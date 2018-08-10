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Зачем Гвардиоле понадобился Марез?

вчера, 16:41

В это летнее трансферное окно «Манчестер Сити» приобрел у «Лестера» алжирского вингера Рияда Мареза за 60 миллионов фунтов стерлингов. Зачем Пепу еще один правый вингер? Давайте разберемся.

Пеп готовит замену стареющему Давиду Сильве

Полузащитнику «Манчестер Сити» Давиду Сильве в январе следующего года исполнится 33 года. Для Гвардиолы - повод для беспокойства, ведь Давид - ключевая фигура в командных построениях Гвардиолы. Годы берут своё, а Сильва стареет. На всей дистанции сил может не хватить в таком уже немолодом возрасте. Такому великолепному игроку нужна достойная замена. Есть вариант, где Бернарду Силва опустится в центр полузащиты к Кевину Де Брюйне. Почему Бернарду, а не Марез? Теоретически Марез может сыграть на любой позиции в атаке, но он лучше чувствует себя именно на правом фланге атаки, поставив его в центр полузащиты или на левый фланг атаки, он покажет только половину своих возможностей, «чистый» вингер. Бернарду Силва тоже предпочитает играть на правом фланге атаки, но также сможет полноценно сыграть в центре полузащиты. Скорее всего, Пеп в этом сезоне начнет наигрывать связку в центре полузащиты «Силва - Де Брюйне». Учитывая этот вариант, Марез займет любимый для себя правый фланг атаки.

Зачем Гвардиоле понадобился Марез?

Стерлинг или Марез?

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в минувшем сезоне забил 19 мячей и отдал 13 ассистов. Результативный сезон провел, согласитесь. Рахим тактически сильный игрок, но реализация у него просто отвратительная. Рахим любит запарывать моменты в очень ответственных матчах. Стерлинг, можно сказать, провалил ЧМ, ведь и в России продолжал заниматься своим любимым делом. Очевидно, что Мареза покупали за 60 миллионов фунтов не для ротации. Гвардиоле нужен игрок, который умеет брать на себя игру и умело реализовывать моменты. Марез в индивидуальном плане сильнее Стерлинга будет. Марез техничнее, умеет исполнять стандарты, снаряды умеет грамотно подносить (нападающий «Лестера» Джейми Варди не даст соврать). Марез вариативнее будет в атаке. Идеальный игрок для Гвардиолы. Сезон 2018/19 начинается, Рахим начнет старт сезона на банке, ведь пока Рахим с семьей отдыхал на Ибице и попивал текилу, Марез с командой проводил полноценную предсезонную подготовку и лучше готов к сезону.

 

Травма одного из вингеров

Линия нападения «горожан» как и вся команда отлично сыгрались и провели весьма результативный сезон. Что будет, если кто-то из линии нападения получит травму? Сане в минувшем сезоне на всей дистанции выступил на высоком уровне, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач, неплохо для 22-летнего игрока. Нужно понимать, что он играет один на своей позиции. В случае травмы Сане, на его позиции смогут сыграть как раз Марез или Стерлинг. Скорее всего, новый сезон для Рахима начнется со скамейки запасных, поэтому именно он сможет достойно заменить того же Сане. Стерлинг может полноценно сыграть как слева, так и справа в отличие от Мареза, который предпочитает играть только на правом фланге.

 

Заключение

Марез видится игроком стартового состава и точно будет играть на правом фланге атаки. Тренерский штаб Гвардиолы ждет от него качественной и результативной игры. Руководство «Манчестер Сити» ставит высокие задачи, не секрет, что Гвардиолу приглашали для «лигочемпионских» целей. Третий сезон для Гвардиолы у руля «Манчестер Сити» видится «лигочемпионским». Марез как раз подходит для этих целей. Если минувший сезон для Бернарду Силвы был «сезоном для адаптации», где Стерлинг чаще него выходил в основе, то с Марезом сложнее будет. Марез - один из лучших игроков АПЛ, выиграть у него конкуренцию для Стерлинга будет задачей не из простых. Рахим может быть использован при схеме 4-3-3 с ложной девяткой. К слову, он играл при этой схеме против МЮ (2:3) в минувшем розыгрыше АПЛ 2017/18. Всё в руках или ногах Рахима. Сезон покажет.

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Все комментарии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Alejandro Domínguez
сегодня в 11:32
Alejandro Domínguez:
марез марез марез, слишком много лексических повторений в части "стерлинг или марез", про сильву много воды - можно было заменить весь абзац парой слов:"сильва не молодеет", ну и вообще такой рваный текст сложно читать так как основная мысль выражена нечетко, отсюда и такие оценки. Хотя бы перечитывай то что пишешь.
Это написал человек, у которого в любимых командах "МЮ". Что перечитывать? Если бы материал не был стоящим, его бы не вывели на главную. Не увидел никакой аргументации по твоим замечаниям.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 10:49
Владимиpъ Григорянъ:
Забавно, что именно глоры МЮ поставили по единичке этой статье)
Такая у тебя репутация после всего что ты писал про МЮ, так что не удивляйся. А так еще попахивает лицимерием, Марез посадит Стерлинга на лавку, и ты осносишься к этому нормально, а как в МЮ Алексис посадил Марсьяля по делу, так Моуриньо физрук.
Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 10:01
Владимиpъ Григорянъ:
Забавно, что именно глоры МЮ поставили по единичке этой статье)
марез марез марез, слишком много лексических повторений в части "стерлинг или марез", про сильву много воды - можно было заменить весь абзац парой слов:"сильва не молодеет", ну и вообще такой рваный текст сложно читать так как основная мысль выражена нечетко, отсюда и такие оценки. Хотя бы перечитывай то что пишешь.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил DXTK
сегодня в 00:28
DXTK:
а куда делись другие комментарии вроде их всего 13, а тут вижу только 2?
Переписка с модератором и админом.
DXTK
DXTK ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:08
Владимиpъ Григорянъ:
Забавно, что именно глоры МЮ поставили по единичке этой статье)
а куда делись другие комментарии вроде их всего 13, а тут вижу только 2?
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:02
Забавно, что именно глоры МЮ поставили по единичке этой статье)
DXTK
DXTK
вчера в 23:56
Понятно, он перерос уровень клуба, но Одно дело, когда ты играешь за Лестер и на тебя не давит большая ответственность, другое дело, когда ты играешь в МС.

Марез классный футболист и с этим не поспоришь, но в прошлом сезоне не слишком уверенно играл, может это было вызвано тем, что его не отпустили в МС еще в прошлом, сезоне, но вроде Пьюэль нашел к нему подход и футболист взявшись за голову отыграл концовку чемпионата как всегда отлично.

Гвардиола еще в прошлом сезоне мечтал его заполучить, и вот только сейчас удалось, да на определенную позицию укомплектовал. команду.

В МС ему придется завоевывать место думаю не с первых минут выйдет в старте в любом случаи ему и команде успехов в новом сезоне
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