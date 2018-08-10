Зачем Гвардиоле понадобился Марез?

вчера, 16:41

В это летнее трансферное окно «Манчестер Сити» приобрел у «Лестера» алжирского вингера Рияда Мареза за 60 миллионов фунтов стерлингов. Зачем Пепу еще один правый вингер? Давайте разберемся.

Пеп готовит замену стареющему Давиду Сильве

Полузащитнику «Манчестер Сити» Давиду Сильве в январе следующего года исполнится 33 года. Для Гвардиолы - повод для беспокойства, ведь Давид - ключевая фигура в командных построениях Гвардиолы. Годы берут своё, а Сильва стареет. На всей дистанции сил может не хватить в таком уже немолодом возрасте. Такому великолепному игроку нужна достойная замена. Есть вариант, где Бернарду Силва опустится в центр полузащиты к Кевину Де Брюйне. Почему Бернарду, а не Марез? Теоретически Марез может сыграть на любой позиции в атаке, но он лучше чувствует себя именно на правом фланге атаки, поставив его в центр полузащиты или на левый фланг атаки, он покажет только половину своих возможностей, «чистый» вингер. Бернарду Силва тоже предпочитает играть на правом фланге атаки, но также сможет полноценно сыграть в центре полузащиты. Скорее всего, Пеп в этом сезоне начнет наигрывать связку в центре полузащиты «Силва - Де Брюйне». Учитывая этот вариант, Марез займет любимый для себя правый фланг атаки.

Стерлинг или Марез?

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в минувшем сезоне забил 19 мячей и отдал 13 ассистов. Результативный сезон провел, согласитесь. Рахим тактически сильный игрок, но реализация у него просто отвратительная. Рахим любит запарывать моменты в очень ответственных матчах. Стерлинг, можно сказать, провалил ЧМ , ведь и в России продолжал заниматься своим любимым делом. Очевидно, что Мареза покупали за 60 миллионов фунтов не для ротации. Гвардиоле нужен игрок, который умеет брать на себя игру и умело реализовывать моменты. Марез в индивидуальном плане сильнее Стерлинга будет. Марез техничнее, умеет исполнять стандарты, снаряды умеет грамотно подносить (нападающий «Лестера» Джейми Варди не даст соврать). Марез вариативнее будет в атаке. Идеальный игрок для Гвардиолы. Сезон 2018/19 начинается, Рахим начнет старт сезона на банке, ведь пока Рахим с семьей отдыхал на Ибице и попивал текилу, Марез с командой проводил полноценную предсезонную подготовку и лучше готов к сезону.

Травма одного из вингеров

Линия нападения «горожан» как и вся команда отлично сыгрались и провели весьма результативный сезон. Что будет, если кто-то из линии нападения получит травму? Сане в минувшем сезоне на всей дистанции выступил на высоком уровне, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач, неплохо для 22-летнего игрока. Нужно понимать, что он играет один на своей позиции. В случае травмы Сане, на его позиции смогут сыграть как раз Марез или Стерлинг. Скорее всего, новый сезон для Рахима начнется со скамейки запасных, поэтому именно он сможет достойно заменить того же Сане. Стерлинг может полноценно сыграть как слева, так и справа в отличие от Мареза, который предпочитает играть только на правом фланге.

Заключение