ЦСКА станет середняком? Переломный сезон «армейцев»

вчера, 19:19

«Соккер.ру» фиксирует перелом – соперники не боятся «армейцев» и отбирают очки. Ганчаренко дадут время на перестройку, но откат ЦСКА не станет неожиданностью.

За провал. Потеря крутых футболистов

На моральных качествах можно вытащить краткосрочный турнир или один финал. Особенно, если игра от обороны, пять в линию в обороне. Но когда доходит до марафона, то каждый соперник видит, с кем имеет дело. Акинфеев мыслями еще на ЧМ -18 – круто войти в сезон не смог, еще и защитников новых подсунули, изучает, как ими управлять. А Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Натхо, Головин, Муса, Витиньо – крутые игроки, ставшие серебряными призерами РПЛ весной, покинули команду, а это восемь игроков основы из одиннадцати.

Против падения. Слабость конкурентов

«Краснодар» начал так «круто», что тоже может загреметь в середину таблицы. Даже если кто-то выскочит – вроде «Ростова» или «Рубина», то сил им на весь сезон вряд ли хватит. Не тот состав, не те возможности, только задор Карпина и Бердыева. ЦСКА попросту некуда падать. Ниже пятого места даже «Зенит» не опускался. Разве что опыт «Спартака» можно вспомнить с шестыми местами и «Локомотив» на восьмом бывал. Но ЦСКА совершенно другой клуб по подходу. «Уфа» и компания вряд ли готовы спустить «армейцев» в таблице, даже если тайком об этом мечтают.

За провал. Отношение всех соперников

Юсупов сказал важную вещь: «Прошлогодний ЦСКА и нынешний – небо и земля». Проще говоря, их незачем бояться. «Крылья Советов» только вернулись из ФНЛ , во втором туре проиграли «Оренбургу» 0:3, но при этом не отдали победу ЦСКА . У «Локомотива» нет голов, но стоило им первыми забить в Суперкубке, и могло не быть никакого овертайма. Без дополнительного времени у ЦСКА восемь таймов – ноль голов.

Вы не найдете в РПЛ клуба, который боялся бы команду Чернова и Чалова с Набабкиным в опорной зоне. А это плохо, ведь впереди «Спартак», «Зенит» и компания.

Против падения. Тренер Ганчаренко

Виктор Михайлович будет сходить с ума в этом сезоне на бровках по разным городам необъятной. Ганчаренко злится, и это нормально. Пришел в чемпионскую команду, когда помогал Слуцкому, а работать нужно с теми, кто остался. Но именно белорусский наставник – козырь ЦСКА . Когда он придумает, как выжать максимум из Бекао, Чернова, Бистровича, Бийола, Чалова и Жамалетдинова. Ганчаренко привыкает к тому, что у него даже не хватает людей для полноценного заполнения скамейки. Виктор Михайлович втянется в кошмар и попробует поменять жанр на спортивную драму.

За провал. Невысокий класс новой основы

Не только в возрасте дело, молодые тоже бывают, как Мбаппе. Но был Игнашевич – стал Чернов, был Вернблум – стал Набабкин (еще и удалился сегодня), был Головин – стал Бистрович, Витиньо и Мусу заменили Чалов и Ефремов (Жамалетдинов). Команда по-прежнему нуждается в результативном форварде, а Абель Эрнандес битый-перебитый. Но даже новичок не игрок уровня того ЦСКА , что становился чемпионом благодаря Хонде, Еременко, Думбия и знаменитым защитникам, которые тогда были моложе и о пенсии не задумывались. Бекао, Бийол и Магнуссон – талантливые ребята, но даже Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева мало для сравнений. Ведь все параллели в пользу прошлого.

Против падения. Селекционная служба ЦСКА

Обязательно подпишут кого-то, если увидят, что скучная игра без забитых мячей становится нормой. Не сказать, что и в прошлом сезоне ЦСКА всегда играл ярко, но оцените разницу. В прошлом году в чемпионате России была только одна команда результативнее «армейцев» - «Спартак», но разница небольшая, 51 гол против 49. Но ушли авторы 30 мячей – Витиньо, Муса, Головин, Вернблум и Натхо, а это две трети от атакующей мощи. Селекционной службе надо до конца лета подписать человека в опорную зону, но про атаку не стоит забывать. Фланги впереди свободны – нужны новые открытия.

За провал. Отсутствие реальных козырей

А где изюминка? Один Фернандес и Эрнандес, если разыграется. В России каждый середняк боевитый, каждый мечтает не пропустить в первую очередь. ЦСКА играл в стиле, который позволял добиваться успеха за счет терпения и атакующих выпадов сильных игроков, часто легионеров. Гинер не скупал себе сборную России, а сейчас и не сможет так поступить. В результате у команды почти нет козырей. Сэйвы Акинфеева – который сегодня провел 400-й матч в РПЛ , хитрые проходы Фернандеса, редкие озарения Дзагоева, когда здоров – вот и весь список. В числе молодых игроков не 7 Головиных из разных позиций. ЦСКА и в прошлом составе изучили, что привело к двум сезонам с финишем ниже «Спартака» и «Локомотива» - нестабильных команд, но теперь все намного сложнее.

Мнение читателей. ЦСКА ждет провальный сезон?

В Лиге чемпионов Ганчаренко уже как-то выпускал резервистов с БАТЭ , чем многих блюстителей чести престижного турнира взбесил. А теперь у него не будет выбора, вчерашние дети сыграют в Европе. Причем ЦСКА может нарваться на группу с «Реалом», МЮ и «Интером» - даже на такое трио! Или рискует сыграть с «Баварией» и «Ливерпулем».

Добавьте к провалу в ЛЧ – если не повезет с соперником из четвертой корзины и не получится выйти в плей-офф, осознание, что теперь ЦСКА – обычная команда молодых игроков, которых никто не боится, и получите серьезную заявку на ожидаемые проблемы. С Ганчаренко ведь не случайно продлили контракт. Ему показали – даем время, понимая, что будет больно.

И хотя в РПЛ такие фавориты, что «Спартак» и «Локомотив» - чемпионы спустя сто лет, искриться наивной верой в непотопляемость детища Гинера не спешите, даже после пенальти от Галимова. Финансовую подушку клуб продажами обеспечил. Фернандеса придерживают – хотя окно в Серии А и Примере открыто. Но когда большие клубы играют в забаву «Команда у нас молодая», обычно завершается неприятностями.

Спуск ЦСКА в таблице в район пятого-шестого места точно не станет сенсацией. И это еще оптимистичный сценарий! Будь середняки мощнее – «армейцев» бы скушали с потрохами. Представьте себе такой кадровый коллапс в АПЛ с одним из фаворитов, например, отказ спонсоров и роспуск основы – сразу бы опустили такой клуб в середину таблицы. ЦСКА повезло с чемпионатом, они на дно упасть не должны, хотя всегда могут.

Но пока играют как команда второй лиги, потеряли очки с двумя новичками, и это огорчает фанатов. Возможно, лучшее, что можно сделать для клуба в ближайшем будущем – найти серьезного спонсора? Впрочем, такую задачу в новых финансовых реалиях тоже сложно решить. Ругать не за что, поскольку такой старт ждали. Но играют скучно и плохо.