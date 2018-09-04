Итальянцы в России. Компания для Маркизио

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Клаудио Маркизио – девятый итальянский игрок в РПЛ . Конечно же, самый титулованный. «Соккер.ру» воспользовался поводом, чтобы вспомнить о других гостях с Апеннин.

Алессандро Даль Канто

Карьера: «Уралан» (2003)

Когда семилетний Клаудио Маркизио в 1993-м году присоединился к «Ювентусу», в первой команде числился защитник Даль Канто, сыгравший считанное количество матчей за «Старую Синьору» перед тем, как поиграть еще за добрый десяток итальянских команд. Среди клубов из родной страны разного пошиба нашлось место и «Уралану», куда Алессандро призвал Игорь Шалимов, у которого были связи на Апеннинах после нескольких лет выступлений в Серии A. Сейчас Даль Канто 43 года, и он стал тренером. Работал с «Падовой» и «Виченцей», затем на несколько лет переключился на юных игроков, в том числе потренировал сборную Италии U17 и примаверу «Ювентуса». В июне этого года оставил должность в «Юве», чтобы стать главным тренером «Ареццо» из Серии C.

Дарио Пассони

Карьера в России: «Уралан» (2003)

Воспитывался в недрах «Интера», но на взрослом уровне за «нерадзурри» не играл, а в «Уралан» образца 2003 года попал тем же путем, что и Даль Канто, то есть по приглашению Игоря Шалимова, который сумел убедить и этого итальянца. Пассони отыграл весь сезон-2003 в стартовом составе «Уралана», забил три мяча. После этого ушел в «Ливорно», откуда могли уехать в Россию в те годы Марко Амелия и Кристиан Лукарелли (в «Спартак» и «Зенит» соответственно). Дарио советовал товарищам соглашаться на приключение, но оба трансфера не состоялись.

Франческо Руополо

Карьера в России: «Локомотив» (2005)

Относительно молодой, и как еще могло показаться тогда, относительно талантливый форвард приезжал в «Локомотив» в аренду из «Пармы» после двух относительно удачных командировок в «Про Патрию» и «Читтаделлу» - клубы низших итальянских дивизионов. В «Локомотиве» Франческо безотносительно провалился, не меняют мнения даже два гола в рамках Кубка УЕФА , ведь в чемпионате Руополо появился на поле всего лишь семь раз и всегда – безрезультатно. В дальнейшем итальянец стал средним форвардом по меркам Серии B, где держался на протяжении шести сезонов, а последние годы карьеры провел в абсолютной итальянской трясине. Сейчас Ческо 35 лет, а свою карьеру он завершил в прошлом году.

Иван Пелиццоли

Карьера в России: «Локомотив» (2007-2010)

На счету этого итальянца с русским именем Иван есть даже парочка матчей за «Скуадру Адзурру», а самый значимый отрезок клубной карьеры Пелиццоли провел в «Роме», куда перешел сразу после чемпионства 2001 года, завоеванного под руководством Фабио Капелло. И ведь играл! Это потом травмы сгубили, и транзитом через «Реджину» Иван оказался в «Локо», о чем потом очень жалел: «Переход в „Локомотив“ сломал мою карьеру. Мне было всего 27 лет, зря я поехал в Россию! Нужно было выбрать Англию, Францию, любую другую страну, только не этот слабенький чемпионатик». Понятно, с таким настроем у Пелиццоли ничего не вышло, и любопытно, что в сезоне 2009/2010 он пересекся в «Альбинолеффе» с другим итальянским экс-железнодорожником Руополо. Наверное, долгими вечерами обсуждали пробки, дорогу в Баковку и чаепития по-русски.

Алессандро Розина

Карьера в России: «Зенит» (2009-2012)

Воспитанник «Пармы» Розина в детстве и юности любовался Джанлуиджи Буффоном, может быть, даже пару раз тренировался с Джиджи на одном поле. Алессандро стал первым итальянцем, которому покорился чемпионат России, причем он выиграл два титула под руководством своего соотечественника Лучано Спаллетти. При этом важным и незаменимым игроком в «Зените» Розина не стал, поэтому не сказать, чтобы Розиналду очень часто вспоминают на берегах Невы. Между прочим, Сандро до сих пор играет в футбол, его клуб – «Салернитана» из Серии B.

Сальваторе Боккетти

Карьера в России: «Рубин» (2010-2013); «Спартак» (2013 – н. в.)

Главный итальянский игрок-долгожитель в РПЛ . Боккетти совсем обрусел, отлично изъясняется по-русски, что не удивительно, ведь его супруга – прекрасная Екатерина, наша соотечественница. Сальваторе поиграл под руководством Курбана Бердыева в «Рубине», а пять с половиной лет назад перебрался в «Спартак», где дождался тренера-соотечественника и чемпионства. В начале лета друг Сальвы, Доменико Кришито, вернулся на родину, сделав Боккетти единственным итальянским футболистом в РПЛ , но теперь у защитника «Спартака» будет шанс ближе сойтись с Маркизио. Футболисты хорошо знакомы, оба были в заявке сборной Италии на ЧМ -2010.

Доменико Кришито

Карьера в России: «Зенит» (2011-2018)

Доменико дослужился до звания капитана в «Зените» и остался в сердцах сине-бело-голубых болельщиков. Кришито выиграл с питерцами все внутренние трофеи, доступные в России: дважды чемпионат, Кубок и дважды Суперкубок. Не раз признавался лучшим игроком месяца в клубе, выигрывал в голосованиях на своей позиции в рамках целого чемпионата. В общем, этим летом не только «Зенит», вся лига потеряла свою звезду, но Миммо прислал вместо себя другого видного парня.

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Кристиан Паскуато

Карьера в России: «Крылья Советов» (2016-2017)

Форвард по прозвищу «Человек-аренда». В это сложно поверить, но «Ювентус» отправлял своего воспитанника в другие команды 11 раз! А тот все никак не понимал намеков и возвращался, чтобы нарваться на новую командировку. Сейчас Кристиану 29 лет, и он, наконец, обрел покой в варшавской «Легии». А пару лет назад играл за «Крылья Советов» и даже забил парочку голов, а еще запомнился своими рассказами о том, что им якобы интересуются «Зенит» и «Спартак».

Клаудио Маркизио

Карьера в России: «Зенит» (с 2018-го)

Еще один воспитанник «Ювентуса» после Даль Канто и Паскуато в наших краях, Маркизио отдал «Старой Синьоре» 25 лет жизни, а теперь стал зенитовцем. Кстати, последние семь лет Клаудио в мае неизменно отмечал завоевание скудетто, чемпионства по-нашему. Вероятно, в «Зените» рассчитывают, что традиция продолжится, и Маркизио по своей доброй привычке снова станет чемпионом.

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