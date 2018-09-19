«Виктория» Пльзень – ЦСКА: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 52’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 47’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 51’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 52’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 53’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Идет второй тайм, 50’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 50’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 50’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 52’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 52’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.21 3.51 3.37
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.08 11.92 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.50 5.85 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Виктория» Пльзень – ЦСКА: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:40

 

 

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ

«Виктория» в прошлом сезоне уверенно завоевала чемпионство, обогнав вторую «Спарту» из Праги на семь очков. Уверенная победа в чемпионате позволила «Виктории» оказаться в групповом этапе Лиги Чемпионов, где ей досталась крайне сложная группа. Перед выступлениями в главном клубном турнире Европы «красно-синие» не посчитали нужным усилиться, подписав лишь двух свободных агентов – словака Романа Прохазкау из «Левски» и Павела Буху из пражской «Славии».

Сейчас команда Павела Врба в чемпионате Чехии идет второй, уступая первой «Славии» лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Виктория» добыла тяжелейшую победу над «Слезски Опава» - единственный в матче гол на 87-й минуте с пенальти забил Патрик Грошовский. Полузащитник после матча был весьма доволен действиями своей команды, кроме того он высказал убеждение в том, что «Виктория» вполне способна обыграть ЦСКА.

 

ЦСКА

ЦСКА в межсезонье масштабно обновился – часть игроков завершила карьеру, некоторые оформили трансферы в другие клубы. Виктор Гончаренко попал в очень непростую ситуацию -  с одной стороны ему нужно научить «армейцев» играть без своих лидеров, с другой – давать стабильный результат.

В трех стартовых матчах ЦСКА взял лишь два очка, но со временем клуб набрал форму и поднялся на четвертую строчку. Сам Гончаренко недавно поставил новый клубный рекорд – под его руководством ЦСКА набирает 66.67% очков, что на 15 сотых больше, чем было у Леонида Слуцкого.

«Армейцы» в последнем туре ездили в Уфу, где встречались с одноименным клубом. Несмотря на то, что в первом тайме игра была довольно равной, Фёдор Чалов смог отличиться голом перед самым перерывом. Во втором тайме дублем отметился Тимур Жамалетдинов, а ЦСКА в итоге одержал уверенную победу 3:0 на «Нефтянике». Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с шестью забитыми голами.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Команды уже пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов и обменялись домашними победами
  • ЦСКА в этом сезоне еще не проигрывал в гостях – три ничьих и одна победа
  • В семи матчах Премьер-Лиги ЦСКА пропустил всего три гола

 

Прогноз

ЦСКА попал в группу, где есть два явных фаворита – мадридский «Реал» и римская «Рома». Побороться с ними за выход в плей-офф «армейцы» теоретически способны, но если смотреть объективно на возможности сегодняшнего ЦСКА, то такой сценарий маловероятен. Гончаренко пока еще строит команду и вряд ли можно требовать от его молодого коллектива столь громких побед.

Однако, чешскую «Викторию» «армейцы» вполне способны обыгрывать и занимать третье место в группе, поэтому именно сегодняшний матч становится для них едва ли не самым важным в группе.

На наш взгляд, победить хозяева не смогут. Прогноз – победа ЦСКА или ничья. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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