Без Акинфеева и Смолова. Шок, сменяющийся пониманием

вчера, 17:00

Состав сборной России на игры с Турцией и Чехией поначалу удивил, но если всматриваться в детали, Черчесов поступил логично. «Соккер.ру» комментирует выбор тренера сборной.

При первом прочтении опубликованный сегодня состав сборной России на сентябрьские матчи заставляет глаза полезть на лоб. Где Акинфеев? Где Смолов и братья Миранчуки? Что здесь делают Заболотный, Шунин и другие Ионовы? Именно так мозг реагирует на все незнакомое и непривычное, ничего нового с точки зрения восприятия. Мы привыкли к сборной за время чемпионата мира, а тут новые перемены без видимой на поверхности мотивации. Безусловно, усиливает эффект отсутствие привычных персонажей. Игнашевич завязал с футбольной карьерой, Самедов и Жирков – с карьерами в сборной, Александр Головин не сможет помочь национальной команде из-за травмы. Это четыре человека основы на ЧМ -2018, а пятый – Акинфеев. Получается, сборная России одним махом лишилась половины стартового состава, но только отсутствие Игоря удивило, однако и ему есть объяснение.

Вратари: Лунев («Зенит»), Гильерме («Локомотив»), Шунин («Динамо»).

Особенно впечатлительные болельщики и журналисты забеспокоились, стали задаваться вопросом: а уж не завершил ли и Акинфеев международную карьеру под приятный шум аплодисментов, вызванных успешным выступлением на чемпионате мира? Станислав Черчесов опроверг эту теорию: оказывается, Игорю нужно пройти плановое медицинское обследование в Германии. Вы же помните, что Акинфеев дважды рвал «кресты»? После интенсивного отрезка, включившего мундиаль, нужно проверить, все ли в порядке. Наверняка Черчесов мог настоять на приезде Игоря, если бы не видел ему альтернативы, но Андрей Лунев, видимо, готов стать первым номером, по крайней мере, на время одного сбора.

Компанию голкиперу «Зенита» составят Гильерме и Шунин. Габулов свою роль в сборной России сыграл до конца. О персоналиях вратарского цеха можно спорить, но трудно отрицать, что Черчесов вызвал двух вратарей, которые демонстрируют стабильный уровень игры. Вы можете вспомнить о Евгении Фролове или Александре Максименко, но они сыграли слишком мало матчей, чтобы всерьез рассматривать их кандидатуры. Тот же спартаковец и спасал, и допускал ляпы, да и зачем сейчас 20-летнему парню, который и в воротах-то «Спартака» освоиться толком не успел, новый стресс? Предположу, что Лунев отыграет в официальной игре с Турцией, а Шунин и Гильерме получат время в «товарняке» с чехами.

Защитники: Джикия, Кутепов (оба - «Спартак»), Кудряшов («Рубин»), Набиуллин, Смольников (оба - «Зенит»), Нойштедтер («Фенербахче»), Рауш («Динамо»), Семенов («Ахмат»), Фернандес ( ЦСКА ).

Главное событие в этом цехе – возвращение в строй Джикии, который пропустил чемпионат мира из-за травмы, но быстро вернулся в стартовый состав «Спартака», а теперь и в сборную России. Кстати, в клубе пока не получает игровой практики Илья Кутепов, но Черчесов непреклонен: «Это наш основной игрок». По логике вещей, именно Джикия и Кутепов должны составлять основную связку центральных защитников. Позиция справа в обороне за Марио Фернандесом, а вот слева наметился вакуум после ухода Жиркова. Претенденты: Кудряшов, Рауш и Набиуллин. Есть мнение, что стоило бы еще посмотреть Дмитрия Скопинцева из «Ростова», правда, в клубе он играет латераля в схеме 3-5-2. Впрочем, не исключено, что и сборная России вернется к этой схеме, ведь в составе пять человек, умеющих сыграть в центре обороны: Джикия, Кутепов, Кудряшов, Нойштедтер и Семенов.

Полузащитники: Газинский, Стоцкий (оба - «Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Ерохин, Кузяев (оба - «Зенит»), Ионов («Ростов»), Камболов, Могилевец (оба - «Рубин»), Черышев («Валенсия»), Швец («Ахмат»).

Газинский, Зобнин, Ерохин, Кузяев и Черышев играли на чемпионате мира, их можно считать костяком полузащиты. Стоцкий, Камболов, Могилевец, Швец и Ионов должны цепляться за представившийся шанс. Кстати, Ионова многие привыкли видеть в роли форварда, но раз Алексей значится в списке полузащитников, то, скорее всего, Станислав Черчесов видит футболиста на фланговой позиции, ведь зона справа в атаке осиротела с уходом из сборной Самедова. Александра мог бы заменить Ташаев, но он травмирован. Печалит отсутствие Головина, который получил повреждение голеностопа, из-за чего откладывается его дебют в «Монако». При этом Станислав Черчесов принял решение не вызывать в сборную братьев Миранчуков, хотя, казалось бы, именно они могли бы заменить Головина на позиции центрального атакующего хавбека. Но это, вероятно, последствия чемпионата мира. Черчесов остался недоволен полузащитниками «Локомотива», теперь им нужно доказывать все заново.

Нападающие: Дзюба, Заболотный (оба - «Зенит»), Полоз («Рубин»).

По аналогии Черчесов дает время на размышления Смолову, провалившему чемпионат мира. Тренер деликатен, уверяет, что Федора сейчас не стоит дергать в свете перехода в новый клуб, но понятно, что это не первопричина непопадания Смолова в состав сборной России. Будь Федор в таком же порядке, как Дзюба, обязательно приехал бы, несмотря на трансфер. Артем будет главным нападающим команды, его подручные – это коллега по «Зениту» Заболотный и Полоз, который снова хорош под руководством Курбана Бердыева.

По какой схеме будет играть сборная России?

Теоретически нынешний состав подходит и под расстановку 3-5-2, и под любую тактику с четырьмя защитниками в линию. Возможно, в игре с Чехией Черчесов и поэкспериментирует, но против турок будем играть по схеме 4-2-3-1. Лунев в воротах, Марио Фернандес справа в защите, в центре – Джикия и Кутепов, в центре поля Зобнин с Газинским, Черышев левее в атаке, Дзюба – по центру. Восемь игроков старта можно назвать уже сейчас, но и проблемные позиции глаз режут. Одна из них носит скорее временный характер: из-за травм Головина и Дзагоева большие вопросы по тому, кто сыграет центрального атакующего полузащитника. Это может быть Кузяев или Ерохин. Больше беспокоит судьба левого фланга защиты и правого края атаки. Без Жиркова и Самедова там стало пусто, и если в оборону есть несколько кандидатов, из которых предстоит выбрать сильнейшего, то правого полузащитника в России сейчас найти трудно. Либо придется ставить универсалов вроде Кузяева, либо надеяться, что Ташаев продолжит развиваться в «Спартаке» и дорастет до основы сборной.