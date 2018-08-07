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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
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Модники. Формы клубов Лиги 1 2018/2019

07 августа 2018, 18:47

Чемпионы мира и звезды футбола вроде Неймара и Фалькао переодеваются в клубные цвета. «Соккер.ру» показывает формы Лиги 1, которая берет старт в ближайший уикенд.

ПСЖ

Технический спонсор: Nike.

Традиционные цвета сохранены. Главная фишка домашней формы – стилизованная под фонограмму красная полоса, спускающаяся по передней части футболки от шеи и к поясу. Вторая форма у ПСЖ цвета слоновой кости с золотыми и черными элементами оформления.

форма ФК ПСЖ форма ФК ПСЖ

«Монако»

Технический спонсор: Nike.

В форме «Монако» на этот раз доминирует белый цвет, хотя традиционное диагональное разделение на груди сохранено. Красный цвет неоднородный, он представлен диагональными линиями разных оттенков. Второй комплект монегасков болотно-зеленого цвета. Можете представить, как будет выглядеть в этих цветах Александр Головин.

форма ФК Монако форма ФК Монако

«Лион»

Технический спонсор: Adidas.

Пожалуй, главный дизайнерский элемент формы «Лиона» - большой значок титульного спонсора на груди. Используемые шаблоны встречались прежде, «Олимпик» отказался от погони за эксклюзивом. Главное, что форма выглядит традиционно для «ткачей». Второй комплект, на мой вкус, смотрится круче за счет добавления пуговицы на воротник, сочетания цветов и текстуры ткани. Что скажете?

форма ФК Лион форма ФК Лион

«Марсель»

Технический спонсор: Puma.

Меланжевый эффект – особенность экипировки от «Пумы» в нынешнем сезоне. В случае «Марселя» это дизайнерское решение нашло применение в каждом из трех комплектов.

   форма ФК Марсель форма ФК Марсель форма ФК Марсель

«Ренн»

Технический спонсор: Puma.

«Ренн» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Лигу Европы, а перед нынешней кампанией получил от своего технического спонсора замечательную экипировку, в которой не стыдно показаться на международной арене. Игра черным цветом на красной и белой футболках удалась.

 форма ФК Ренн форма ФК Ренн  

«Бордо»

Технический спонсор: Puma.

У «Бордо» на каждом из трех комплектов представлен логотип разного титульного спонсора, поэтому формы можно принять за одежки разных клубов – слишком они разные и непохожие. Домашний комплект «ночного синего» цвета с клиновидной полосой на груди ассоциируется с «Бордо», чего не скажешь о двух других.

форма ФК Бордо форма ФК Бордо форма ФК Бордо

«Сент-Этьен»

Технический спонсор: Le coq sportif.

«Сент-Этьен» доверяет свой внешний вид французской компании, и это не мешает самому титулованному клубу Франции выглядеть стильно. Футболки формата «поло» смотрятся супер.

форма ФК Сент-Этьен форма ФК Сент-Этьен форма ФК Сент-Этьен

«Ницца»

Технический спонсор: Macron.

Небывалую щедрость проявил технический спонсор «Ниццы»: сразу четыре комплекта формы! Домашняя форма и три варианта гостевой амуниции на выбор.

форма ФК Ницца форма ФК Ницца форма ФК Ницца форма ФК Ницца

«Нант»

Технический спонсор: New Balance.

У «Нанта» формы-антиподы: домашняя – ярчайшая желтая, а гостевая – змеиного серого цвета.

форма ФК Нант форма ФК Нант

«Монпелье»

Технический спонсор: Nike.

У «Монпелье» традиционно перегруженная элементами форма и достаточно сложная для восприятия. Тут даже Nike со своей простотой бессилен. Домашняя форма – темно-синяя, гостевая – белая с оранжевыми рукавами.

форма ФК Монпелье

«Дижон»

Технический спонсор: Lotto.

Футболки «Дижона» отличает узор по центральной части, за красной формой в очередь выстраиваются дублеры – белая и темно-синяя.

форма ФК Дижон

форма ФК Дижон форма ФК Дижон

«Генгам»

Технический спонсор: Patrick.

Черный, белый и красный цвета задействованы в формах «Генгама». Выделяется клетчатый узор на плечах, он-то и является главной «фишкой» экипировки от компании Patrick.

форма ФК Генгам форма ФК Генгам форма ФК Генгам

«Амьен»

Технический спонсор: Puma.

Вот так скромненько в «Твиттере» вчера вечером представил игровую форму на новый сезон «Амьен».

форма ФК Амьен  

«Анже»

Технический спонсор: Kappa.

Официальной презентации не было, однако новички клуба успели засветиться в новеньких футболках, которые, впрочем, мало чем отличаются от прошлогодних.

форма ФК Анже

«Страсбур»

Технический спонсор: Adidas.

Синий цвет, белые полоски. Белый цвет, синие полоски. Форма «Страсбура» не цепляет взгляды.

форма ФК Страсбур форма ФК Страсбур

«Кан»

Технический спонсор: Umbro.

Домашняя форма «Кана» очень напоминает прошлогодние футболки «Барселоны» с вертикальными полосами разной длины. Цветовая гамма немного отличается, но очень похоже. Гостевой комплект – белый.

форма ФК Кан форма ФК Кан

«Лилль»

Технический спонсор: New Balance.

Узоры от американских производителей экипировки и новая клубная эмблема. «Лилль» по внешнему виду многим даст фору, если будет реже использовать третий комплект серого цвета. Впрочем, и на него нужно посмотреть «в жизни».

форма ФК Лилль форма ФК Лилль форма ФК Лилль

«Тулуза»

Технический спонсор: Joma.

Приятная форма у «Тулузы» - фиолетовая и белая. Застежка на воротнике на пуговицу.

форма ФК Тулуза форма ФК Тулуза

«Реймс»

Технический спонсор: Hungaria.

Очень оригинальная форма у «Реймса», вернувшегося в высший свет французского футбола. Эмблема клуба и технического спонсора посередине, любопытные рукава и манжеты. Вообще, похоже на форму сборной Голландии из прошлых десятилетий.

форма ФК Реймс форма ФК Реймс

«Ним»

Технический спонсор: Puma.

«Ним» тоже свою форму особо не «светил». И это объяснимо: показывать в принципе нечего.

форма ФК Ним

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
07 августа в 19:53
да, действительно обидно стольким командам играть в форме ПСЖ и Монако)))
номер 12
номер 12
07 августа в 19:51
Почему тут только фото футболок ПСЖ и Монако?
Old16
Old16
07 августа в 19:48
зачем несколько фото монако и псж..поправьте!
Hypnoz
Hypnoz
07 августа в 19:34
Не знаю насчет майки, но такую прическу, у нас называли - я у мамы дурачок !
sir_Alex
sir_Alex
07 августа в 19:26
Так себе.
Аксинья
Аксинья
07 августа в 18:55
"Легенда №17"
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