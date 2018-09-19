«Шахтер» – «Хоффенхайм»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 52’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 47’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 51’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 52’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 53’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 50’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 50’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 52’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 52’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.21 3.51 3.37
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.08 11.92 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.50 5.85 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Шахтер» – «Хоффенхайм»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:37

 

 

ШАХТЕР ДОНЕЦК

«Шахтер» в межсезонье продал нескольких важных футболистов, в числе которых Фред и Бернард. Поэтому поединок против «Хоффенхайма» станет отличной проверкой для «горняков» в новом сезоне.

Первые звоночки для дончан уже прозвучали. «Шахтер» проиграл оба матча «Динамо» по 0:1. Хотя с более слабыми противниками команда Фонсеки осечек не допускала. В последних пяти встречах «Шахтер» вообще добыл пять побед. Дончане разгромили «Ворсклу» (4:1) и «Олимпик» (5:2), а также по 2:0 обыграли ФК «Львов», «Мариуполь» и «Александрию».

Для «Шахтера» этот сезон станет десятым в групповом этапе Лиги Чемпионов за двенадцать последних лет. Участие донецкого клуба здесь является абсолютной нормой. В предыдущем розыгрыше «Шахтер» угодил в одну группу с «Фейеноордом», «Наполи» и «Манчестер Сити». «Горняки» заработали в ней 12 очков и вышли в 1/8 финала, где проиграли «Роме». При этом «Шахтер» победил во всех трех домашних поединках.

Не помогут «горнякам» в предстоящем поединке дисквалифицированный Иван Ордец и травмированный Веллингтон Нем.

 

ХОФФЕНХАЙМ

«Хоффенхайм» впервые вышел в Лигу Чемпионов в прошлом году, но тогда команда Нагельсмана угодила в плей-офф на «Ливерпуль», которому проиграла по сумме двух матчей: 1:2 и 2:4. Поэтому в групповом этапе для «Хоффенхайма» матч из «Шахтером» является дебютом.

«Сине-белые» отлично провели прошлый сезон в Бундеслиге, завоевав бронзовые медали. Однако старт этого чемпионата подопечные Нагельсмана проваливают. «Хоффенхайму» удалось разгромить в Кубке Германии «Кайзерслаутерн» - 6:1 и победить дома «Фрайбург» - 3:1. Но на выезде «деревенские» проиграли «Баварии» - 1:3 и скромной «Фортуне» - 1:2.

К матчу с «Шахтером» «Хоффенхайм» подошел с некоторыми проблемами с составом. У команды Нагельсмана будут отсутствовать Касим Адамс Нуху, Кевин Акпогума и Надим Амири. Под вопросом участие также Эрмина Бичакчича и Андрея Крамарича.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Шахтер» выиграл пять последних поединков.
  • «Горняки» победили во всех пяти предыдущих домашних матчах в ЛЧ.
  • В четырех из пяти последних домашних встреч дончан в Лиге Чемпионов сыграла ставка «тотал меньше 3,5».
  • Команда Нагельсмана выиграла только 3 из 15 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах.
  • Не забили «сине-белые» лишь в трех из этих 15 встреч.

 

Прогноз

 «Шахтер» и «Хоффенхайм» являются клубами, предпочитающие добывать результат за счет успешных атакующих действий. Однако мы также сомневаемся, что «Хоффенхайм» выиграет в этом матче. «Шахтер» может в межсезонье и ослаб, но сам «Хоффенхайм» ужасно выступает в гостях. К тому в ЛЧ «горняки» большое внимание уделяют обороне.

Наш прогноз – Шахтер не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.04 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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