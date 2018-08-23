«Мольде» и «Рейнджерс» против нас: фиаско, Кубок УЕФА, «убийство» 

вчера, 15:15

Соперники «Зенита» и «Уфы» по раунду плей-офф Лиги Европы неоднократно встречались на пути российских клубов в еврокубках. «Соккер.ру» зафиксировал все рандеву.

Соперник «Зенита» - «Мольде» (Норвегия) = 4 матча

1999/2000. 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

ЦСКА – «Мольде» - 2:0

«Мольде» - ЦСКА – 4:0

С этим норвежским клубом, который впервые стал чемпионом своей страны на второй сотне лет жизни, российские любители футбола познакомились в конце XX века, когда «Мольде» достался вице-чемпионам России армейцам во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Казалось, никаких проблем с норвежцами у ЦСКА не возникнет, уверенность в этом укрепилась после домашней победы 2:0. Первый тайм выездной встречи остался без забитых мячей, но потом случилась катастрофа: «красно-синие» за тайм пропустили четыре мяча и бесславно покинули Лигу чемпионов. Впрочем, «Мольде» оказался той еще штучкой, в следующем квалификационном раунде выбил испанскую «Мальорку», обеспечив себе участие в групповой стадии ЛЧ , где даже сумел одержать победу над «Олимпиакосом».

2013/2014. Раунд плей-офф Лиги Европы

«Мольде» - «Рубин» – 0:2

«Рубин» – «Мольде» - 3:0

«Зениту» в соперничестве с норвежцами рекомендуем брать пример с «Рубина», а не с ЦСКА . Казанцы играли с «Мольде» на аналогичной стадии Лиги Европы, прошли очень уверенно. На выезде дублем отметился будущий зенитовец Рондон, а в Казани «Рубин» укатал гостей из страны фьордов с разгромным счетом благодаря голам Прудникова, Еременко и Азмуна.

Баланс встреч с «Мольде»: 4 игры = 3 победы и 1 поражение. Голы: 7:4.

Соперник «Уфы» - «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) = 10 матчей

1992/1993. Групповой этап Лиги чемпионов

ЦСКА – «Глазго Рейнджерс» - 0:1

«Глазго Рейнджерс» - ЦСКА – 0:0

В советское время случались встречи с «Рейнджерс», но первым российским клубом, сразившимся с этим коллективом из Глазго, стал ЦСКА . Как и в случае с «Мольде», получилось не слишком удачно, пусть и не столь трагически. Домашний матч армейцы проводили в немецком Бохуме и уступили со счетом 0:1, единственный мяч Иан Фергюсон забил на 16-й минуте. Встреча в Глазго завершилась без голов, благодаря этой ничьей ЦСКА набрал второе очко в группе и финишировал на последнем месте.

1996/1997. 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Глазго Рейнджерс» - «Алания» – 3:1

«Алания» – «Глазго Рейнджерс» - 2:7

Газзаев любит критиковать своих молодых коллег-тренеров, любопытно, как бы прокомментировал Валерий Георгиевич сегодняшний свое собственное поражение в квалификации Лиги чемпионов 22-летней давности. И ведь не покинул свой пост, продолжил работу после такого. В Глазго «Алании» даже удалось открыть счет, но хозяева ответили тремя мячами, тем не менее, во Владикавказе верили в команду, на трибунах собрались 37 тысяч зрителей и увидели избиение младенцев. Если в первом тайме «Алания» хоть как-то сопротивлялась, то после перерыва футболисты «Рейнджерс» довели счет до неприличного. По сумме двух встреч – 10:3. Кошмар.

2001/2002. 1-й раунд Кубка УЕФА

«Рейнджерс» - «Анжи» - 1:0

В связи с ситуацией в Чечне, соседствующей с Дагестаном, УЕФА посчитала небезопасным проводить матч Кубка УЕФА в Махачкале, поэтому приняла беспрецедентное решение: вместо игр в Глазго и Махачкале «Анжи» и «Рейнджерс» выясняли отношение в одном матче на нейтральном поле. Игра состоялась в Варшаве, победу с минимальным счетом одержали шотландцы, забившие единственный мяч в концовке встречи, на 84-й минуте отличился Берт Контерман.

2001/2002. 2-й раунд Кубка УЕФА

«Рейнджерс» - «Динамо» - 3:1

«Динамо» - «Рейнджерс» - 1:4

В сезоне 2001/2002 «Рейнджерс» «похоронил» два российских клуба один за другим. После победы над «Анжи» в первом раунде Кубка УЕФА шотландцы попали на московское «Динамо», но в итоге «попало» в этой дуэли именно «Динамо». Еще одно плачевное противостояние с «Рейнджерс», 2:7 по сумме двух встреч не в пользу «бело-голубых».

2004/2005. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

ЦСКА - «Рейнджерс» - 2:1

«Рейнджерс» - ЦСКА - 1:1

Сегодня «Уфа» сражается с «Рейнджерс» за право сыграть на групповой стадии Лиги Европы, а 14 лет назад ЦСКА оспаривал с шотландцами путевку в основную сетку Лиги чемпионов. Валерий Газзаев взял у клуба из Глазго реванш за фиаско у руля «Алании», выбив шотландцев из турнира. В домашней игре за армейцев забили Вагнер Лав и Иржи Ярошик, который впоследствии будет играть за злейших врагов «Рейнджерс» - «Селтик», а на выезде важнейшим голом отметился все тот же Лав. ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а вообще тот сезон завершится для армейцев обретением Кубка УЕФА .

2007/2008. Финал Кубка УЕФА

«Зенит» - «Рейнджерс» - 2:0

Получается, «Рейнджерс» стоял в начале пути ЦСКА за Кубком УЕФА , а также в конце похода «Зенита» за этим же трофеем. «Сине-бело-голубые» сошлись с «джерс» в финале Кубка УЕФА в Манчестере десять лет назад, выиграли благодаря голам Игоря Денисова и Константина Зырянова. Российские клубы часто получали от «Рейнджерс», но есть и такое вот наиприятнейшее воспоминание.

Баланс встреч с «Рейнджерс»: 10 игр = 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений. Голы: 10:21.