«Арсенал» без Усманова – грусть фанатов

вчера, 22:59

Американский бизнесмен Стэн Кронке выкупил долю акций «Арсенала» у Алишера Усманова. «Соккер.ру» объясняет, отчего печалятся фанаты.

В футболе полно различных противостояний. Между клубами, болельщиками, странами, даже фанатами одной команды. Было одно довольно экзотическое противостояние в чемпионате Англии: противостояние главных акционеров «Арсенала». Но и этой более чем 10-летней эпохе подошел конец. Российский бизнесмен Алишер Усманов продал свою часть акций, причем своему главному оппоненту Стэну Кронке.

Что произошло?

Усманов объявил, что продает свою долю в «Арсенале». Сначала эту информацию сообщила Financial Times, потом подтвердила биржа, а следом и сам россиянин рассказал о своем решении, не углубляясь в детали:

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба „Арсенал“, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны».

Первоначальным слухам никто не удивился. Нечто подобное возникало в отношениях Усманова и Кронке регулярно. Все были шокированы, что на этот раз известия о продаже акций оказались правдой. Свою долю в 30,04 процента акций Усманов, чье состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов, продал за 550 миллионов фунтов стерлингов. Сразу после этого капитализация «Арсенала» составила 1,8 миллиарда фунтов. Купил долю Усманова владевший до этого 67,05 процента акций Кронке, чье состояние оценивается в 8,3 миллиарда долларов. Теперь в руках американца сосредоточены 97,09 процента акций. Остальными владеют различные миноритарные акционеры.

Кто эти люди?

Кронке начал в Англии с малого, он приобрел изначально в 2007 году 1,3 процента акций «Арсенала». Позднее увеличил свою долю, выкупив еще 9,99 процента у компании ITV. В этом деле американец очень опытен, поскольку имеет целую спортивную империю. Он является владельцем клубов «Денвер Наггетс» (НБА), «Колорадо Эвеланш» (НХЛ), «Колорадо Рэпидс» (МЛС), «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ), «Колорадо Мамонт» (НЛЛ), а также рядом спортивных телеканалов и печатных изданий. Однажды он решил, что пора бы двинуть за океан и обратил внимание именно на «Арсенал», где оказаться ему помог тогдашний вице-президент Дэвид Дин. Это культовая фигура для «канониров», поскольку он работал в этой должности с 1983 года и ответственен за все успехи «Арсенала» почти двух с половиной десятилетий. Дин решил, что опытный американец поможет «канонирам» в непростую с финансовой точки зрения эпоху строительства стадиона. Однако совет директоров болезненно воспринял появление Кронке, поэтому Дину пришлось уйти. А вот Стэн остался и начал бурную деятельность по методичному неторопливому поглощению клуба, выкупая акции пакет за пакетом у разных владельцев. Ключевой рывок совершил в 2011 году, когда сразу пополнил запасы на 33 процента акций, получив блокирующий пакет и став фактически главным человеком в клубе.

В 2007 году в «Арсенале» появился и Усманов. Он как раз приобрел у Дина 14,65 процента акций «канониров», выложив 75 миллионов фунтов за них. В 2016 году доля российского миллиардера возросла до 30,04 процента, когда он купил акции своего партнера по бизнесу Фархада Мошири – тот отправился самореализовываться на вырученные деньги в «Эвертон», которым рулит и сейчас. А Усманов начал битву с Кронке.

Противостояние

Известия о том, что то один, то другой хочет купить акции противной стороны, гуляли ежегодно, даже по несколько раз в год. Наверняка какие-то предложения действительно имели место. Кронке ведь пытался монополизировать управление «Арсеналом». В последний раз перед продажей американец предлагал за пакет Усманова 525 миллионов фунтов. Россиянин тогда ответил отказом и довольно жестко дал понять, что надолго намерен задержаться в клубе, чтобы выжить Кронке. Самому американцу он предлагал тоже продать акции. Якобы предлагал 1,3 миллиарда фунтов за 67-процентный пакет. Но тоже встретил отказ. Кроме того, оба бизнесмена устраивали словесную пикировку. Чаще всего нападал Усманов, поскольку не был представлен в совете директоров и вообще считал неэффективным управление «Арсеналом» под началом Кронке и его людей в совете. Он обвинял Кронке в том, что тот не давал Арсену Венгеру реализовать потенциал клуба, не выделяя денег на достойное усиление. Видимо, Усманов устал находиться в стороне от управления, имея при этом солидную долю акций. Близок локоть, а не укусишь – такое ощущение примерно.

На чьей стороне фанаты?

Можно было подумать, что английские болельщики настроены негативно по отношению к Усманову. Но это совсем не так. Напротив, они всегда были на его стороне в конфликте с Кронке, поскольку тоже видели причину многих бед и неудач клуба в деятельности прижимистого американца. Во всех конфликтах и попытках Усманова выкупить акции американца фанаты поддерживали консолидированно его, предполагая, что российский бизнесмен будет щедрее и больше вложится в развитие команды. Поэтому не стоит удивляться тому, что продажу акций Усманова Кронке многие восприняли как трагедию. Причем речь не только о простых фанатских группировках, но и об экспертах, о бывших игроках «Арсенала».

Что же дальше?

Кронке обещает, что в «Арсенале» задержится надолго и теперь будет больше инвестировать в светлое будущее клуба. Интересно, что ему мешало делать это раньше, учитывая, что контрольный пакет акций и все нити в совете директоров и так были у него. Но фанатов настораживает больше то, что Кронке планирует выкупить несчастные доли у миноритарных акционеров. Когда он сосредоточит все сто процентов акций в своих руках, станет единоличным владельцем «Арсенала», что откроет для него еще больше возможностей по управлению клубом чисто с юридической стороны. Этого боятся болельщики. Что же касается Усманова, то ходили слухи, будто он воссоединится со своим товарищем Мошири в «Эвертоне», однако позднее появились сообщения о желании российского бизнесмена самостоятельно заняться футбольным бизнесом, то есть взять себе какой-то клуб, причем не обязательно в Англии, и вкладывать в него, имея ответственность лишь перед самим собой и фанатами.