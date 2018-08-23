Команда с характером Дзюбы. «Зенит» ответил нокаутом на пощечину

вчера, 22:00

Матч против «Мольде» в Лиге Европы подтвердил уже отмеченные черты нового «Зенита». «Соккер.ру» пользуется поводом, чтобы поговорить о плюсах и минусах дружины Семака.

«Зенит» - веселая команда

Вы же знаете классику? Про «Спартак», веселую команду и валидол. Так вот, на данный момент к действительности эти традиционные формулировки никакого отношения не имеют, и настоящий «Спартак» (представьте сейчас это выражение в двойных кавычках) базируется в Санкт-Петербурге и зовется «Зенитом». Пока принципиальный противник из Москвы кое-как забил три гола в РПЛ с ошибок вратарей и ударами головой, «Зенит» отличился уже восемь раз, а в двух последних матчах Лиги Европы забил 11 голов! Команда Семака пропускает первой и уверенно выигрывает – так было с «Уралом» и сегодня с «Мольде», побеждает в меньшинстве, причем не обязательно 1:0, как в Казани, может и 8:1. С таким «Зенитом» точно не соскучишься, тем с большим любопытством ждем надвигающийся матч против «Спартака», тем необычнее он выглядит издалека: столкнутся лед и пламень, причем в роли айсберга определенно предстанут «красно-белые», которые помнят свой прошлогодний визит на берега Невы.

Импульсивность

С удовольствием следим за формированием образа «Зенита» под руководством Сергея Семака и отмечаем, что эмоции пока являются доминирующей движущей силой. Это точно не плохо и даже хорошо, когда есть такой моторчик на этапе становления, другое дело, что «Зениту» будет трудно оставаться таким взбудораженным всегда. Даже не оставаться, а становиться в зависимости от внешних раздражителей. Вы обратите внимание, что «Зенит», как Халк. Не тот, по которому скучают в Санкт-Петербурге, а зеленый громила из комиксов. Занудному ученому Брюсу Беннеру, чтобы превратиться в того, кто «ломать» и «крушить», нужно познать ярость, так и команда Семака начинает играть без оглядки на противника, снося все со своего пути, только после доброй оплеухи или зуботычины. Это может быть удаление одного из товарищей, как в матчах с минским «Динамо» и «Рубином», либо голы противников – «Урал» и «Мольде» были так неосторожны, что первыми открыли счет.

Дзюба – сердце «Зенита»

Главный футболист «Зенита» прямо сейчас, именно его характер подхватила вся команда. Дзюба – это же былинный богатырь, который может пролежать тридцать лет на печи, а потом вдруг оказаться качком, гимнастом, мастером боевых искусств и истребителем змеев и прочей нечисти. Сейчас у Артема период подвигов, начавшийся на чемпионате мира, и партнеры идут за ним. В игре с «Мольде» форвард не останавливался и в первом тайме, когда «Зениту» не хватало осознанности в действиях, Дзюба бежал, боролся, прессинговал. Когда же пришло время побеждать, именно Артем исполнил главную роль: сначала сравнял счет, выпрыгнув выше всех, а потом сделал гол для коллеги Заболотного, пустившись в дриблинг в штрафной площади норвежцев и угодив в штангу. Дзюба поймал своего конька и снова, скача на нем, сделал результат для «Зенита», который настроился на волну настроения своего нападающего. Это очень прочная связь, которая сейчас приносит исключительную пользу.

Семак нащупывает рычаги управления

Будет несправедливо, если у вас сформируется мнение, будто «Зенит» - исключительно команда настроения, побеждающая за счет эмоций. Да и вообще не верьте, что такое возможно на дистанции дольше, чем в один-два матча. Безусловно, существуют и другие факторы: во-первых, класс игроков, во-вторых, влияние тренерского штаба, которое в матче с «Мольде» было заметным. Семак сделал все для того, чтобы «Зенит» смог переломить ход встречи и победить, не обошлось и без смелых ходов, за что Сергею Богдановичу отдельный респект. Замена инертного, как и всегда, Краневиттера на Ерохина придала «сине-бело-голубым» ускорения, а окончательно растерялись и раскрыли свои ворота норвежцы после появления на поле Заболотного, заменившего Игоря Смольникова. Да-да, центрфорвард вместо крайнего защитника. После этого в ворота «Мольде» влетели три мяча, два из них – при непосредственном участии Антона. Каждый ли тренер решился бы на такой смелый шаг? Не думаю. Семак сделал свой ход и не прогадал.

Ложка дегтя. Игра в защите

Пока у «Зенита» не было соперников, которые бы полноценно протестировали редуты на прочность, но эпизодические решения защитников, их ошибки, как и работа линии в целом, заставляют насторожиться. Миху Мевлю не извиняет даже забитый в концовке гол, ведь он грубо ошибся и подарил «Мольде» возможность открыть счет, в ряде других эпизодов тоже принимал неоптимальные решения. Иванович «вывозит» на опыте, но ему идет 35-й год, то есть проблемы с темпом по ходу сезона будут, Анюкову через месяц 36, и пусть сейчас к Александру вообще меньше всего претензий, это характеризует не только ветерана с положительной стороны, но и его товарищей.