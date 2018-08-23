  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
ГлавнаяБлогиФутбольная ностальгия

«Мольде» и «Рейнджерс» против нас: фиаско, Кубок УЕФА, «убийство» 

вчера, 15:15

Соперники «Зенита» и «Уфы» по раунду плей-офф Лиги Европы неоднократно встречались на пути российских клубов в еврокубках. «Соккер.ру» зафиксировал все рандеву.

Соперник «Зенита» - «Мольде» (Норвегия) = 4 матча

1999/2000. 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
ЦСКА – «Мольде» - 2:0
«Мольде» - ЦСКА – 4:0

С этим норвежским клубом, который впервые стал чемпионом своей страны на второй сотне лет жизни, российские любители футбола познакомились в конце XX века, когда «Мольде» достался вице-чемпионам России армейцам во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Казалось, никаких проблем с норвежцами у ЦСКА не возникнет, уверенность в этом укрепилась после домашней победы 2:0. Первый тайм выездной встречи остался без забитых мячей, но потом случилась катастрофа: «красно-синие» за тайм пропустили четыре мяча и бесславно покинули Лигу чемпионов. Впрочем, «Мольде» оказался той еще штучкой, в следующем квалификационном раунде выбил испанскую «Мальорку», обеспечив себе участие в групповой стадии ЛЧ, где даже сумел одержать победу над «Олимпиакосом». 

2013/2014. Раунд плей-офф Лиги Европы
«Мольде» - «Рубин» – 0:2
«Рубин» – «Мольде» - 3:0

«Зениту» в соперничестве с норвежцами рекомендуем брать пример с «Рубина», а не с ЦСКА. Казанцы играли с «Мольде» на аналогичной стадии Лиги Европы, прошли очень уверенно. На выезде дублем отметился будущий зенитовец Рондон, а в Казани «Рубин» укатал гостей из страны фьордов с разгромным счетом благодаря голам Прудникова, Еременко и Азмуна. 

Баланс встреч с «Мольде»: 4 игры = 3 победы и 1 поражение. Голы: 7:4. 

Соперник «Уфы» - «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) = 10 матчей

1992/1993. Групповой этап Лиги чемпионов
ЦСКА – «Глазго Рейнджерс» - 0:1
«Глазго Рейнджерс» - ЦСКА – 0:0 

В советское время случались встречи с «Рейнджерс», но первым российским клубом, сразившимся с этим коллективом из Глазго, стал ЦСКА. Как и в случае с «Мольде», получилось не слишком удачно, пусть и не столь трагически. Домашний матч армейцы проводили в немецком Бохуме и уступили со счетом 0:1, единственный мяч Иан Фергюсон забил на 16-й минуте. Встреча в Глазго завершилась без голов, благодаря этой ничьей ЦСКА набрал второе очко в группе и финишировал на последнем месте. 

1996/1997. 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
«Глазго Рейнджерс» - «Алания» – 3:1 
«Алания» – «Глазго Рейнджерс» - 2:7

Газзаев любит критиковать своих молодых коллег-тренеров, любопытно, как бы прокомментировал Валерий Георгиевич сегодняшний свое собственное поражение в квалификации Лиги чемпионов 22-летней давности. И ведь не покинул свой пост, продолжил работу после такого. В Глазго «Алании» даже удалось открыть счет, но хозяева ответили тремя мячами, тем не менее, во Владикавказе верили в команду, на трибунах собрались 37 тысяч зрителей и увидели избиение младенцев. Если в первом тайме «Алания» хоть как-то сопротивлялась, то после перерыва футболисты «Рейнджерс» довели счет до неприличного. По сумме двух встреч – 10:3. Кошмар. 

2001/2002. 1-й раунд Кубка УЕФА
«Рейнджерс» - «Анжи» - 1:0

В связи с ситуацией в Чечне, соседствующей с Дагестаном, УЕФА посчитала небезопасным проводить матч Кубка УЕФА в Махачкале, поэтому приняла беспрецедентное решение: вместо игр в Глазго и Махачкале «Анжи» и «Рейнджерс» выясняли отношение в одном матче на нейтральном поле. Игра состоялась в Варшаве, победу с минимальным счетом одержали шотландцы, забившие единственный мяч в концовке встречи, на 84-й минуте отличился Берт Контерман.

2001/2002. 2-й раунд Кубка УЕФА
«Рейнджерс» - «Динамо» - 3:1
«Динамо» - «Рейнджерс» - 1:4

В сезоне 2001/2002 «Рейнджерс» «похоронил» два российских клуба один за другим. После победы над «Анжи» в первом раунде Кубка УЕФА шотландцы попали на московское «Динамо», но в итоге «попало» в этой дуэли именно «Динамо». Еще одно плачевное противостояние с «Рейнджерс», 2:7 по сумме двух встреч не в пользу «бело-голубых». 

2004/2005. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
ЦСКА - «Рейнджерс» - 2:1
«Рейнджерс» - ЦСКА - 1:1

Сегодня «Уфа» сражается с «Рейнджерс» за право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, а 14 лет назад ЦСКА оспаривал с шотландцами путевку в основную сетку Лиги чемпионов. Валерий Газзаев взял у клуба из Глазго реванш за фиаско у руля «Алании», выбив шотландцев из турнира. В домашней игре за армейцев забили Вагнер Лав и Иржи Ярошик, который впоследствии будет играть за злейших врагов «Рейнджерс» - «Селтик», а на выезде важнейшим голом отметился все тот же Лав. ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а вообще тот сезон завершится для армейцев обретением Кубка УЕФА.

2007/2008. Финал Кубка УЕФА
«Зенит» - «Рейнджерс» - 2:0

Получается, «Рейнджерс» стоял в начале пути ЦСКА за Кубком УЕФА, а также в конце похода «Зенита» за этим же трофеем. «Сине-бело-голубые» сошлись с «джерс» в финале Кубка УЕФА в Манчестере десять лет назад, выиграли благодаря голам Игоря Денисова и Константина Зырянова. Российские клубы часто получали от «Рейнджерс», но есть и такое вот наиприятнейшее воспоминание.

Баланс встреч с «Рейнджерс»: 10 игр = 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений. Голы: 10:21.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Дебюты Криштиану Роналду
19 августаСергей Иванов в блоге "Соккер" Хронограф20
Яркие разгромы от российских клубов в Европе
17 августаСтанислав Горин в блоге "Соккер" Топ22
Уступали «Кошице», били «Фенербахче». «Спартак» в квалификации ЛЧ
08 августаАлександр Чистяков в блоге Футбольная ностальгия10
От феерий до уныния. Какими были первые туры РПЛ
01 августаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" Хронограф3
Самые необычные чемпионы мира
19 июляТот самый Babangida в блоге Футбольная ностальгия12
Открываем Америку. Происхождение чемпионов мира
18 июляВадим Багров в блоге Футбольная ностальгия24
Обсудить
Все комментарии
Dominators
Dominators
вчера в 19:16
удав:
сегодняшний рейнджерс и рядом не стоял со своими предшественниками - так , китайская копия
Сегодняшние игроки РПЛ не чета игрокам Вышки СССР . А многие бы нынешние не попали бы и в дубль команд . Вышки СССР .
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 17:36
Roger Young:
Забыли включить в историю с Рейнджерс финал Кубка Кубков 1972, где с шотландцами играло Московское Динамо
Советские времена не в счёт
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 17:19
Два последних комментария к-б цвета, а какие разные.
papic337
papic337
вчера в 16:45
Надо проходить и тех и других. Зениту и Уфе это вполне по силам. Удачи!
LOpp
LOpp
вчера в 16:03
благодаря газпромовским денежкам за финал кубка УЕФА, Рейнджерс смог отсрочить свое банкротство на 3 года. Но, бог все видит.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:55
Фата лист:
Тут же написано, что играли и в советское время, но отчет начали с российской эпохи. Хотя, этот Рейнджерс ничего общего не имеет с тем, с которыми российским клубам доводилось играть, шотландцы угробили команду, теперь у них только Селтик остался, а раньше был чемпионат двух клубов.
и тем не менее, о том матче, грех не упомянуть. Первая реальная возможность взять европейский трофей среди русских команд.
удав
удав
вчера в 15:49
сегодняшний рейнджерс и рядом не стоял со своими предшественниками - так , китайская копия
Фата лист
Фата лист
вчера в 15:32
Roger Young:
Забыли включить в историю с Рейнджерс финал Кубка Кубков 1972, где с шотландцами играло Московское Динамо
Тут же написано, что играли и в советское время, но отчет начали с российской эпохи. Хотя, этот Рейнджерс ничего общего не имеет с тем, с которыми российским клубам доводилось играть, шотландцы угробили команду, теперь у них только Селтик остался, а раньше был чемпионат двух клубов.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:17
Забыли включить в историю с Рейнджерс финал Кубка Кубков 1972, где с шотландцами играло Московское Динамо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100