«Реал» Мадрид - «Рома»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:31

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» в прошлом розыгрыше турнира был лучшим, подняв трофей в третий раз подряд. Летом команду покинул главный творец успеха – Зинедин Зидан. Со скандалом француза заменил Хулен Лопетеги, потерявший из-за этого должность главного тренера сборной Испании перед стартом Чемпионата Мира.

Также «галактикос» простился и с Криштиану Роналду, сменивший «Реал» на «Ювентус». Громких приобретений «сливочные» лето не делали, пообещав взорвать трансферный рынок следующим летом.

Стартовал «Реал» с Лопетеги матчем за Суперкубок УЕФА с мадридским «Атлетико». Свой первый трофей у руля «галактикос» взять наставнику не удалось, «матрасники» проявили характер и одержали победу. В чемпионате Испании «королевский клуб» идет на втором месте, уступив лидерство «Барселоне», потеряв в прошлом туре очки в матче с «Ателетиком».

Перед матчем с «Ромой» Лопетеги дал ответ на вопрос, который наверняка тревожит каждого болельщика «Реала» - по мнению наставника, его клуб будет стремиться к победе на всех фронтах и без Роналду, ан его взгляд, потенциал у команды для этого есть.

РОМА

«Рома» летом традиционно неплохо распродалась и обновилась, главными исходящими трансферами стали переход Алиссона Беккера в «Ливерпуль», Раджи Наингголана в «Интер» и Кевина Строотмана в «Марсель». «Джалоросси» неплохо и сами потратились – у «Аякса» был куплен талантливейший Джастин Клюйверт, из ПСЖ пришел опытный Хавьер Пасторе, из «Севильи» в последний момент удалось переманить Стивена Нзонзи.

В чемпионате «Рома» стартовала не слишком убедительно – одна победа в четырех турах. Римляне имели возможность взять и больше, если бы в воскресенье удержали преимущество в два гола над «Кьево», но провалились несколько раз в обороне, за счет чего веронцы смогли счет сравнять. Эусебио Ди Франческо признал, что старт мог бы быть и более удачным, но объяснил неудачи тем, что игрокам еще нужно время для адаптации.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В последний раз в Лиге Чемпионов команды пересекались в сезоне 2015-16, тогда оба матча выиграл «Реал» с одинаковым счетом 2:0

Только в одном матче из последних пяти на «Сантьяго Бернабеу» команды не смогли обменяться голами

В каждом из последних 11 матчей «Рома» забивала минимум один гол

В каждом из последних трех матчей «Реал» пропускает

Прогноз

Мадридский «Реал» является действующим обладателем трофея, но сможет ли он в таком составе сохранить титул, пока остается большим вопросом. Несмотря на все заявления Лопетеги и руководства «галактикос», команда с уходом Криштиану Роналду стала слабее, это факт. «Рома» в летнее трансферное окно также обновилась, но для римлян это уже дело привычное и они умеют выходить из ситуации достойно.

Обе команды сейчас далеки от идеальной формы, особенно это касается обороны, оба коллектива имеют качественных исполнителей в атаке, поэтому голы в поединке зрители наверняка увидят в изобилии.

По нашему мнению, матч будет результативным. Прогноз – обе забьют. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.61.