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Команда с характером Дзюбы. «Зенит» ответил нокаутом на пощечину

вчера, 22:00

Матч против «Мольде» в Лиге Европы подтвердил уже отмеченные черты нового «Зенита». «Соккер.ру» пользуется поводом, чтобы поговорить о плюсах и минусах дружины Семака.

«Зенит» - веселая команда

Вы же знаете классику? Про «Спартак», веселую команду и валидол. Так вот, на данный момент к действительности эти традиционные формулировки никакого отношения не имеют, и настоящий «Спартак» (представьте сейчас это выражение в двойных кавычках) базируется в Санкт-Петербурге и зовется «Зенитом». Пока принципиальный противник из Москвы кое-как забил три гола в РПЛ с ошибок вратарей и ударами головой, «Зенит» отличился уже восемь раз, а в двух последних матчах Лиги Европы забил 11 голов! Команда Семака пропускает первой и уверенно выигрывает – так было с «Уралом» и сегодня с «Мольде», побеждает в меньшинстве, причем не обязательно 1:0, как в Казани, может и 8:1. С таким «Зенитом» точно не соскучишься, тем с большим любопытством ждем надвигающийся матч против «Спартака», тем необычнее он выглядит издалека: столкнутся лед и пламень, причем в роли айсберга определенно предстанут «красно-белые», которые помнят свой прошлогодний визит на берега Невы.

Импульсивность

С удовольствием следим за формированием образа «Зенита» под руководством Сергея Семака и отмечаем, что эмоции пока являются доминирующей движущей силой. Это точно не плохо и даже хорошо, когда есть такой моторчик на этапе становления, другое дело, что «Зениту» будет трудно оставаться таким взбудораженным всегда. Даже не оставаться, а становиться в зависимости от внешних раздражителей. Вы обратите внимание, что «Зенит», как Халк. Не тот, по которому скучают в Санкт-Петербурге, а зеленый громила из комиксов. Занудному ученому Брюсу Беннеру, чтобы превратиться в того, кто «ломать» и «крушить», нужно познать ярость, так и команда Семака начинает играть без оглядки на противника, снося все со своего пути, только после доброй оплеухи или зуботычины. Это может быть удаление одного из товарищей, как в матчах с минским «Динамо» и «Рубином», либо голы противников – «Урал» и «Мольде» были так неосторожны, что первыми открыли счет.

Дзюба – сердце «Зенита»

Главный футболист «Зенита» прямо сейчас, именно его характер подхватила вся команда. Дзюба – это же былинный богатырь, который может пролежать тридцать лет на печи, а потом вдруг оказаться качком, гимнастом, мастером боевых искусств и истребителем змеев и прочей нечисти. Сейчас у Артема период подвигов, начавшийся на чемпионате мира, и партнеры идут за ним. В игре с «Мольде» форвард не останавливался и в первом тайме, когда «Зениту» не хватало осознанности в действиях, Дзюба бежал, боролся, прессинговал. Когда же пришло время побеждать, именно Артем исполнил главную роль: сначала сравнял счет, выпрыгнув выше всех, а потом сделал гол для коллеги Заболотного, пустившись в дриблинг в штрафной площади норвежцев и угодив в штангу. Дзюба поймал своего конька и снова, скача на нем, сделал результат для «Зенита», который настроился на волну настроения своего нападающего. Это очень прочная связь, которая сейчас приносит исключительную пользу.

Семак нащупывает рычаги управления

Будет несправедливо, если у вас сформируется мнение, будто «Зенит» - исключительно команда настроения, побеждающая за счет эмоций. Да и вообще не верьте, что такое возможно на дистанции дольше, чем в один-два матча. Безусловно, существуют и другие факторы: во-первых, класс игроков, во-вторых, влияние тренерского штаба, которое в матче с «Мольде» было заметным. Семак сделал все для того, чтобы «Зенит» смог переломить ход встречи и победить, не обошлось и без смелых ходов, за что Сергею Богдановичу отдельный респект. Замена инертного, как и всегда, Краневиттера на Ерохина придала «сине-бело-голубым» ускорения, а окончательно растерялись и раскрыли свои ворота норвежцы после появления на поле Заболотного, заменившего Игоря Смольникова. Да-да, центрфорвард вместо крайнего защитника. После этого в ворота «Мольде» влетели три мяча, два из них – при непосредственном участии Антона. Каждый ли тренер решился бы на такой смелый шаг? Не думаю. Семак сделал свой ход и не прогадал.

Ложка дегтя. Игра в защите

Пока у «Зенита» не было соперников, которые бы полноценно протестировали редуты на прочность, но эпизодические решения защитников, их ошибки, как и работа линии в целом, заставляют насторожиться. Миху Мевлю не извиняет даже забитый в концовке гол, ведь он грубо ошибся и подарил «Мольде» возможность открыть счет, в ряде других эпизодов тоже принимал неоптимальные решения. Иванович «вывозит» на опыте, но ему идет 35-й год, то есть проблемы с темпом по ходу сезона будут, Анюкову через месяц 36, и пусть сейчас к Александру вообще меньше всего претензий, это характеризует не только ветерана с положительной стороны, но и его товарищей.

Тот же Смольников то не успевает, то опаздывает, а когда хочется разнообразия - спешит. Все невпопад. Теперь еще и травму получил. Лунев умеет спасать, но он не супермен. «Зениту» стоит задуматься о точечном укреплении обороны, ведь рвется там, где тонко. А тонко сейчас именно в защите. Что не отменяет яркой победы над «Мольде» 3:1 и широкого шага в направлении группового этапа Лиги Европы, где уже точно сыграют «Спартак» и «Краснодар», а «Уфа» еще поборется. Даешь четыре российских клуба в основной сетке ЛЕ и шесть в еврокубковой осени!

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:44
Игры у зенита нет, как таковой.
Спартачок-70
Спартачок-70
сегодня в 06:44
зекнит не цска.. думаю 3-0 Мельде выиграет.
starche
starche
сегодня в 06:26
И это без нескольких игроков основы.
tuman960
tuman960
сегодня в 00:52
n272nm:
Краневитера я бы не ставил, в принципе. Я бы сразу выпустил Ерохина. И с середины первого тайма - Заболотного, а то и сразу. Заболотный, на самом деле, неоднозначная фигура, но для игры против Мольде подойдет. Эрнани мне, если честно, очень не нравится. Какой-то он бестолковый. Кроме этого, мне не нравится как играет Зенит. Я уже писал, мы слишком много пропускаем в самом начале игры. С аутсайдерами можно позволить такую роскошь, а с командами нормального уровня этот номер не пройдет. Второй соперник в ЛЕ, в отборочном цикле и очередной валидольный матч. Я понимаю, что мы в итоге победили с довольно комфортным счетом, но это сейчас нам легко и спокойно, когда мы знаем результат. А так, до 70 минуты все было безнадежно. Мы летели 0-1 и не понятно, за счет чего собирались выигрывать. И речь идет не о сопернике топ-уровня, а о Мольде. Вообще, я не буду спорить. Я свое мнение высказал. Ближайший нормальный по уровню соперник у нас будет 2 сентября. По матчу со свиньями можно будет сделать какие-то выводы. Пока же мы имеем результат, но играли с откровенно слабыми командами.При этом, в этих матчах мы имели проблемы.
Ерохин не готов играть два раза в неделю,поэтому его и выпускают на замену!!!Заболотный чистый нап.,,Семак очень рисковал выпуская его вместо Смольникова(хотя Смольников не фонтан,но бровка его)!!Краневитер и Эрнани-ставить больше некого,вынужденные меры(отсутствие Паредеса и Нобоа)!!А по игре вообще-пока вообще непонятно во что играем- забросы на высоких игроков и всё,Друсси неплохо играет и удар есть,только почему то всё время мимо!!!Нету сейчас в Зените звёзд есть только средние игроки и пока команда ОЧЕНЬ сырая !!!Таковы реали и от них никуда не деться!!!!
Да добавлю-в Зените сейчас отсутствует половина игроков основного состава(травмы и дискв.)
kilativ
kilativ
сегодня в 00:29
n272nm:
Если честно, то я не могу понять зачем главным тренером Зенита сделали Семака. Я уже писал и еще раз повторю, Сергею Богдановичу нужно оттачивать свое тренерское мастерство в другом клубе. В очередной раз наступил на те же грабли. Выпускает полу основу и за первый тайм команда не наносит ни одного удара в створ ворот. В дебюте матча следует минут 5 быстрой игры, потом игроки начинают ходить пешком, считая что времени еще вагон и они спокойно дожмут норвежский колхоз. А колхоз видя, что соперник решил обыгрывать их играя в пол ноги, начинает бегать в контратаки. В итоге, Зенит закономерно пропустил гол. Да, Мевля неудачно скинул головой мяч, но это карма. Не уважаете соперника и хотите обыграть его пешком - получите распишитесь. Потом в Зените следуют судорожные замены, вы итоге на поле оказывается тот самый состав, который нужно было изначально выпускать на поле и Зенит начинает рвать и метать. Почему нельзя сразу выпустить основной состав - тайна великая есть. Зачем выпускать Эрнани, к примеру?! Зачем выпускать Краневитера? Зачем Смольникова, у которого в последнее время явно не идет игра?! В итоге делаются замены и Зенит выигрывает, хотя у болельщиков уже кончился валидол. О чем это все?! Типа Семак молодец, угадал с заменами?! Лучше бы он со стартовым составом угадывал. И самое печальное, что мы играем с европейскими аутсайдерами. Я боюсь представить, что будет, когда мы начнем играть с нормальными середняками ЛЕ. С каким-нибудь условным Андерлехтом или Лейпцигом. Там после таких выкрутасов в дебюте игры, никаких удачных замен не будет. Если соперник нормального уровня забьет мяч на чужом поле в начале игры, он своего уже не упустит. Это не Мольде будет и не Динамо Минск. Это нужно четко понимать. Семаку явно не хватает опыта и его место не Зените, увы. Я от души желаю ему удачи, но руководить Зенитом ему будет очень сложно. Всех с победой!
ну а что Манчини показал в Зенит? Семаку большой респект, разгребает ситуацию которую создали менеджеры в Зените, полная обойма, а кого выпускать не пойми? Нет Мамманы и Кокорина, думаю найдёт и им место на поле Багданович, игра придёт, а вот характер команды это уже совсем другое, он есть у Зенита, а думать про то что будет дальше, так аппетит приходит во время еды, еще даже сентябрь не наступил чтобы полностю вдохновиться Еврокубками, Зенит играет во всех турнирах дальше? ответ - Да, а это самое главное
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:09
Какая команда сейчас Зенит будет видно только на дистанции...посмотрим, как говориться, время покажет...
n272nm
n272nm
сегодня в 00:03
tuman960:
а кого бы ты поставил на позиции-Смольникова,Эрнани и Краневитера!!Они и есть основа других нет!!!!
Краневитера я бы не ставил, в принципе. Я бы сразу выпустил Ерохина. И с середины первого тайма - Заболотного, а то и сразу. Заболотный, на самом деле, неоднозначная фигура, но для игры против Мольде подойдет. Эрнани мне, если честно, очень не нравится. Какой-то он бестолковый. Кроме этого, мне не нравится как играет Зенит. Я уже писал, мы слишком много пропускаем в самом начале игры. С аутсайдерами можно позволить такую роскошь, а с командами нормального уровня этот номер не пройдет. Второй соперник в ЛЕ, в отборочном цикле и очередной валидольный матч. Я понимаю, что мы в итоге победили с довольно комфортным счетом, но это сейчас нам легко и спокойно, когда мы знаем результат. А так, до 70 минуты все было безнадежно. Мы летели 0-1 и не понятно, за счет чего собирались выигрывать. И речь идет не о сопернике топ-уровня, а о Мольде. Вообще, я не буду спорить. Я свое мнение высказал. Ближайший нормальный по уровню соперник у нас будет 2 сентября. По матчу со свиньями можно будет сделать какие-то выводы. Пока же мы имеем результат, но играли с откровенно слабыми командами.При этом, в этих матчах мы имели проблемы.
tuman960
tuman960
вчера в 23:21
n272nm:
Если честно, то я не могу понять зачем главным тренером Зенита сделали Семака. Я уже писал и еще раз повторю, Сергею Богдановичу нужно оттачивать свое тренерское мастерство в другом клубе. В очередной раз наступил на те же грабли. Выпускает полу основу и за первый тайм команда не наносит ни одного удара в створ ворот. В дебюте матча следует минут 5 быстрой игры, потом игроки начинают ходить пешком, считая что времени еще вагон и они спокойно дожмут норвежский колхоз. А колхоз видя, что соперник решил обыгрывать их играя в пол ноги, начинает бегать в контратаки. В итоге, Зенит закономерно пропустил гол. Да, Мевля неудачно скинул головой мяч, но это карма. Не уважаете соперника и хотите обыграть его пешком - получите распишитесь. Потом в Зените следуют судорожные замены, вы итоге на поле оказывается тот самый состав, который нужно было изначально выпускать на поле и Зенит начинает рвать и метать. Почему нельзя сразу выпустить основной состав - тайна великая есть. Зачем выпускать Эрнани, к примеру?! Зачем выпускать Краневитера? Зачем Смольникова, у которого в последнее время явно не идет игра?! В итоге делаются замены и Зенит выигрывает, хотя у болельщиков уже кончился валидол. О чем это все?! Типа Семак молодец, угадал с заменами?! Лучше бы он со стартовым составом угадывал. И самое печальное, что мы играем с европейскими аутсайдерами. Я боюсь представить, что будет, когда мы начнем играть с нормальными середняками ЛЕ. С каким-нибудь условным Андерлехтом или Лейпцигом. Там после таких выкрутасов в дебюте игры, никаких удачных замен не будет. Если соперник нормального уровня забьет мяч на чужом поле в начале игры, он своего уже не упустит. Это не Мольде будет и не Динамо Минск. Это нужно четко понимать. Семаку явно не хватает опыта и его место не Зените, увы. Я от души желаю ему удачи, но руководить Зенитом ему будет очень сложно. Всех с победой!
а кого бы ты поставил на позиции-Смольникова,Эрнани и Краневитера!!Они и есть основа других нет!!!!
parallels
parallels
вчера в 22:48
n272nm:
Если честно, то я не могу понять зачем главным тренером Зенита сделали Семака. Я уже писал и еще раз повторю, Сергею Богдановичу нужно оттачивать свое тренерское мастерство в другом клубе. В очередной раз наступил на те же грабли. Выпускает полу основу и за первый тайм команда не наносит ни одного удара в створ ворот. В дебюте матча следует минут 5 быстрой игры, потом игроки начинают ходить пешком, считая что времени еще вагон и они спокойно дожмут норвежский колхоз. А колхоз видя, что соперник решил обыгрывать их играя в пол ноги, начинает бегать в контратаки. В итоге, Зенит закономерно пропустил гол. Да, Мевля неудачно скинул головой мяч, но это карма. Не уважаете соперника и хотите обыграть его пешком - получите распишитесь. Потом в Зените следуют судорожные замены, вы итоге на поле оказывается тот самый состав, который нужно было изначально выпускать на поле и Зенит начинает рвать и метать. Почему нельзя сразу выпустить основной состав - тайна великая есть. Зачем выпускать Эрнани, к примеру?! Зачем выпускать Краневитера? Зачем Смольникова, у которого в последнее время явно не идет игра?! В итоге делаются замены и Зенит выигрывает, хотя у болельщиков уже кончился валидол. О чем это все?! Типа Семак молодец, угадал с заменами?! Лучше бы он со стартовым составом угадывал. И самое печальное, что мы играем с европейскими аутсайдерами. Я боюсь представить, что будет, когда мы начнем играть с нормальными середняками ЛЕ. С каким-нибудь условным Андерлехтом или Лейпцигом. Там после таких выкрутасов в дебюте игры, никаких удачных замен не будет. Если соперник нормального уровня забьет мяч на чужом поле в начале игры, он своего уже не упустит. Это не Мольде будет и не Динамо Минск. Это нужно четко понимать. Семаку явно не хватает опыта и его место не Зените, увы. Я от души желаю ему удачи, но руководить Зенитом ему будет очень сложно. Всех с победой!
семак был помощником у спаллетти, боаша, луческу, капелло, слуцкого. когда был И.О. главного - обыграл клоппа в дортмунде. уфу впервые вывел в еврокубки. долго ему ещё надо было сидеть на задворках - или полученного опыта хватило, чтобы возглавить зенит? вопрос риторический.
stasil
stasil
вчера в 22:46
Тоже сидел и весь матч ругался,зачем их выпустилих. Зенит разваливается, уже 6 травм посути основного состава. Это очень печально
n272nm
n272nm
вчера в 22:22
Если честно, то я не могу понять зачем главным тренером Зенита сделали Семака. Я уже писал и еще раз повторю, Сергею Богдановичу нужно оттачивать свое тренерское мастерство в другом клубе. В очередной раз наступил на те же грабли. Выпускает полу основу и за первый тайм команда не наносит ни одного удара в створ ворот. В дебюте матча следует минут 5 быстрой игры, потом игроки начинают ходить пешком, считая что времени еще вагон и они спокойно дожмут норвежский колхоз. А колхоз видя, что соперник решил обыгрывать их играя в пол ноги, начинает бегать в контратаки. В итоге, Зенит закономерно пропустил гол. Да, Мевля неудачно скинул головой мяч, но это карма. Не уважаете соперника и хотите обыграть его пешком - получите распишитесь. Потом в Зените следуют судорожные замены, вы итоге на поле оказывается тот самый состав, который нужно было изначально выпускать на поле и Зенит начинает рвать и метать. Почему нельзя сразу выпустить основной состав - тайна великая есть. Зачем выпускать Эрнани, к примеру?! Зачем выпускать Краневитера? Зачем Смольникова, у которого в последнее время явно не идет игра?! В итоге делаются замены и Зенит выигрывает, хотя у болельщиков уже кончился валидол. О чем это все?! Типа Семак молодец, угадал с заменами?! Лучше бы он со стартовым составом угадывал. И самое печальное, что мы играем с европейскими аутсайдерами. Я боюсь представить, что будет, когда мы начнем играть с нормальными середняками ЛЕ. С каким-нибудь условным Андерлехтом или Лейпцигом. Там после таких выкрутасов в дебюте игры, никаких удачных замен не будет. Если соперник нормального уровня забьет мяч на чужом поле в начале игры, он своего уже не упустит. Это не Мольде будет и не Динамо Минск. Это нужно четко понимать. Семаку явно не хватает опыта и его место не Зените, увы. Я от души желаю ему удачи, но руководить Зенитом ему будет очень сложно. Всех с победой!
Nikola45
Nikola45
вчера в 22:19
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 22:10
    В любом случае, ДЗЮБА - просто ОГОНЬ!!!!!!
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