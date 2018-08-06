Отряд спасения «Милана»

вчера, 23:27

Еще в начале лета положение «Милана» казалось безнадежным. Сейчас все кардинально изменилось. «Соккер.ру» - о спасителях «россонери».

Все-таки целый клуб, с его традициями, историей, именем, всегда более весом и значим, чем один самодур или прохвост, который случайным образом может попасть в руководство. Произошедшее с «Миланом» показывает, что процесс самоочищения происходит, а затянуть в пучину небытия клуб такой величины не получится.

Проходимец Ли Юнхун, который умудрился приобрести «Милан» у Сильвио Берлускони, не имея ничего за спиной, кроме своего китайского имени, все же сложил свои полномочия и вынужден был отдать клуб своим кредиторам. Это наиболее благоприятный сценарий для «Милана», который к тому же развернулся вовремя, поскольку в самом разгаре была борьба «россонери» за право сыграть в еврокубках, которого команда едва не лишилась, нарушив финансовые правила УЕФА .

А Юнхун брал кредиты, прикрываясь славным именем «Милана», параллельно не следя за тем, как его назначенные руководители устраивают настоящую вакханалию на трансферном рынке, приобретая ненужных игроков за большие деньги и устраивая нелепую чехарду. Расплата по счетам пришлась кстати – американская компания Elliott Management, которой Юнхун был должен больше всего денег, забрала у него «Милан».

Болельщики клуба должны поблагодарить американцев, которые не стали перепродавать этот актив, а решили привести его в порядок. Для начала они бросились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и разрулили процедуру по поводу отстранения из Лиги Европы. Не успели прийти, а уже решили сложный вопрос, который прежнее руководство «Милана» не могло решить месяцами, оттягивая и кормя «завтраками».

Elliott Management предоставила финансовые гарантии и пообещала, что три года не будет продавать «Милан», чтобы привести его экономику в здоровое состояние. Суду увиденного и услышанного оказалось достаточно, чтобы не наказывать «Милан» за прегрешения авантюрного китайца. Также американцы пообещали вложить этим летом 50 миллионов евро в развитие клуба, однако для этого нужно было разобраться с завалами, оставленными предыдущими боссами.

К управлению «россонери» был привлечен Паоло Скарони, который занял пост президента. А место генерального директора получил небезызвестный Леонардо, сменивший на этой должности Марко Фассоне, которого многие и связывают с непрофессиональным руководством клубом. Очевидно, что сам Юнхун мало что в этом понимал, поэтому оперативное управление осуществлял как раз Фассоне, как видим, далеко не лучшим образом.

Однако уволенному функционеру еще хватает наглости грозить судом и требовать компенсации от «Милана» за увольнение. Он хочет получить 10 миллионов евро. В этом месте некоторые жалеют, что нельзя привлечь его за вредоносное управление клубом.

Леонардо сразу взялся за дело, этот функционер, периодически занимающий посты главного тренера, очень здорово использует связи, ориентируется на рынке и в деловых кругах. Его приглашали в ПСЖ на стадии становления катарского бизнеса. Тут он засучив рукава начал разгребать конюшни, а параллельно занялся работой по привлечению топовых игроков. В первую очередь «Милан» стал избавляться от тех, кто не хочет играть в команде наподобие Бонуччи, но не просто так, а с выгодой. Таким бонусом стало подписание Игуаина, чей переход в «Милан» Юнхуна был бы совершенно нереальным, поскольку аргентинец не совсем сумасшедший.

Имя Леонардо начало работать, контакты с коллегами из других клубов бразилец расчехлил, стряхнул пыль с записной книжки и завертелось. Леонардо развил бурную деятельность не только на трансферном рынке, но и поработал над имиджевой, мотивационной составляющей, заодно выполнив заигрывание с фанатами. Речь, конечно, о приглашении в клуб легенды «Милана» Паоло Мальдини. Пока одни распускают слухи, Леонардо делает. Еще в конце июля Мальдини говорил так:

«Я не знаю, что происходит в „Милане“ на данный момент. Конечно, этот клуб всегда будет в моем сердце. Надеюсь, что болельщики также меня помнят. Вернуться в „Милан“? Я прагматичен и не люблю говорить о вещах, которые на данный момент нереальны».

А теперь уже красуется на официальном представлении «Милана» как новый директор по стратегическому развитию клуба. Лучше кандидатуры не придумаешь. Человек отыграл более 900 матчей за команду в период с 1984 по 2009 год, завоевав россыпь титулов. Уж он все на своем веку повидал и может помочь.

При этом контроль над ситуацией остается у Леонардо, а президент Скарони выполняет больше представительскую функцию, чтобы перед занятыми владельцами отчитываться. Схема современная и очень шустро работающая. Это заметно и по тому, в каком направлении дальше стал двигаться Леонардо, параллельно реализуя план по вычищению состава и наполнению действительно нужными игроками.

Мы говорим о тренерской должности. Дженнаро Гаттузо, назначенный в судорожных попытках предыдущих боссов хоть что-то исправить, не скрывает, что ему не гарантировано сохранение позиции при новом руководстве. Однако просто так наотмашь убирать его тоже не слишком красиво. Леонардо и компания думают сейчас над наиболее приемлемой схемой, одновременно с тем прощупывая почву на предмет приглашения Антонио Конте в клуб. Этого человека, кажется, любая команда будет рада видеть у себя. И вот он уже на крючке у Леонардо, который наверняка и телефон Конте имеет в ближайшем доступе.

Впрочем, кейс Конте только начал развиваться, тут следует подождать решения Леонардо, но его предыдущие шаги, предпринятые в кратчайшие сроки, говорят о том, что человек соскучился по кипучей деятельности в сфере футбольного менеджмента. А вот насколько виртуозно и эффективно он развил свою активность, это покажет сезон. Но пока впечатляет. И тут можно вспомнить, что худа без добра не бывает. Если бы не сумасбродный Юнхун, наделавший долгов, то не появилось бы у «Милана» солидных американских владельцев. Нужно было оттолкнуться от административного дна.