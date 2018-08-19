Эффект Жиго. «Спартак» спасают случайности

19 августа 2018, 13:00

У «Спартака» один метод оставаться в лидерах РПЛ – положиться на везение при покупках. «Соккер.ру» разбирает странную привычку ставить на авось.

Скауты хороши только в пределах России

У «Спартака» непродуктивная служба скаутов. У клуба нет и никогда не было репутации мастеров выгодных покупок. Обычно не платят за игрока ниже рыночной стоимости, исключений мало, вроде Хурадо. Но назвать покупку игрока «Шальке» «находкой» так же странно, как заявить, что свободный агент Широков – шикарная работа скаутов.

Но есть у «красно-белых» хорошие специалисты – те, которые «одалживают» футболистов в провинции, хотя тут надо учитывать также, сколько таких сделок не привели к появлению взрослых игроков. Или это связи с местными агентами налажены? Например, Митрюшкина в 2009 году увели у «Ростова». Взрослого Ещенко забрали у «Анжи» свободным агентом. Сейчас Андрей невероятно много ошибается на фланге, но в целом ведь пригодился.

Ташаев обошелся намного дешевле, чем Самедов, когда переходил из «Локомотива», еще и «Динамо» заплатит из своего кармана. Ну, и Роман Зобнин – шикарное решение, один из лучших игроков России. Динамовцы отдали трудолюбивого Романа всего за 3 млн евро, сейчас прописали 35 млн евро отступных. Круче грабил «бело-голубых» только «Зенит», когда за копейки забрал Кокорина и Жиркова, хотя это уже похоже на какие-то личные договоренности.

Личными были договоренности «Спартака» и «Амкара». Московский клуб купил пермскому пару месяцев жизни, когда забрал Джикию и Селихова за деньги, не дожидаясь банкротства. Оба стали основными – снова скауты по России сработали. Даже голкипер Максименко, чьи четыре сэйва вчера не позволили «Краснодару» победить, в «Спартаке» оказался после традиционной операции «ваш сын будет жить в Москве».

В 15 лет забрали ростовского парня Александра в столицу, это не история «в „Спартаке“ с пеленок». Да и Рассказов – случайная удача. Парень не согласился на «Краснодар» - не было еще славы у тамошней школы, не подошел «Динамо», и лишь затем оказался в «Спартаке». Впрочем, не забывайте Тигиева – без травм мог задержаться на фланге защиты, тоже логичная ставка. В РПЛ маленький рынок, но на нем у «Спартака» есть победы.

Лучшие трансферы «Спартака» - случайные

«Слушайте, есть у нас тут Джикия и Селихов в „Амкаре“, у всех на виду. Первый родился в Москве, надо брать – захочет домой. А вот Александром интересуется еще и „Зенит“, беда»... Но дальше Селихов отказывает одному клубу, в чьей академии играл, соглашается перейти во второй. Разве не чудесное для «красно-белых» совпадение? И вот так происходит всегда, причем порой «Спартак» даже наглеет.

Например, трансфер Жиго – классический грязный перехват в стиле «Бордо», «Ромы» и «Барселоны» с Малкомом. Конечно, в том итало-испанском случае каталонцы воспользовались чутьем Мончи – спортивного директора «волков», жадностью боссов «Бордо» и детской мечтой Малкома, который играл в симуляторах за «Барселону». Жиго за «Спартак» не болел, бросил «Краснодар» по другой причине.

Дело в Москве. Достаточно немного ознакомиться с редкими отзывами подруг игроков «горожан» о городе Краснодаре и темпе его жизни, чтобы понять, как «Спартак» забрал себе защитника, который обеспечил им две победы на старте РПЛ из трех. «Краснодар» вел Жиго целый год – заметили, нашли, обхаживали. Раньше тот не планировал играть в России, ждал предложения из топ-5. Но когда не получил, дал добро на переход в «Краснодар».

А потом пришел «Спартак» с 8 миллионами евро – «Гент» полтора года назад заплатил за француза всего 1.3 млн евро, бельгийцы намекнули игроку, что лучше ехать в «Спартак». «Краснодар» мог повторить предложение, деньги есть, но их не спрашивали – не очень хороший поступок, поскольку «горожане» провели уже две фазы переговоров о цене игрока с клубом, то есть все стороны дали добро на переход.

Фактически аналог ситуации с Малкомом, только еще хуже, ведь покупатели из одной лиги. «Горожанам» надо было работать тише. Если бы «Спартак» не узнал об активном интересе «Краснодара» к Жиго – мог затянуть с решением, не перехватил бы самого яркого защитника старта сезона. А так разыграли козырь именитости клуба, путевку в ЛЧ и фактор Москвы, где веселее женам и подругам футболистов. И самим игрокам, конечно.

«Красно-белым» не может фартить постоянно

Делаем акцент на удачных сделках, но был Петкович – Каррере понравился. И в клубе не нашлось аналитика, который выкатил бы отчет на 20 страниц, нашел бы видео и доказал, что это даже не Маурисио из «Лацио», не говоря о Киммихе или Канселу. Или подписали Ханни – опять же, клуб с сильной селекционной и аналитической службой предупредил бы, что «Спартаку» светит переход на «4-3-3» из-за количества атак центром, то есть Софьяну нет места.

А Педро Роша – человек-памятник, символ трансферной политики «Спартака», когда клуб не может положиться на случайность. Бразильца впихнули москвичам за 12 млн евро после срыва переговоров по Луану. Дикость! Аренды Максимовича и Пашалича, покупка Попова за 6 млн евро – сделки, которые делали примерно также уверенно, как ставили в основу Кариоку. А вот когда приехал наглый агент и всучил «Спартаку» Луиса Адриано – тот пригодился, пока не потерял интерес к игре, как у него всегда бывало.

Но «Спартак» - это не Шахтер, а Каррера – не Луческу, чтобы сбоев было меньше, а футболисты росли для АПЛ . Даже Промес не прогрессирует так, чтобы его хотели забрать. А ведь это редкий пример удачного осмысленного трансфера. «Спартак» вел голландца в «Твенте», знал, что Якину нужен игрок на фланг, понимали – в Эре работает связка Тадича и Промеса, и если за Квинси надо заплатить вдвое больше рыночной стоимости, 12 млн евро против 6, то надо действовать.

А вот история появления в «Спартаке» Карреры не в графе «Осмысленные решения». Команда Аленичева, по мнению части руководства, ужасно защищалась. «Челси» подписал Конте, но отказался расширять его штаб до восьми человек – Каррера остался без работы. Кроме того, Великобритания могла не выдать ему рабочую визу, поскольку на Массимо двойное непреднамеренное убийство. Вчера фанаты ЦСКА мерзко вспомнили ту историю, хотя Каррера им ничего не сделал, он относится к сопернику уважительно.

Но надпись правдивая, Массимо не попал в «Челси», поскольку Грановская не позволила Конте делать все, что тот хочет, а еще потому, что Каррере могли не выдать визу после срока. Страшная история. На плохо освещенной скоростной трассе, где нельзя ехать медленно по закону, случилась авария. Две девушки 23 лет отроду вышли из машины выяснять обстоятельства, забыв о правилах безопасности ночью на автобане. Каррера их не видел – сбил, убил, в 2011 году получил два с половиной года тюрьмы условно.

Совершенно случайно наставник, который ставил защиту «Ювентусу» и сборной Италии, оказался свободен. Боссы «Спартака» об этом узнали, тренер вратарей клуба Риомми связался с Массимо и рассказал о команде Аленичева. Каррера принял решение, но и его приглашение, и ставка в качестве главного – впервые в жизни тренера, являются случайными. Вот так и выкручиваются. Почти все трансферы не совсем продуманные. Фернандо взяли с большим лишним весом, не планировал он играть ни за какой «Спартак», а убедил его окончательно… Марио Фернандес.

Бразилец из «Сампдории» связался с Ромуло, тот нахваливал «красно-белых», а потом позвонил «армейцу», чтобы увидеть объективный взгляд. Переживал после донецких событий, что в России неспокойно, но игрок ЦСКА стал ключевым звеном в переговорах «Спартака» с Фернандо – одного из главных авторов чемпионства. Выезжают на совпадениях, а когда возникает реальная необходимость закрыть проблемные позиции – фланги защиты, человек с голевым пасом в центр поля, то клуб или молчит, или ошибается.

За везение «Спартаку» всегда приходится платить

Не удивляйтесь теперь, если за «Спартак» шикарно сыграет Еременко. Ведь финна, оказывается, выбрал Федун, не Каррера. Хотя самого Массимо тоже выбрал Леонид Арнольдович. Но поскольку и он сам, и мы все знаем, что владелец «Спартака» не силен в футболе как аналитик и глубокий специалист – такой человек поменял бы многое в клубе, чтобы было меньше глупых решений и повторяемых ошибок, у Федуна есть интуиция, чутье на футбол.

Карреру назначили случайно. Не исключено, что Фернандо, Луиса Адриано и Зе Луиша в команду привели агенты. А Зобнина, Глушакова, Джикию и Селихова – их личный отказ перейти в «Зенит». В таком случае получается, что пример Жиго со случайным перехватом защитника у «Краснодара», далеко не единичный. «Спартак» за последние три сезона сделал всего 10 трансферов за деньги на постоянной основе, не в аренду. Из этих десяти человек 6 удачных трансферов и минимум два еще могут таковыми стать.

Когда говорим о трансферах как об основе последующих успехов – без Фернандо и Зобнина могло не быть никакого титула, то это стоит признать. «Спартак» - фантастически везучая команда. У них нет системы при скаутинге, не умеют разыскать незамеченного другими таланта, который вырастет и уедет, ведь на повышение в большие клубы «спартаковцы» не ходят. Но им улыбается удача. Когда ростовский парень Максименко отбился, а на поле Промес, Жиго и Зе Луиш, то всегда можно разыграть победную комбинацию в Краснодаре.

Хотя Каррера прав в своей оценке – устали против ПАОКа, сыграли паршиво. Зато три победы из четырех возможных получили, а мечты о борьбе за титул - это не мечты, а реальность. «Спартак» - везучий, но их стабильные провалы в еврокубках доказывают, что для большого клуба одной удачливости мало. Впрочем, потерянный сезон после чемпионского года - из той же оперы.