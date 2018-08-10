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Позиционируем. Лучшие футболисты Лиги чемпионов 2017/2018

вчера, 10:30

УЕФА опубликовал список претендентов на звания лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего прошедшей Лиги чемпионов. «Соккер.ру» выбирает.

Как происходило голосование?

12 дюжих претендентов – по три в каждую линию, выбрали по итогам опросов 32 тренеров команд, выступавших в ЛЧ 2017/18, и 55 журналистов. Тренеры не могли голосовать за своих подопечных. Каждый член жюри составлял свою тройку, расставив игроков по местам: первое место – 5 баллов, второе – 3, третье – 1 балл. Затем все просуммировали, и по три игрока, получивших наибольшее количество баллов в каждой категории, вошли в окончательные списки, которые опубликованы сейчас. Имена победителей будут объявлены 30 августа, хотя итоги уже известны, ведь голосование проводится в один этап, оно конечное. В этот же день станет известно имя игрока года по версии УЕФА.

Победители сезона 2016/2017

Награды лучшим игрокам розыгрыша Лиги чемпионов по позициям введены только в прошлом году, и вот они, счастливчики, забравшие индивидуальные призы по итогам сезона 2016/2017.

Лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

Лучший защитник: Серхио Рамос («Реал»)

Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»)

Лучший нападающий: Криштиану Роналду («Реал»)

Кто претендует на победу по итогам сезона 2017/2018?

Гегемония мадридского «Реала» в Лиге чемпионов продолжилась, поэтому неудивительно, что в числе номинантов опять много «сливочных». Между прочим, все победители по итогам сезона 2016/17 снова в списке претендентов, так что можем получить абсолютно идентичную картину, один в один. На данный момент УЕФА скрывает, как распределились места в первой тройке, но позиции с 4-й по 10-ю раскрыты в каждой номинации, на них тоже обратим внимание.

Вратари

Претендуют на премию: Кейлор Навас («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»*), Алиссон («Рома»).

Вошли в топ-10

4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона») – 47 очков.

5. Тибо Куртуа («Челси») – 28.

6. Эдерсон («Манчестер Сити») – 26.

7. Уго Льорис («Тоттенхэм») – 18.

8. Ян Облак («Атлетико») – 16.

9. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 7.

10. Свен Ульрайх («Бавария») – 5.

*здесь и далее указан клуб, за который футболист выступал в Лиге чемпионов 2017/18.

Любопытно, что из трех претендентов только Навас не сменил клубную прописку, однако и он не застрахован от этого после прихода Тибо Куртуа в «Реал». Буффон сменил «Ювентус» на ПСЖ, а Алиссон перешел из «Ромы» в «Ливерпуль», которому проиграл в полуфинале Лиги чемпионов. Бразилец вытащил много мячей и поспособствовал продвижению «Ромы» по турнирной сетке, Джиджи не всегда был убедителен, а закончил турнир и вовсе на минорной ноте, получив в Мадриде красную карточку за какие-то слова в адрес судьи. Мой фаворит – Кейлор Навас, не такой уж и незаметный герой «Реала». Противостояние с «Баварией», разрешившееся в пользу «Королевского клуба», вообще «на совести» костариканского вратаря.

Ставка на победителя: Кейлор Навас.

Защитники

Претендуют на премию: Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Рафаэль Варан («Реал»).

Вошли в топ-10

4. Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 40 очков.

5. Деян Ловрен («Ливерпуль») – 37.

6. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 24.

7. Диего Годин («Атлетико») – 15.

8. Йозуа Киммих («Бавария») – 14.

9. Матс Хуммельс («Бавария») – 13.

10. Жерар Пике («Барселона») – 10.

Три защитника – три представителя мадридского «Реала». С клубом, который будет гордиться победителем, таким образом, определились. В прошлом году выиграл Серхио Рамос, но на этот раз будет правильно выделить кого-то из его партнеров. Это может быть надежный Варан, выигравший в 2018 году Лигу чемпионов и чемпионат мира (последнее в зачет этой премии, конечно, не идет, просто факт). Или Марсело, ярко блиставший в плей-офф. На счету бразильца результативные действия в трех решающих схватках ЛЧ – двух полуфиналах с «Баварией» и финале против «Ливерпуля». Достаточно ярко, чтобы быть избранным, не правда ли?

Ставка на победителя: Марсело.

Полузащитники

Претендуют на премию: Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

Вошли в топ-10

4. Каземиро («Реал») – 40 очков.

5. Джеймс Милнер («Ливерпуль») – 18.

6. Андрес Иньеста («Барселона») – 16.

7. Иван Ракитич («Барселона») – 9.

8. Иско («Реал»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Хамес Родригес («Бавария») – 6.

Обращаем внимание, что четвертый участник мадридской полузащиты, Каземиро, занял четвертое место, а Иско вошел в десятку. Это в дополнение к Кроосу и Модричу, которые претендуют на главный приз наравне с Де Брюйне. Кевин был хорош, но слишком рано и болезненно вылетел от «Ливерпуля» в четвертьфинале, а Тони и Лука в очередной раз выиграли «ушастого». Кто из них двоих станет лучшим полузащитником? Трудно ответить на этот вопрос, да и выбирать между ними некорректно, ведь Кроос и Модрич дополняют и «делают» друг друга.

Ставка на победителя: Тони Модрич или Лука Кроос.

Нападающие

Претендуют на премию: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Вошли в топ-10

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 17 очков.

5. Эдин Джеко («Рома»), Харри Кейн («Тоттенхэм») – 15.

7. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 13.

8. Гарет Бэйл («Реал»), Антуан Гризманн («Ливерпуль»), Садьо Мане («Ливерпуль»).

По всей вероятности, УЕФА не предоставлял респондентам списков с четким обозначением позиций. Например, мы видим, что Садьо Мане фигурирует в топ-10 полузащитников и нападающих. Бросается в глаза отсутствие Неймара, Роберта Левандовски тоже недосчитались, зато Месси в первой тройке. Закон футбольной инерции в действии. Логично было бы увидеть рядом с Роналду и Салахом еще одного представителя сильнейшей атаки прошлой ЛЧ – Роберто Фирмино. Впрочем, выиграет ведь все равно Роналду, так ведь?

Ставка на победителя: Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Real_Naiman
Real_Naiman
вчера в 23:05
Я в шоке! Что в топе делает Месси?! Как он туда вошел?! За что?! Где фирмино или мане???
Фата лист
Фата лист ответил DuBSTeR
вчера в 20:50
DuBSTeR:
Глупым он был бы, если бы Месси реально был одним из лучших форвардов в этом розыгрыше лч. Что ж вы сидите на сокере, раз тут приветствуется "глупый" исходя из ваших соображений троллинг?
Я здесь сижу уже больше 9 лет, тут всякое бывало, что же мне сейчас отсюда уходить из-за не лучших времен? Подождем, все в этом мире меняется.
Migelito
Migelito
вчера в 16:24
Гризманн, как бЭ, не в Ливерпуле) Поправьте)
DuBSTeR
DuBSTeR ответил Фата лист
вчера в 16:12
Фата лист:
Глупый троллинг, ну на соккере такое приветствуется.
Глупым он был бы, если бы Месси реально был одним из лучших форвардов в этом розыгрыше лч. Что ж вы сидите на сокере, раз тут приветствуется "глупый" исходя из ваших соображений троллинг?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Deville
вчера в 16:10
А где Де Хеа, деревья(Лукаку, Погба)? А, вспомнил, их же досрочно отправил домой Бен Йеддер - нап 6ой команды Ла Лиги
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Rattlehead
вчера в 16:03
Он не распиаренный, как инопланетянин
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:13
Навас
Марсело
Модрич
Роналду

Должно быть так. Реал весь )))
Alexey24
Alexey24
вчера в 13:26
Ставка на победителя: Тони Модрич или Лука Кроос. ))) Сильно!
амурец
амурец ответил Фата лист
вчера в 12:49
Фата лист:
Глупый троллинг, ну на соккере такое приветствуется.
как по мне так в цвет
Фата лист
Фата лист ответил DuBSTeR
вчера в 12:33
DuBSTeR:
А почему собственно Месси нет в каждой из категорий? Лучший вратарь, лучший защитник, полузащитник, форвард, судья, тренер, филантроп, индейка на праздничном столе, автомат, автомобиль ну и т.д.
Глупый троллинг, ну на соккере такое приветствуется.
амурец
амурец
вчера в 12:05
вместо Буффона либо Облака, либо Тер-Штегена, а с Месси вообще смешно получилось
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:56
Реал Мадрид всегда был, есть и будет лучшим клубом лиги чемпионов,как и его игроки по всем позициям!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:19
Месси - 6 голов, 2 передачи, четвертьфинал.
Фирмино - 10 голов, 8 передач, финал.
Аргентинец в числе претендентов, бразилец - нет. Где логика?
bublikyo
bublikyo
вчера в 11:16
Есть сомнения по вратарю и нападающему, могут дать Аллисону или Салаху.
Deville
Deville
вчера в 11:16
Вратарь - Навас -Лучший вратарь ЛЧ, а где же Кариус лехенда Ливера?

Защитник - Рамос - убрал кудрявого махмуда и в общем поломал клуп Клоппа.

Полузащитник - Модрич - хорошо отыграл.

Нападающий - Роналду - лучший без сомнения

Тони Модрич и Лука Кросс - это вообще кто в номинантах победителей?
NOVA
NOVA
вчера в 11:11
Реал Великий!!! кто бы что не говорил!!!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 11:02
Непонятно,, непонятно, ф... Ю. Спилберг,,, непонятно...... Думаю Салах будет первым в атаке, несмотря на ироническое предположение автора
DXTK
DXTK
вчера в 11:02
выбираем 12 игрока в ЛЧ и тут явное преимущество одного клуба - Чакир (Реал) Оливер (-Реал) Мажич (Реал)

Чакир в каждой второй игре в плейофф судил королевский клуб
Оливер обокрал Ювентус, ну просто взял и обокрал, так еще и Буффона удали.
Мажич не видел грязных фолов со стороны Рамоса в финале ЛЧ

PS ставка - вся святая троица.
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy
вчера в 10:53
а где Заболотный из команды Z-04?
DuBSTeR
DuBSTeR
вчера в 10:43
А почему собственно Месси нет в каждой из категорий? Лучший вратарь, лучший защитник, полузащитник, форвард, судья, тренер, филантроп, индейка на праздничном столе, автомат, автомобиль ну и т.д.
Gelious
Gelious
вчера в 10:41
Хахахахах Месси. Все же там голосовали люди с чувством юмора
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