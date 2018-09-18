Лига Чемпионов. Обзор ставок на групповой этап. Часть первая

вчера, 12:07

Прошлый сезон Лиги Чемпионов был ознаменован очередной победой мадридского «Реала», которая стала уже третьей подряд для «королевского» клуба. В драматичном финале испанцы обыграли главное открытие турнира – английский «Ливерпуль» со счетом 3:1 в Киеве. Однако, «Реал» вполне мог бы остаться и без финала, если бы в четвертьфинале Майкл Оливер не назначил на последних секундах матча пенальти в ворота «Ювентуса» при счете 0:3, но это уже история.

Плей-офф также не обошелся без сюрпризов, наверняка еще у многих свежа в памяти игра в Риме, где «Барселона», после домашней победы 4:1, уступила 0:3 местной «Роме». Также стоит отметить и подвиг «Севильи», обыгравшей на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед».

На групповом этапе провалился мадридский «Атлетико», который за последние пять лет дважды играл в финале Лиги Чемпионов, также в плей-офф сенсационно не попали дортмундская «Боруссия», «Наполи» и «Монако».

В нынешней квалификации уже состоялось несколько сенсационных вылетов - в группе не сыграют «Фенербахче», «Селтик», московский «Спартак», да и австрийский «Зальцбург» уже одной ногой был в групповом раунде, но умудрился пропустить дважды за минуту от «Црвены Звезды» и турнир таким образом покинул.

Рассмотрим подробнее первых четыре группы и оценим потенциал каждого участника, чтобы выбрать наиболее актуальны ставки.

Группа А

В группе А собрались: французский «Монако», бельгийский «Брюгге», «Боруссия» Дортмунд из Германии и «Атлетико» Мадрид из Испании. Очевидно, что есть в квартете фаворит – это мадридский «Атлетико». Наверняка борьба за вторую строчку развернется между «Монако» и «Боруссией», «Брюгге» вряд ли имеет потенциал для конкуренции с ними, но обо всем по порядку.

«Атлетико»

Страна: Испания

Главный тренер: Диего Симеоне

Место в рейтинге УЕФА : 2

«Атлетико» провалился в прошлом розыгрыше турнира, уступив первые две строчки «Роме» и «Челси». В итоге «матрасники» попали в плей-офф Лиги Европы, где не оставили никому шансов, выиграв турнир.

В нынешнем сезоне «Атлетико» обыграл уверенно «Реал» в матче за Суперкубок Европы, но в чемпионате допустил несколько ошибок на старте. Однако, вряд ли несколько недоразумений смогу надломить стальной характер «матрасников», которые наверняка собираются реабилитироваться за провал прошлой кампании в Лиге Чемпионов.

Симеоне удалось вновь удержать лидеров, также команда сделала два мощных приобретения в лице Желсона Мартинша и Тома Лемара, все это дает нам право считать «Атлетико» явным фаворитом группы.

Прогноз на исход группового турнира для «Атлетико»: первое место в группе. Такой исход БК Марафон оценивает коэффициентом 1.55.

Всем известна оборонительная модель игры «матрасников», которая умело воплощается игроками, поэтому ожидаем, что «Атлетико» в группе пропускать много не будет. Даже в прошлом сезоне, когда в соперниках у испанцев были «Рома» и «Челси», пропустили они всего четыре гола. Вряд ли обновленный «Монако» и разбалансированная «Боруссия» смогут нанести «Атлетико» больший ущерб, поэтому мы предлагаем следующий прогноз – тотал пропущенных голов «Атлетико» меньше (5.5). Бк Марафон такой исход оценивает коэффициентом 1.75.

«Боруссия» Дортмунд

Страна: Германия

Главный тренер: Люсьен Фавр

Место в рейтинге УЕФА : 10

В новом сезоне командой руководит Люсьен Фавор, ранее славно поработавший с другой «Боруссией» - мёнхенгладбахской. По мнению немецкой прессы, именно Фавр способен вернуть «шмелям» былой блеск, грубо подтертый двумя Петерами – Босом, который так и не преуспел в своем «бей-беги», и Штёгером, так и не поставившим шмелям качественную игру в обороне.

«Боруссия» летом провернула три отличных трансфера – забетонировать центр поля пришли Аксель Витсель и Томас Дилейни, а добавить надежности в обороне призван Абду Диалло, отлично проявивший себя в «Майнце». «Шмели» неплохо начали сезон и явно рассчитывают выйти на пик формы ко второму кругу группового этапа Лиги Чемпионов.

Наш прогноз на исход группового раунда для «Боруссии» - второе место в группе. БК Марафон такую вероятность оценивает коэффициентом 2.30.

«Монако»

Страна: Франция

Главный тренер: Леонардо Жардим

Место в рейтинге УЕФА : 27

«Монако» уже поставило на поток продажу лидеров и обновление состава перед каждым сезоном. Не стал исключением и сезон нынешний – ушли «Тма Лемар, Фабиньо, Теренс Конголо, покинул клуб и Жоау Моутинью. На замену им французский клуб приобрел Александра Головина, Беньямина Хенрикса и нескольких других молодых игроков.

В целом, политика клуба понятна – „монегаски“ хотят зарабатывать деньги на трансферах, продавая ключевых игроков ежегодно грандам. Необходимо отметить, что такой подход в финансовом плане полностью себя оправдывает – „Монако“ стал единственным клубом, кто с 2010 года продал игроков почти на миллиард евро, но при это потратил меньше, имея положительный баланс в 289 миллионов евро.

Нынешний сезон „монегаски“ начали отвратительно – разгромно проиграли ПСЖ в матче за Суперкубок Франции, добыли всего одну победу в четырех турах чемпионата. Очевидно, что процесс перестройки займет еще некоторое время, поэтому рассчитывать на мощную игру „Монако“ в Лиге Чемпионов вряд ли стоит.

Прогноз на исход группового этапа для „Монако“ - третье место в группе. БК Марафон такой исход оценивает коэффициентом 2.20.

„Брюгге“

Страна: Бельгия

Главный тренер: Иван Леко

Место в рейтинге УЕФА : 45

Чемпион Бельгии считается букмекерами явным фаворитом группы и вряд ли это можно поставить под сомнения, „черно-синим“ явно не повезло с группой. В последний раз „Брюгге“ играл в групповом раунде Лиги Чемпионов в сезоне 2016-17 и в не самой сильной группе с „Копенгагеном“, „Порту“ и „Лестером“ не смог взять ни одного балла.

Наверняка в этот раз бельгийцы выступят лучше, но рассчитывать на что-то большее, чем накопление опыта, им вряд ли стоит. Наш прогноз на итог группового раунда для „Брюгге“ - четвертое место в группе. БК Марафон такой исход оценивает коэффициентом 1.36.

Прогноз на первый тур

Несмотря на громкие имена, „Боруссия“ и „Монако“ находятся сейчас далеко не в самой лучшей форме. В первом туре „Монако“ примет „Атлетико“, а „Брюгге“ дома сыграет с „Боруссией“. Рассчитываем, что в Бельгии стоит ожидать результативного матча, есть смысл пробовать как „верх“ тотала за 1.62, так и вариант „обе забьют“ за все те же 1.62. Также БК Марафон дает возможность объединить оба варианта и поставить так – ТБ (2.5)+ ОБЗ. Такой исход букмекер предлагает с коэффициентом 1.75.

В матче между „Монако“ и „Атлетико“ рассчитывать на град голов вряд ли стоит, но отлично смотрится победа „матрасников“ за 1.85.

Группа B

В группе B померяются силами английский „Тоттенхэм“, испанская „Барселона“ и голландский ПСВ . Фаворит, на первый взгляд, очевиден – это „Барселона“. Не имеющий в последнее время значимых международных достижений „Тоттенхэм“ вряд ли способен всерьез навязать борьбу испанцам, ну а „Интер“ впервые за долгое время вернулся в главный клубный турнир Европы и находится сейчас не в той форме, чтобы даже мечтать о первой строчке. ПСВ наверняка будет вести борьбу за третье место и вполне может в ней преуспеть, по крайней мере риск будет „стоить свеч“ в данном случае. Теперь подробнее о каждом клубе.

„Барселона“

Страна: Испания

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

Место в рейтинге УЕФА : 4

„Барселона“ в прошлом сезон одержала уверенную победу в чемпионате, но провалилась в Лиге Чемпионов, не сумев удержать в Риме три гола преимущества, пропустив „Рому“ в полуфинал. Старт испанской Примеры показал, что рассчитывать на спад в игре „блаугранас“ - победа 8:2 над „Уэской“ в последнем туре ярко об этом свидетельствует.

На наш взгляд, первая строчка в группе B достанется „Барселоне“. БК Марафон такой исход оценивает коэффициентом 1.43.

„Тоттенхэм“

Страна: Англия

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Место в рейтинге УЕФА : 19

„Шпоры“ в прошлом розыгрыше английской Премьер-Лиги оказались на финише третьими, так и не сумев по-настоящему включиться в борьбу за чемпионство. В Лиге Чемпионов „Тоттенхэм“ проявил себя вполне достойно – выбрался из группы с первого места, оставив позади будущего обладателя трофея в лице мадридского „Реала“, но вылетел от „Ювентуса“ на стадии 1/8 финала.

Клуб сумел сохранить основных игроков, которые составляли костяк сборной Англии на последнем Чемпионате Мира, и явно рассчитывает составить конкуренцию соперникам как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.

По нашему мнению, из группы „шпоры“ обязательно выйдут, но со второго места. Такую вероятность БК Марафон оценивает коэффициентом 2.20.

„Интер“

Страна: Италия

Главный тренер: Лучано Спалетти

Место в рейтинге УЕФА : 83

„Интер“ смог добыть себе путевку в Лигу Чемпионов только в последнем туре прошлого сезона, обыграв римский „Лацио“ и отобрав у него желанный билет. Летом „нерадзурри“ провели неплохую трансферную кампанию, но к этому уже клуб приучил болельщиков, другое дело, что результат с приходом звезд получается добыть далеко не всегда.

Старт Серии А для „Интера“ вряд ли можно назвать успешным – одна победа в трех турах отправила команду Спалетти аж на седьмое место. По игре также есть масса вопросов к миланскому клубу, невооруженным глазом заметно, что от оптимальной формы команда еще очень далека.

Мы считаем, что „Интер“ не сможет пробиться в плей-офф. Такой исход БК Марафон оценивает коэффициентом 1.65.

ПСВ

Страна: Голландия

Главный тренер: Марк ван Боммел

Место в рейтинге УЕФА : 38

ПСВ в прошлом сезоне выиграл чемпионат Голландии, но все равно был вынужден пройти через квалификацию. На пути команды Марка ван Боммела пытался стать БАТЭ , но борьбы, как таковой, не получилось и „красно-белые“ легко прошли в группу.

ПСВ отлично работает с молодежью - на минувшем „мундиале“ тяжело не вспомнить мексиканца Ирвинга Лосано, гол которого в ворота сборной Германии принес Мексике первые три очка в группе.

Учитывая наличие в группе нестабильного „Интера“, мы считаем, что у ПСВ есть шансы занять третье место в группе. Такой исход БК Марафон предлагает с коэффициентом 6.80.

Прогнозы на первый тур

В первом туре „Барселона“ дома встретится с ПСВ - в этом поединке мы не оставляет шансов голландцам и предлагаем использовать азиатскую фору (-2.5) на „Барселону“ за коэффициент 1.89, который можно найти в БК Марафон.

В Милане „Интер“ будет играть с „Тоттенхэмом“ и вряд ли итальянцы в своем нынешнем состоянии способны нанести „шпорам“ поражение. На наш взгляд, азиатская фора (0) на „Тоттенхэм“ за коэффициент 2.00 будет в данном случае оптимальным выбором.

Группа С

Группу С можно назвать одной из самых сильных на турнире и выделить явного фаворита в ней довольно проблематично. В квартете померяются силами: французский ПСЖ , итальянский „Наполи“, английский „Ливерпуль“ и сербская „Црвена Звезда“. Очевиден в данном случае лишь аутсайдер, которым безусловно является сербский клуб, у трех остальных соперников примерно равные шансы на выход в плей-офф.

„Ливерпуль“

Страна: Англия

Главный тренер: Юрген Клопп

Место в рейтинге УЕФА : 22

Прошлогодний финалист Лиги Чемпионов наверняка рассчитывает, как минимум, повторить свой успех в новом сезоне. Первый и, возможно, главный шаг к этой цели руководство мерсисайдцев сделало этим летом, пригласив из „Ромы“ надежного стража ворот – бразильца Алиссона Бекера. Также ряды „красных“ пополнили Фабиньо из „Монако“ и Наби Кейта из „Лейпцига“, таким образом „Ливерпуль“ значительно усилил проблемные позиции. „Ливерпуль“ в третьем и четвертом туре проведет два поединка с „Црвеной Звездой“ и это, по нашему мнению, дает ему определенное преимущество.

По подбору игроков англичане явно не уступают ни одному из соперников, поэтому мы предполагаем, что „Ливерпуль“ займет первое место в группе. БК Марафон такой исход оценивает коэффициентом 2.45.

ПСЖ

Страна: Франция

Главный тренер: Томас Тухель

Место в рейтинге УЕФА : 7

ПСЖ ежегодно предпринимает отчаянные попытки победить в Лиге Чемпионов, но пока осуществить свою мечту парижанам не удается. В межсезонье „красно-синие“ обошлись без громких трансферов, лишь приход опытного Джанлуиджи Буффона можно отнести к таковым. Тухелем был сброшен балласт в виде Хавьера Пасторе, Гжегожа Крыховяка, ушли так и не раскрывшиеся Юри Берчиче и Гонсалу Гедеш.

Наличие в составе Неймара и Килиана Мбаппе не дает нам права не поставить парижский клуб на вторую строчку. Такую вероятность итога группового турнира для ПСЖ БК Марафон оценивает коэффициентом 2.70.

„Наполи“

Страна: Италия

Главный тренер: Карло Анчелотти

Место в рейтинге УЕФА : 17

Минувшим летом „Наполи“ расстался с Маурицио Сарри, также потерял клуб и Жоржиньо. „Рулить“ неаполитанским клубом пришел Карло Анчелотти и дебютировал вполне успешно, одержав в первых трех турах две победы. Сегодняшний „Наполи“ еще не раскрыл весь свой потенциал, команду раскачивает из стороны в сторону – крутейший камбэк в матче с „Миланом“ сменяет позорны разгром от „Сампдории“.

Мы считаем, что „партенопейцы“ составить конкуренцию грандам не смогут. Прогноз на итог группового раунда для „Наполи“ - третье место в группе, такой исход БК Марафон оценивает коэффициентом 1.70.

„Црвена Звезда“

Страна: Сербия

Главный тренер: Владан Милоевич

Место в рейтинге УЕФА : 208

„Белградцы“ чудом пробились в групповой этап турнира – на 65-й минуте они проигрывали в ответном матче „Зальцбургу“ 0:2 и казалось, что шансы их равны нулю. Однако, за минуту сербы забили два, во многом случайных, гола, которые и решили их судьбу.

Очевидно, что соперничать с такими соперниками дебютант Лиги Чемпионов не сможет, поэтому мы считаем, что „Црвена Звезда“ займет четвертое место в группе.

Прогноз на первый тур

В первом туре „Ливерпуль“ примет дома ПСЖ и наверняка сходу попытается обозначить свои амбиции. На наш взгляд, азиатская фора (0) на „Ливерпуль“ будет оптимальным выбором, в БК Марафон такое пари можно разместить с коэффициентом 1.75.

У „Наполи“ будет отличная возможность набрать первые очки в группе, обыграв в гостях „Црвену Звезду“, но вряд ли победа дастся итальянцам слишком легко. Мы предполагаем, что разгрома в этом матче не случится и предлагаем поставить на тотал меньше трех голов. БК Марафон такой исход предлагает с коэффициентом 1.55.

Группа D

В группе D собрались примерно равные по силе команды, поэтому интрига там наверняка сохранится до последнего тура. Состав соперников: российский „Локомотив“, португальский „Порту“, немецкий „Шальке“ и турецкий „Галатасарай“. Оценим далее шансы каждой команды.

„Порту“

Страна: Португалия

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Место в рейтинге УЕФА : 12

„Порту“ очень уверенно в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии, также смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Пройти дальше 1/8 финала „драконы“ не смогли, уступив будущему финалисту турнира „Ливерпулю“.

Новый сезон „Порту“ начал достаточно уверенно, одержав четыре победы в пяти матчах, их должно было быть и вовсе пять, но „драконы“ умудрились растранжирить преимущество в два гола в поединке с „Гимарайншем“. Команда Консейсау является наиболее опытным еврокубковым бойцом среди всех участников группы D, да и по подбору игроков имеет над ними небольшой перевес.

По этой причине мы выделяем фаворитом „Порту“ и считаем, что „драконы“ займут первое место в группе. Такую вероятность БК Марафон оценивает коэффициентом 2.40.

„Шальке“

Страна: Германия

Главный тренер: Доменико Тедеско

Место в рейтинге УЕФА : 17

Под руководством 32-летнего итальянского наставника „Шальке“ добился отличных результатов в прошлом сезоне, финишировав в Бундеслиге вторым. Летом команду покинул главный творец успеха прошлого сезона – Леон Горетцка. Вместе с ним ушел и другой воспитанник клуба Макс Майер, также гельзенкирхенцы отпустили Тило Керера в ПСЖ и Бенедикта Хёведеса в московский „Локомотив“.

Вряд ли купленный у „Баварии“ Себатьян Руди сможет в одиночку восполнить потерю ряда ключевых футболистов, поэтому ждать спада в игре „горняков“ вполне можно. К слову, кризис уже просматривается сквозь два поражения в первых турах Бундеслиги – если выездную неудачу с „Вольфсбургом“ еще можно списать на бестолковое удаление Настасича, то домашнее поражение от „Герты“ наверняка заставило фанатов серьезно насторожиться.

Тем не менее, класс у „Шальке“ есть, это факт, поэтому мы склонны отдать немцам вторую строчку в группе. В БК Марафон такое пари можно разместить с коэффициентом 3.40.

„Локомотив“

Страна: Россия

Главный тренер: Юрий Семин

Место в рейтинге УЕФА : 47

„Локомотив“ вполне заслуженно забрал в прошлом сезоне чемпионство, но не по тому что играл лучше всех, а по тому, что конкуренты играли еще хуже. Тем не менее, „железнодорожники“ напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги Чемпионов и летом поработали над усилением состава. Приглашены были Федор Смолов из „Краснодара“, Бенедикт Хёведес из „Шальке“, Гжегож Крыховяк из ПСЖ . Старт российской Премьер-Лиги для московского клуба выдался очень тяжелым – только в четвертом туре чемпион России добыл свою первую победу.

Тем не менее, сейчас дружина Семина набирает ход и наверняка рассчитывает навязать соперникам борьбу, но мы считаем, что выше третьего места „Локомотив“ прыгнуть не сумеет. Третья строчка для „Локомотива“ оценивается в БК Марафон коэффициентом 3.30, им мы и предлагаем воспользоваться.

„Галатасарай“

Страна: Турция

Главный тренер: Фатих Терим

Место в рейтинге УЕФА : 51

„Галатасарай“ в прошлом сезоне воспользовался на финише кризисом соперников и выиграл чемпионат Турции. Новый сезон „львы“ начали очень мощно, одержав в первых трех турах три победы, но споткнулись в последнем матче на „Трабзонспоре“. Летом „Галатасарай“ не провернул ни одного громкого трансфера, к чему уже приучил общественность. В целом, для всех турецких клубов минувшая трансферная кампания была самой скромной за последние 10 лет.

По нашему мнению, „львы“ вряд ли способны в своем нынешнем состоянии на подвиг, в такой равной группе мы прогнозируем им последнее место. БК Марафон такой исход оценивает коэффициентом 2.40.

Прогнозы на первый тур

В первом туре „Галатасарай“ примет „Локомотив“. Вряд ли поединок двух оборонительных команды способен обеспечить зрителям на „Тюрк Телеком“ зрелище, поэтому оптимальной ставкой, на наш взгляд, будет тотал меньше (2.5) голов. В БК Марафон такое пари можно разместить с коэффициентом 1.78.

„Шальке“ дома сыграет с „Порту“ и в этом поединке также не просматривается высокая результативность – „горняки“ при Тедеско играют в очень осторожной манере, ну а „Порту“ в гостях и подавно раскрываться без необходимости не будет. Наш прогноз – хотя бы одна команда не забьет. В БК Марафон этот исход можно отыскать с коэффициентом 2.21.

Источник: ВсеПроСпорт.ру