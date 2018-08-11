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Трансферная свалка. «Зенит» разучился покупать

вчера, 17:34

У петербуржцев давно есть деньги на трансферы, а среди неудачных ставок находились замечательные. «Соккер.ру» изучает трансферную деградацию на конкретных примерах.

Эффективность подписаний падает

14 футболистов пришли в «Зенит» в прошлом сезоне при Манчини. Но если искать людей в простой список – тех, кто или разочарован переходом, или разочаровал в той или иной мере, то из этого длинного перечня получите три исключения. Набиуллин и Нобоа в подвешенном состоянии – эти трансферы еще надо будет оценить в новом сезоне, и удачное подписание Кузяева.

1 точно удачная ставка из 14 по общей цене в 94 млн евро, не считая зарплат. КПД подписаний пока равен 7 %. Даже от Паредеса и Мамманы требовательная публика из Санкт-Петербурга не в восторге, а последний еще и травмировался. Заболотный и Оздоев просто могут быть игроками не уровня основы «Зенита». Впрочем, даже Ерохин легко зайдет в эту категорию, если сбавит, как раньше зашли Молло, Цаллагов и Новосельцев.

0 миллионов евро заплатили за самого полезного новичка последних трех лет. Речь о Дзюбе, ведь свободный агент Артем забивал голы после того, как приехал, и только при Манчини оказался вне основы. В список удачных ставок можно добавить Кокорина за 2 млн евро, но Йованович, Юсупов, Ткачук, Маурисио, Молло и компания получали в «Зените» деньги, которые отработать не сумели.

До периода, когда клуб начал грубо ошибаться при покупках, подписали Гарая, Хави Гарсию, Рондона, Ансальди, Халка, Витселя и Кришито (потратив в сумме 144 млн евро). Пусть за почти всех отдали шальные деньги и не каждый заиграл, как Халк, эти трансферы можно назвать дорогими, но осмысленными.

Кто не закрепился – ушел, как Ансальди и Рондон, но клубу большой ущерб не нанесли и ушли не бесплатно в аренды. А когда берешь за три года ровно 30 человек, а потом приглашаешь Семака и предлагаешь эти завалы разгребать, не покупая сильных новичков – получаешь ожидаемые проблемы. Ведь оцените, кого связывают с командой…

В «Зенит» сватают нестабильных игроков

20 млн евро за Лаксальта может заплатить только «Зенит». Левый вингер «Дженоа» в Серии А показал, что остается в 25 лет ограниченным игроком. Действует левым латералем в схеме с тремя центральными – Семак играет иначе. Диего отличается дерганными действиями, резкий, но неаккуратный. Это не замена Кришито, а Шатова из основы убирать – получать проблемы с лимитом. Лаксальт вряд ли нужен «Зениту».

13 матчей лиги за 5 лет в бытность игроком «Ньюкасла» сыграл 28-летний центральный защитник Кадар (все в одном сезоне). Через много сезонов влился в основу киевского «Динамо» после ряда кадровых потерь, но поначалу грубо ошибался. Не заиграл в Англии и Голландии, заявил о себе лишь дома в Венгрии и в чемпионате Польши. О каком классе речь? Кадар - средний защитник, ничем не лучше Нету, Мевли и Ивановича. Разве что для количества берут, если в Новосельцева совсем не верят.

4 аренды пережил сербский форвард Лазар Маркович после перехода в «Ливерпуль» и несколько травм разной сложности. Даже пропускал несколько месяцев. Не заиграл в «Фенербахче», «Спортинге» и «Халл Сити», в «Андерлехте» не задержался, хотя «лиловые» потеряли много игроков и планировали использовать Лазара в плей-офф бельгийской лиги. Маркович вернулся в «Ливерпуль», и его не знают, куда пристроить.

20 млн евро заплатил МЮ за Маркоса Рохо четыре года назад – за бывшего игрока «Спартака», который ушел в «Спортинг» всего за 4 миллиона. Теперь его связывали с «Зенитом», но аргентинец с помощью агента опроверг слухи. Еще один нестабильный игрок известного клуба – странная ставка. Впрочем, Рохо хотя бы иногда в деле в МЮ и в сборной Месси его видели, в отличие от Марковича в «Ливерпуле». 

10 млн евро потребовал за Вериссимо «Сантос» у «Зенита». Но этот центральный защитник столько не стоит, как не стоит во времена, когда его хотел купить «Спартак». Во-первых, Маммана в команде, хотя и в лазарете, во-вторых, даже из Ивановича и Мевли максимум не выжимают. Нет новой системы защиты, проседает опорная зона, многое завязано на надежности Лунева. В таких условиях в резерв лучше искать молодых россиян – хуже не будет, а интересуются тем, кто не достался «Спартаку».

Единственную крутую ставку не отпускают в «Зенит»

87.3 % точных передач, 3 гола, 1 ассист, 1.9 выигранных верховых дуэлей за игру в среднем, 3.2 отбора, 2.2 перехвата, 2.2 выноса в «Фенербахче» в чемпионате Турции у Жозефа да Соузы. Полузащитник, игравший выше Нойштедтера и Шкртела (а также Нету порой), был в прошлом сезоне лучшим в составе своей команды.

Но Филлип Коку – новый тренер «Фенербахче», об этом прекрасно знает, поэтому даже если «Зенит» пришел за опорным полузащитником из Бразилии, то сразу получит отказ. Какой смысл богатому клубу из Стамбула отдавать лучшего игрока в «Зенит»? Хотя задумка правильная, Семак может сыграть 4-2-3-1, и Соуза улучшит защиту.  

Летом «Зенит» пока не подписал никого

0 игроков – именно столько у клуба новых подписаний на данный момент. Семак говорил об усилении еще до выезда в Минск, повторит эту мысль не раз, клуб даже подписал нового спортивного директора. Но пока у Рибалты не получается развернуть бурную деятельность.

0 рублей – столько заработал «Зенит», попрощавшись с семью игроками, которые были на контрактах. Кришито и Юсупов ушли как свободные агенты, Полоз, Цаллагов и Новосельцев отправились в аренды, вряд ли платные, Файзулин завершил карьеру, а Рязанцев пока без клуба.

1 интересная ставка. Изучив всех, кто проскакивал в новостях рядом с названием популярного в России клуба, испытываешь недоумение. Ведь если вникать, то почти все кандидаты на попадание в «Зенит» не те, кто нужен и поможет.

Даже Жозеф да Соуза не обязательно подойдет тактически, хотя подходит по уровню игры. «Зенит» перестал искать игроков под стиль, поскольку почерк не выработали, что понятно по тому, как ломается игра, когда применяют ротацию.

Хорошая команда знает, как действовать, а клуб «Зенит» ослабил первый состав, допустив колоссальное количество трансферных ошибок. Фактически, если взять 26 последних игроков, за которых заплатили деньги – трансферы с начала кампании-2013/14, то получите 19 разочарований (73 % брака).

Новые футболисты или не заиграли, или не действуют, как от них ждали в «Зените», или не прогрессируют. В клубе правильно сделали, что пригласили человека со свежим взглядом. Но даже если до конца августа Рибалта привезет новичков – понадобится много времени, чтобы наиграть их в новой основе.

Перепортили карьеру десяткам игроков, а теперь не знают, как поступить с Заболотным, Оздоевым и мини-сборной Аргентины. Таких подписаний, как Лунев – единицы. Таких ставок, как Новосельцев, Полоз, Ригони или Краневиттер – большинство. Конечно, согласно теории вероятности не может быть серия из одних ужасных трансферов.

Но ведь потратили 122 миллиона евро (не намного больше, чем на список последних чемпионов клуба с Халком, Кришито и Витселем), а команды у Семака для серьезных достижений – легкого чемпионства, нового кубка и минимум полуфинала ЛЕ, точно нет. Одна из самых важных причин провалов «Зенита» в последних сезонах на поверхности – ужасно неудачная трансферная политика.

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Все комментарии
EvilVoice
EvilVoice ответил Miaf
сегодня в 12:04
Miaf:
нового кубка и минимум полуфинала ЛЕ, точно нет (с) Скажи автор, они проиграли 4 0, какой нафиг полуфинал? ты веришь, что они могут в принципе 4 гола отыграть?
читать бы хоть научился для начала
alfranza
alfranza
сегодня в 07:32
Да все Зенит умеет, хоспадя. О чем автор статьи? У Зенита есть все. Кроме мозгов и желания что то делать и что то из себя представлять при этом.
номер 12
номер 12 ответил Miaf
сегодня в 07:06
Miaf:
нового кубка и минимум полуфинала ЛЕ, точно нет (с) Скажи автор, они проиграли 4 0, какой нафиг полуфинал? ты веришь, что они могут в принципе 4 гола отыграть?
это был сарказм
Miaf
Miaf
вчера в 22:09
нового кубка и минимум полуфинала ЛЕ, точно нет
(с)
Скажи автор, они проиграли 4 0, какой нафиг полуфинал? ты веришь, что они могут в принципе 4 гола отыграть?
Miaf
Miaf
вчера в 22:07
Трансферная помойка.
tuman960
tuman960
вчера в 21:20
автор прав,хлама набрали много!!Всему причина-тренеры!!Нельзя было назначать ушедшего в тираж Луческу и совершенно безразличного Манчини,весь этот мусор набран ими при глупом попустительстве руководства!!Думаю покупать никого не нужно-нужно избавляться от наследия бывших!!Вот тренера нужно искать(Семак не тянет)!!!
pomor45
pomor45 ответил -Хостинский-
вчера в 21:08
-Хостинский-:
Да уж! И Все эти НЕДОРАЗУМЕНИЯ за наши с вами деньги, куда мир катится
Какие "наши с вами деньги"? Окстись! Моих, кроме тех, что снёс добровольно, так уж точно нет.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 19:17
Да уж! И Все эти НЕДОРАЗУМЕНИЯ за наши с вами деньги, куда мир катится
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:45
И мы еще боремся за звание флагмана российского футбола и лучшего клуба Восточной Европы...
Dominators
Dominators
вчера в 18:44
У Зенита было два помошника спортивного директора -бездари . .Взяли Рибалту-бездаря которого из всех команд до Зенита выгоняли через короткое время . . .Нельзя назначать спортивным директором чела , ни разу до этого не бывшим спортивным директором .Нельзя назначать главным тренером чела всего 1 год работавшего главным тренером в РПЛ .Мотивы понятны ,руководство пытается сгладить негативную ситуацию за 5 место в РПЛ назначением Семака .Мол уважаемый всеми .То что Семак как тренер не готов к такому испытанию ясно многим ,если он не может заставить игроков выполнять свою работу , хотя бы на 3 с минусом и везет на 1 игру в ЕК дубль . .И если не будет ЕК в Зенит не пойдут новые игроки из Европы .Значит не будет трансферов и те кто с них кормится пролетают .Значит нужно заносить минчанам и заносить очень много .Вывод ,- одни бездари набрали других бездарей и те и другие бездарно выполняют свою работу ,потому что бездари . .Печально все это ,так как история еще не оконченна .
mars6791
mars6791
вчера в 18:44
Здесь явно имеет место отмыв денег на этих ненужных контрактах (ненужных тренеру и болельщикам). В общем знакомое дело , не доводи до предела - как в песне.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
вчера в 18:35
Не свалка, а "помойка"))
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 18:32
Спартаковский писака в деле))
Mi6
Mi6
вчера в 18:29
Швырять деньги да, умели
kingoffam
kingoffam
вчера в 17:42
Это начало конца.ФНЛ ждёт с распростёртыми объятьями.
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