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«Спартак» - «Ахмат». Танцы на граблях

вчера, 22:03

«Спартак» впервые проиграл в РПЛ в нынешнем сезоне. Причем сразу на своем поле. «Соккер.ру» ищет причину поражения красно-белых от «Ахмата».

Очень вовремя «Ахмат» сменил главного тренера. Тут не только дело в том, что Рашид Рахимов хорошо работал с грозненцами в прошлом. Но и в странной традиции «Спартака». Москвичи почему-то очень неудачно играют в последние годы против команд, которые только что сменили тренеров. Это буквально чертовщина какая-то. В девяти последних матчах против команд, которые только сменили тренеров, «Спартак» не мог победить. Теперь уже в десяти. Можно не верить в мистику, но это все очень интригует. 

Интриговало и то, как подготовил свою команду ко встрече со «Спартаком» Рахимов. У него было не так много времени, чтобы все поменять, о чем он сам говорил. Однако подчеркнул, что кое-какие изменения внести удалось. Эти перемены стали заметными с самого начала. «Ахмат» начал игру в три центральных защитника и максимально уплотнил центр поля, действовал предельно компактно, чтобы не давать пространства сопернику. При этом «Спартак» мог сколько угодно контролировать мяч – это само по себе не угроза. Рахимов во время игры очень трепетно относился к тому, как его подопечные держат плотность в середине поля и перед своей штрафной. Он буквально рвал и метал, как только случалась хоть малейшая помарка. 

Рахимов держал в тонусе свою команду, не допуская ни малейшей расслабленности. Иванов уже после игры подчеркнул, что задачей было прикрытие Фернандо как потенциального разгоняющего, а также работа против проникающих передач, диагоналей. «Ахмат» работал от соперника, разобрав нюансы его игры, и нейтрализовал большую часть тех подходов, которые могли бы стать реально голевыми, а не просто ударами за счет индивидуального мастерства или шальными налетами.

Также Рахимов провел работу над переходом из обороны в атаку. К этому компоненту у него тоже были претензии. Очевидно, что коррективы сработали. «Ахмат» не стал ничего усложнять, используя предельную концентрацию в использовании каждого подхода к воротам. Для этого нужно осознание, что таких подходов много не будет – нужно ценить каждый. И ведь так и получилось в итоге. Во многом реализовать это удавалось за счет активности Бериши, который в одиночку оформлял контригру «Ахмата» в первой части матча. И делал это успешно, заработав пенальти и ряд стандартов. Тем важнее, что грозненцы добились результата уже после потери Бериши и Иванова – оба получили травмы. 

А что «Спартак»? Можно говорить о статистическом превосходстве, но эта игра показала, что не обязательно владеть мячом и чаще бить в сторону ворот. Можно просто уметь работать против конкретного противника. «Спартак» так и не понял, что именно нужно предпринимать для обострения. Красно-белым не хватало скорости. Они начали встречу излишне академично, а ускоряться принялись только после пропущенного мяча. Это определенные плоды давало. 

«Ахмат» при повышении темпа игры не успевал все перекрывать, привозя регулярно стандарты к своим воротам. В этом «Спартак» мог найти лазейку для успешного исхода. И почти это сделал. Можно вспомнить попадание Фернандо в перекладину и собственно гол Джикии, пришедший с углового. Тут продлилась еще одна традиция. Все мячи в нынешнем чемпионате «Спартак» забивает только со стандартов. Промес забил «Динамо» с пенальти, еще пять мячей забивали после розыгрышей угловых. В этот раз снова выручил корнер. 

Безусловно, грозненцы были не очень хорошо готовы к скорости, на которую потенциально способен «Спартак», а также к стандартам – противодействие им восстановить за короткий срок работы Рахимов не смог бы в полной мере. Но «Спартак» сам все сделал, чтобы даже эти козыри не сработали. Из огромного числа стандартов получилось реализовать лишь один угловой. А скорость красно-белые включали только эпизодами. Страшнее всего «Ахмату» стало после пропущенного мяча, когда потерялась та самая плотность в центре поля, Рахимов начал суетиться и пытался вразумить своих подопечных, чтобы те взяли себя в руки. Гости справились с этим подобием раннего навала. 

В том числе и потому, что сам «Спартак» не знал, где этот переключатель, как стабильно поддерживать такой ритм, раскачивающий построения «Ахмата». В этом проблема «Спартака». Если у него что-то получается, он не знает, как именно это у него выходит, чтобы повторить, сделать из этого что-то работающее на постоянной основе. А это признак классной команды. На эмоциях «Спартак» способен выдавать отличные отрезки, давить, рвать футболки на груди. Но эмоции – это не способ построения игры. А с этим у красно-белых проблемы. И пусть статистика не вводит в заблуждение.

Удары по воротам (в створ): 19 (5) – 9 (4)

Владение мячом (точность передач): 63,4% (82%) - 36,6% (68%)

Вопрос тут в эффективности использования того, что ты создаешь. Можно сколько угодно наносить безнадежные удары или делать передачи ради передач, превращая футбол в академичное перекатывание. Но всего три эпизода с потерей концентрации привели к двум голам и одному такому моменту, которого не было у «Спартака». Попов привез пенальти в совершенно безобидной ситуации, когда сам в штрафной толком не попал по мячу и подарил его Берише и Гащенкову. Ивелин же не плохой футболист, просто сыграл небрежно, потерял концентрацию. То же самое случилось, когда фланг прорвался у «Спартака», и с него последовал прострел на Митришева, промазавшего по пустым воротам в упор. В похожей ситуации потеряли Швеца, но тот прострел Уциева с другого уже фланга применил по назначению – превратил в гол. Эта несобранность – еще одна негативная сторона эмоционального футбола, который, повторюсь, имеет еще свойство нестабильности.

В сухом остатке у нас есть матч команды, которая имеет четкий план и реализует его в борьбе с более сильным соперником, и команды, игроков которой просто бросили на поле в надежде на их сознательность и способность что-то придумать с удачной подачи Фернандо или прохода Зобнина. А как только «Ахмат» сбил скорость и закрыл центр, оказалось, что и фланги не работают, и впереди все грустно. Грозненцы не изобрели ничего выдающегося, просто допускали минимум ошибок и предельно четко выполняли пошаговые инструкции Рахимова. Есть ли таковые у Карреры?

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:12
Рейнгольд: "Сегодня я убедился в том, что в нынешнем состоянии «спартак» не способен решать большие задачи. Этим поражением команда заметно осложнила себе жизнь.

Причина происходящего одна: многие футболисты не должным образом выполняют свою работу. Я не буду называть фамилии, поскольку говорят, что футболисты обидчивые люди. Я могу простить ошибку, осечку… Но мы видим, что футболисты не хотят выкладываться, выполнять свою работу на 100%…

Посмотрите в какой сложной ситуации оказался ЦСКА, чего только не предрекали после ухода ведущих игроков армейцев, а они играют, одерживают важные победы, потихоньку набирают обороты и играют с большим желанием. Там что, большие профессионалы, нежели в «спартаке»?! Хотя, смотря на игру некоторых представителей «красно-белых», такое ощущение может и сложиться."
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 09:53
огорчили
mikysss
mikysss
сегодня в 09:18
А по факту Спартак вчера сам себе привез все а кроме пары моментов и гола не создал ничего и результат закономерен. Уход Промеса и травма Жиго который очень удачно влился в основу, спутали все карты.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 09:05
Статья о том, что у Спартака нет тренера.Но это неправда. Правда, что нет качественной глубины состава."Неплохой игрок"-это не тоже, что классный ->стабильный. Это не качество, а диагноз.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:43
Ник Уволен
Ник Уволен
сегодня в 08:06
А что? Прекрасный матч на радость болельщикам!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:31
Спартаку нужен русскоговорящий тренер. И необходимо очиститься от баласта 8.- 9 человек. Иначе будет застой.если в предстоящих двух играх не будет положительного результата, то это необходимо нужно делать немедленно.
Aris
Aris
сегодня в 07:06
Давно пора понять, что в СМ нет тренера! Безликая, невнятная игра людей в одинаковой форме еще не говорит о наличии команды. Вспомните, когда команда показывала игру, достойную своему названию? Своего нужно тренера, да и игроков подбирать. Что делает в этом коллективе Бокетти?
cska.78
cska.78
сегодня в 05:21
Не только Саввиди любит унижать пищевик!
Jum13
Jum13
сегодня в 00:18
Танцы на грабле, е-е-е!
Такого я не видал нигде!
Delight
Delight
сегодня в 00:08
Ну такой себе матч. Про арбитра промолчу, ибо Бериша - любитель покататься при любом соприкосновении. Надо было забивать, а не ничейку сушить.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 23:49
А чего вы хотели?

Давно известно, что чем-то великолепным спартак в своём составе не располагает. Все их чудо-привозы, все эти Плетикосы, Зе Луиши, Промесы мигом проявляют в Еврокубках и сборных свой истинный уровень.
Ахмат немногим слабее федуновцев.
Правда, у федуновцев есть безбородов, вилков, кукуян, лапочкин, левников, мешков, но это уже совсем другая история.)))
бибра
бибра
вчера в 23:16
Спойлер:пПричина поражения от Ахмата - игра Ахмата и игра Спартака
Каждая команда сыграла на своём уровне, более того игра была равна.

Левого фланга у КБ не было вообще
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