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Поле у дома

вчера, 18:02

Мой год рождения 1985 год. В 1991 все старшие ребята резко покинули коробки и ушли в подвалы. А я полюбил эту замечательную игру Soccer. И начиная с 6 лет бегал с утра и до ночи на любимой коробке. Но не всегда с мячами в то время была большая проблема. Мячи были зашитые, волейбольные, играли как могли и чем могли. Мама всегда ругала что разбил туфли, но как можно было устоять если проходишь мимо поля и там носятся твои сверстники и звонко кричат гооооол, давай, пас, взаде, горишь. Эти дни я не забуду не когда, когда на замахе можно было обвести пол команды. А эти игры?! В 300, американка, квадрат, просто пробивали пенальти. С 5 класса я записался в секцию хоккей с мячом. Летом футбол, зимой хоккей. Сразу в школе вышел ударником........

 

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008Maximus
008Maximus
вчера в 20:11
Сделал, все исправил
unoejk
unoejk
вчера в 19:06
В общем я исправил как смог, но больше такого делать никто не будет. Проверяйте пожалуйста статьи перед публикацией.
unoejk
unoejk
вчера в 18:17
Здравствуйте. В таком виде мы статьи публиковать не можем. Исправьте пожалуйста ошибки. Например: старшики, проблемма, заонко, перальти.

Когда сделаете, отпишите пожалуйста.
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