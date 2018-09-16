«Спартак» - «Ахмат». Танцы на граблях

вчера, 22:03

«Спартак» впервые проиграл в РПЛ в нынешнем сезоне. Причем сразу на своем поле. «Соккер.ру» ищет причину поражения красно-белых от «Ахмата».

Очень вовремя «Ахмат» сменил главного тренера. Тут не только дело в том, что Рашид Рахимов хорошо работал с грозненцами в прошлом. Но и в странной традиции «Спартака». Москвичи почему-то очень неудачно играют в последние годы против команд, которые только что сменили тренеров. Это буквально чертовщина какая-то. В девяти последних матчах против команд, которые только сменили тренеров, «Спартак» не мог победить. Теперь уже в десяти. Можно не верить в мистику, но это все очень интригует.

Интриговало и то, как подготовил свою команду ко встрече со «Спартаком» Рахимов. У него было не так много времени, чтобы все поменять, о чем он сам говорил. Однако подчеркнул, что кое-какие изменения внести удалось. Эти перемены стали заметными с самого начала. «Ахмат» начал игру в три центральных защитника и максимально уплотнил центр поля, действовал предельно компактно, чтобы не давать пространства сопернику. При этом «Спартак» мог сколько угодно контролировать мяч – это само по себе не угроза. Рахимов во время игры очень трепетно относился к тому, как его подопечные держат плотность в середине поля и перед своей штрафной. Он буквально рвал и метал, как только случалась хоть малейшая помарка.

Рахимов держал в тонусе свою команду, не допуская ни малейшей расслабленности. Иванов уже после игры подчеркнул, что задачей было прикрытие Фернандо как потенциального разгоняющего, а также работа против проникающих передач, диагоналей. «Ахмат» работал от соперника, разобрав нюансы его игры, и нейтрализовал большую часть тех подходов, которые могли бы стать реально голевыми, а не просто ударами за счет индивидуального мастерства или шальными налетами.

Также Рахимов провел работу над переходом из обороны в атаку. К этому компоненту у него тоже были претензии. Очевидно, что коррективы сработали. «Ахмат» не стал ничего усложнять, используя предельную концентрацию в использовании каждого подхода к воротам. Для этого нужно осознание, что таких подходов много не будет – нужно ценить каждый. И ведь так и получилось в итоге. Во многом реализовать это удавалось за счет активности Бериши, который в одиночку оформлял контригру «Ахмата» в первой части матча. И делал это успешно, заработав пенальти и ряд стандартов. Тем важнее, что грозненцы добились результата уже после потери Бериши и Иванова – оба получили травмы.

А что «Спартак»? Можно говорить о статистическом превосходстве, но эта игра показала, что не обязательно владеть мячом и чаще бить в сторону ворот. Можно просто уметь работать против конкретного противника. «Спартак» так и не понял, что именно нужно предпринимать для обострения. Красно-белым не хватало скорости. Они начали встречу излишне академично, а ускоряться принялись только после пропущенного мяча. Это определенные плоды давало.

«Ахмат» при повышении темпа игры не успевал все перекрывать, привозя регулярно стандарты к своим воротам. В этом «Спартак» мог найти лазейку для успешного исхода. И почти это сделал. Можно вспомнить попадание Фернандо в перекладину и собственно гол Джикии, пришедший с углового. Тут продлилась еще одна традиция. Все мячи в нынешнем чемпионате «Спартак» забивает только со стандартов. Промес забил «Динамо» с пенальти, еще пять мячей забивали после розыгрышей угловых. В этот раз снова выручил корнер.

Безусловно, грозненцы были не очень хорошо готовы к скорости, на которую потенциально способен «Спартак», а также к стандартам – противодействие им восстановить за короткий срок работы Рахимов не смог бы в полной мере. Но «Спартак» сам все сделал, чтобы даже эти козыри не сработали. Из огромного числа стандартов получилось реализовать лишь один угловой. А скорость красно-белые включали только эпизодами. Страшнее всего «Ахмату» стало после пропущенного мяча, когда потерялась та самая плотность в центре поля, Рахимов начал суетиться и пытался вразумить своих подопечных, чтобы те взяли себя в руки. Гости справились с этим подобием раннего навала.

В том числе и потому, что сам «Спартак» не знал, где этот переключатель, как стабильно поддерживать такой ритм, раскачивающий построения «Ахмата». В этом проблема «Спартака». Если у него что-то получается, он не знает, как именно это у него выходит, чтобы повторить, сделать из этого что-то работающее на постоянной основе. А это признак классной команды. На эмоциях «Спартак» способен выдавать отличные отрезки, давить, рвать футболки на груди. Но эмоции – это не способ построения игры. А с этим у красно-белых проблемы. И пусть статистика не вводит в заблуждение.

Удары по воротам (в створ): 19 (5) – 9 (4)

Владение мячом (точность передач): 63,4% (82%) - 36,6% (68%)

Вопрос тут в эффективности использования того, что ты создаешь. Можно сколько угодно наносить безнадежные удары или делать передачи ради передач, превращая футбол в академичное перекатывание. Но всего три эпизода с потерей концентрации привели к двум голам и одному такому моменту, которого не было у «Спартака». Попов привез пенальти в совершенно безобидной ситуации, когда сам в штрафной толком не попал по мячу и подарил его Берише и Гащенкову. Ивелин же не плохой футболист, просто сыграл небрежно, потерял концентрацию. То же самое случилось, когда фланг прорвался у «Спартака», и с него последовал прострел на Митришева, промазавшего по пустым воротам в упор. В похожей ситуации потеряли Швеца, но тот прострел Уциева с другого уже фланга применил по назначению – превратил в гол. Эта несобранность – еще одна негативная сторона эмоционального футбола, который, повторюсь, имеет еще свойство нестабильности.

В сухом остатке у нас есть матч команды, которая имеет четкий план и реализует его в борьбе с более сильным соперником, и команды, игроков которой просто бросили на поле в надежде на их сознательность и способность что-то придумать с удачной подачи Фернандо или прохода Зобнина. А как только «Ахмат» сбил скорость и закрыл центр, оказалось, что и фланги не работают, и впереди все грустно. Грозненцы не изобрели ничего выдающегося, просто допускали минимум ошибок и предельно четко выполняли пошаговые инструкции Рахимова. Есть ли таковые у Карреры?