«Реал» Мадрид - «Рома»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 54’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Идет второй тайм, 53’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 48’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет второй тайм, 53’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 52’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 53’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 54’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 51’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 51’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 53’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 53’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.21 3.51 3.37
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.08 11.92 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.50 5.85 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Реал» Мадрид - «Рома»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:31

 

 

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» в прошлом розыгрыше турнира был лучшим, подняв трофей в третий раз подряд. Летом команду покинул главный творец успеха – Зинедин Зидан. Со скандалом француза заменил Хулен Лопетеги, потерявший из-за этого должность главного тренера сборной Испании перед стартом Чемпионата Мира.

Также «галактикос» простился и с Криштиану Роналду, сменивший «Реал» на «Ювентус». Громких приобретений «сливочные» лето не делали, пообещав взорвать трансферный рынок следующим летом.

Стартовал «Реал» с Лопетеги матчем за Суперкубок УЕФА с мадридским «Атлетико». Свой первый трофей у руля «галактикос» взять наставнику не удалось, «матрасники» проявили характер и одержали победу. В чемпионате Испании «королевский клуб» идет на втором месте, уступив лидерство «Барселоне», потеряв в прошлом туре очки в матче с «Ателетиком».

Перед матчем с «Ромой» Лопетеги дал ответ на вопрос, который наверняка тревожит каждого болельщика «Реала» - по мнению наставника, его клуб будет стремиться к победе на всех фронтах и без Роналду, ан его взгляд, потенциал у команды для этого есть.

 

РОМА

«Рома» летом традиционно неплохо распродалась и обновилась, главными исходящими трансферами стали переход Алиссона Беккера в «Ливерпуль», Раджи Наингголана в «Интер» и Кевина Строотмана в «Марсель». «Джалоросси» неплохо и сами потратились – у «Аякса» был куплен талантливейший Джастин Клюйверт, из ПСЖ пришел опытный Хавьер Пасторе, из «Севильи» в последний момент удалось переманить Стивена Нзонзи.

В чемпионате «Рома» стартовала не слишком убедительно – одна победа в четырех турах. Римляне имели возможность взять и больше, если бы в воскресенье удержали преимущество в два гола над «Кьево», но провалились несколько раз в обороне, за счет чего веронцы смогли счет сравнять. Эусебио Ди Франческо признал, что старт мог бы быть и более удачным, но объяснил неудачи тем, что игрокам еще нужно время для адаптации.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В последний раз в Лиге Чемпионов команды пересекались в сезоне 2015-16, тогда оба матча выиграл «Реал» с одинаковым счетом 2:0
  • Только в одном матче из последних пяти на «Сантьяго Бернабеу» команды не смогли обменяться голами
  • В каждом из последних 11 матчей «Рома» забивала минимум один гол
  • В каждом из последних трех матчей «Реал» пропускает

 

Прогноз

Мадридский «Реал» является действующим обладателем трофея, но сможет ли он в таком составе сохранить титул, пока остается большим вопросом. Несмотря на все заявления Лопетеги и руководства «галактикос», команда с уходом Криштиану Роналду стала слабее, это факт. «Рома» в летнее трансферное окно также обновилась, но для римлян это уже дело привычное и они умеют выходить из ситуации достойно.

Обе команды сейчас далеки от идеальной формы, особенно это касается обороны, оба коллектива имеют качественных исполнителей в атаке, поэтому голы в поединке зрители наверняка увидят в изобилии.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.61.

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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