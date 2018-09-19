«Шахтер» – «Хоффенхайм»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:37

ШАХТЕР ДОНЕЦК

«Шахтер» в межсезонье продал нескольких важных футболистов, в числе которых Фред и Бернард. Поэтому поединок против «Хоффенхайма» станет отличной проверкой для «горняков» в новом сезоне.

Первые звоночки для дончан уже прозвучали. «Шахтер» проиграл оба матча «Динамо» по 0:1. Хотя с более слабыми противниками команда Фонсеки осечек не допускала. В последних пяти встречах «Шахтер» вообще добыл пять побед. Дончане разгромили «Ворсклу» (4:1) и «Олимпик» (5:2), а также по 2:0 обыграли ФК «Львов», «Мариуполь» и «Александрию».

Для «Шахтера» этот сезон станет десятым в групповом этапе Лиги Чемпионов за двенадцать последних лет. Участие донецкого клуба здесь является абсолютной нормой. В предыдущем розыгрыше «Шахтер» угодил в одну группу с «Фейеноордом», «Наполи» и «Манчестер Сити». «Горняки» заработали в ней 12 очков и вышли в 1/8 финала, где проиграли «Роме». При этом «Шахтер» победил во всех трех домашних поединках.

Не помогут «горнякам» в предстоящем поединке дисквалифицированный Иван Ордец и травмированный Веллингтон Нем.

ХОФФЕНХАЙМ

«Хоффенхайм» впервые вышел в Лигу Чемпионов в прошлом году, но тогда команда Нагельсмана угодила в плей-офф на «Ливерпуль», которому проиграла по сумме двух матчей: 1:2 и 2:4. Поэтому в групповом этапе для «Хоффенхайма» матч из «Шахтером» является дебютом.

«Сине-белые» отлично провели прошлый сезон в Бундеслиге, завоевав бронзовые медали. Однако старт этого чемпионата подопечные Нагельсмана проваливают. «Хоффенхайму» удалось разгромить в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» - 6:1 и победить дома «Фрайбург» - 3:1. Но на выезде «деревенские» проиграли «Баварии» - 1:3 и скромной «Фортуне» - 1:2.

К матчу с «Шахтером» «Хоффенхайм» подошел с некоторыми проблемами с составом. У команды Нагельсмана будут отсутствовать Касим Адамс Нуху, Кевин Акпогума и Надим Амири. Под вопросом участие также Эрмина Бичакчича и Андрея Крамарича.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Шахтер» выиграл пять последних поединков.

«Горняки» победили во всех пяти предыдущих домашних матчах в ЛЧ .

. В четырех из пяти последних домашних встреч дончан в Лиге Чемпионов сыграла ставка «тотал меньше 3,5».

Команда Нагельсмана выиграла только 3 из 15 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах.

Не забили «сине-белые» лишь в трех из этих 15 встреч.

Прогноз

«Шахтер» и «Хоффенхайм» являются клубами, предпочитающие добывать результат за счет успешных атакующих действий. Однако мы также сомневаемся, что «Хоффенхайм» выиграет в этом матче. «Шахтер» может в межсезонье и ослаб, но сам «Хоффенхайм» ужасно выступает в гостях. К тому в ЛЧ «горняки» большое внимание уделяют обороне.

Наш прогноз – Шахтер не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.04 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru