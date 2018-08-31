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Народный обозреватель. Дорожка в «Спартак» и двойник Иньесты

сегодня, 18:58

Пришло время проверить, как вы шутили в августе. «Соккер.ру» по традиции собрал в одном материале импровизированное творчество читателей за прошедший месяц.

15 место. Milan199675 – о словах Антонио Кассано: «Могу играть в футбол до 60 лет».

Это говорит человек, который закончил играть в футбол в 30 лет.

14 место. DEIVID прокомментировал новость о том, что английский клуб «Брентфорд» заключил договор с похоронным агентством, чтобы болельщики могли заказать специальный гроб с клубной эмблемой и в правильных цветах.

Тогда им еще и Глушакова надо приобрести, ведь Глушаков – это похороны.

13 место. фанат джигурды – о том, что «Брюгге» освободил Владимира Габулова от тренировок, чтобы вратарь мог сконцентрироваться на поисках нового клуба.

«Брюгге» посчитал себя недостойным клубом для заслуженного мастера спорта.

12 место. Медив – о том, что в сборную Аргентины вызван Паредес, а Месси – нет.

Видимо теперь состав Аргентины собирает Паредес... А ему негоже играть со всякими Месси.

11 место. 53 лайка собрал пост mangoх12 под новостью о том, что УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три матча еврокубков.

Народный обозреватель. Дорожка в «Спартак» и двойник Иньесты

10 место. Footbolista - о словах Сергея Степашина: «Дзюбу остановит только Дзюба».

Дзюбу остановит только Манчини...

9 место. dzvinka – о том, что тренер «Хоффенхайма» сделал себе макияж перед матчем с «Баварией».

Не та уже немчура, не та.

8 место. LOpp – о том, что Павел Погребняк подписал контракт с «Уралом».

Ну, теперь можно с чистой совестью гнать в Турин на матч Ювентуса».

7 место. Так Себе Аналитик – добавил недостающую фразу к извинениям Поля Погба перед болельщиками после крупного поражения от «Тоттенхэма».

«Скоро я сделаю новую стрижку, и с ней мы точно начнем побеждать»

6 место. Морозовский – о реплике Ахмеда Мусы: «Говорят, что я уехал в Саудовскую Аравию из-за денег, но это не так!»

Все хотят играть в футбол бесплатно, но им не разрешают!

5 место. spartach n1 – о том, что Алан Дзагоев стал голосом «Яндекс.Навигатора».

Народный обозреватель. Дорожка в «Спартак» и двойник Иньесты

4 место. Волгодон № 2 – о том, что Гус Хиддинк может возглавить сборную Колумбии.

У Голландии с Колумбией много общего)))

3 место. Gelious – очень тонко о мнении Хуана Себастьяна Верона, что сборной Аргентине нужно строить команду, а не искать спасителя.

Особенно если спаситель голый.

2 место. Повеселила читателей новость о том, что японский клуб «Виссел Кобе» нанял двойника Иньесты для встреч с болельщиками. Качество дублера можете оценить сами.


Алсидес Гиджиев: «Китайская подделка».
YRunner: «На Али Экспресс заказывали?»
Гус Пойет:

1 место. D.vil – о переходе Романа Еременко в «Спартак»

Все дорожки теперь ведут в «Спартак»!

Р.S. Благодарим всех, кто помогает нам в составлении выпусков «Народного обозревателя». Напоминаем, что сделать это совсем несложно, достаточно отметить понравившийся комментарий хэштегом #Народный_обозреватель. Шутите и цените остроумие!

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