с такими долгами получает лицензию РПЛ ?

19 место. Актерская игра Неймара после нарушений правил стала мемом. Вы знаете, где бразилец с врожденными талантами обучался мастерству:

FERIS: Барселонская школа балета, самая лучшая в мире!

marvel777: человек думал, в отпуск приехал. Поваляться, позагорать, а к нему прицепились.

18 место. Скептическая реакция на первую новость о переходе Роналду в «Ювентус» сейчас смотрится весело:

AnJo: О, ужас! Видимо, Роналду оказалось купить дешевле, чем заломили за Головина.

drug01: Зачем писать эти утки?

17 место. Под шумок успеха на ЧМ в Госдуме задумались об учреждении Дня российского футбола.

Rattlehead удачно вспомнил шутливый стих писателя Томаса Олдрича:

Для пьянства есть любые поводы:

Поминки, праздник, встречи, проводы,

Крестины, свадьба и развод,

Мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,

Печаль, раскаянье, веселье,

Успех, награда, новый чин,

И просто пьянка - без причин!

16 место. «Шахтер» на сборах вынес «Витесс» 4:1, и вы припомнили Слуцкому его аналогию – российский тренер за рубежом как первопроходец в космосе.

Gahi: Это, Лёня, только начало, перед стартом в космос.

tigrok: Первая ступень ракеты отделилась на высоте 0 км. Полёт нормальный.

15 место. Реакция на слухи о переходе Смолова в один из московских клубов. Предложили тот, что прекратил существование:

старина: Судя по его игре на ЧМ , перейдет в «Арарат» Москва.

14 место. Президент ЦСКА поделился информацией о клубных финансах:

pomor45: Гинер рассказал о финансах в ЦСКА ... и горько заплакал.

13 место. Россиян спросили, кто лучший игрок ЧМ -18? Они выбрали Акинфеева (19 %), Дзюбу (13 %) и Модрича (5 %). Как не поиздеваться над экспертным мнением?

Faustello: По мне так Смолов однозначно лучший!

Морозовский: Габулов - лучший!

12 место. spartach n1 по мотивам игры сборной России на чемпионате мира и после новости о предложении ЦСКА по Головину:

11 место. Немца Феликса Брыха руководители ФИФА отправили домой с чемпионата мира после судейства в игре Швейцария – Сербия.

D.vil: И тут немцы домой едут;)))

10 место. Врач «Спартака» назвал Суперкубок России «самым нелепым трофеем из существующих».

Faustello: Вартапетов: «Спартак и трофеи? Это нелепость!»

9 место. Двадцатидвухлетний новичок ЦСКА Бекао сразу приобрел в России славу местного Диего Косты - не выглядит настолько молодым.

tolctoy: На Игнашевича похож.

CSKA2012: Чё-то как будто ему около 45 лет )))

8 место. ВОДИТЕЛЬ_АВТОБУСА знает, после какого диалога Роналду принял окончательное решение уйти из «Реала»:

ЛОПЕТЕГИ: - КАКОГО ХУЛИО ИГЛЕССИАСА ТЫ ХОЧЕШЬ УЙТИ ИЗ РЕАЛА?

РОНАЛДУ: - ХУЛЕН ЛОПЕТЕГИ ТЫ СО МНОЙ ТАК РАЗГОВАРИВАЕШЬ?

7 место. Семак сделал заявление в стиле Луческу и Манчини: «„Зениту“ нужно по новому игроку на каждую позицию».

Спартачок-70: «Ростов» с «Рубином» напряглись...

Alhunah: остановитесь, скоро в Аргентине все аргентинцы закончатся.

6 место. Дзюба уверен, что теперь в России дети играют в игроков сборной, а не в Месси и Роналду.

orbit22rus: Пацаны, смотрите, я - Дзюба! *превращается в дерево*

goodbyegoodboy: Дети в подвале играли в Артёма...

LOpp: А я - Дзюба, увольняю тренеришек из любого клуба.

5 место. Главный трансфер года в мировом футболе – Роналду в «Ювентусе»:

barcelonistas: Астрологи предсказывают массовый исход глоров под флаги нового клуба.

Брулин: «Старик» и «старуха» теперь вместе

bublikyo: И он сразу перестанет быть Пеналду для болельщиков «Юве», а станет престарелым маэстро

4 место. Реакция на новость о ценнике Фернандеса от ЦСКА для «Наполи» - 25 млн евро:

LOpp: ЦСКА будет доигрывать чемпионат следующим составом: Акинфеев – Щенников, Онопко, cska-78, Набабкин - Врач Дзагоева, Mango – Гинер Великолепный, Черный манекен, 40-ка летний Бекао.

Гинер продай ЦСКА : Похоже, Гинер хочет все что можно продать в ЦСКА и бежать из страны.

mangoх12: Не продается! Кутепова берите ))

3 место. Англичанка запретила гостям на своей свадьбе следить за матчем Швеция – Англия.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ДА НА ЕЁ СВАДЬБУ ДАЖЕ САМ ЖЕНИХ НЕ ПРИДЁТ! БУГАГАГА.

2 место. Ваши добрые, милые шутки после слов Кутепова: «Если бы я мог выбирать будущий клуб, то это был бы „Милан“»:

Jeck Denielse: Всё... Середина лета... Грибы-галлюциногены пошли... Кутепов топ-клуб себе выбирает…

Denkuz: Ушами солнце на жаре загораживать в Милане, что ли?

Scorp689: Сосед Сапогова...

Sully: Ожидание - Милан, Реальность - Дагдизель.

1 место. Черчесов попал в число номинантов на звание тренера года ФИФА вместе с Зиданом, Клоппом, Симеоне, Аллегри и Гвардиолой.

ПерекатиПоле: Что делают ноунеймы в одном списке с нашим усатым гением?

Воин666: Скоро Стас сменит Лопетеги в «Реале».

fcspartak: Почему Слуцкого нет в списке?

Р.S. Благодарим всех, кто помогал найти лучшие шутки июля – отмечал умелые панчи и рифмы хештегом #Народный_обозреватель. Шутите много, шутите вкусно!