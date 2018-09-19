«Виктория» Пльзень – ЦСКА: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:40

ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ

«Виктория» в прошлом сезоне уверенно завоевала чемпионство, обогнав вторую «Спарту» из Праги на семь очков. Уверенная победа в чемпионате позволила «Виктории» оказаться в групповом этапе Лиги Чемпионов, где ей досталась крайне сложная группа. Перед выступлениями в главном клубном турнире Европы «красно-синие» не посчитали нужным усилиться, подписав лишь двух свободных агентов – словака Романа Прохазкау из «Левски» и Павела Буху из пражской «Славии».

Сейчас команда Павела Врба в чемпионате Чехии идет второй, уступая первой «Славии» лишь по дополнительным показателям. В прошлом туре «Виктория» добыла тяжелейшую победу над «Слезски Опава» - единственный в матче гол на 87-й минуте с пенальти забил Патрик Грошовский. Полузащитник после матча был весьма доволен действиями своей команды, кроме того он высказал убеждение в том, что «Виктория» вполне способна обыграть ЦСКА .

ЦСКА

ЦСКА в межсезонье масштабно обновился – часть игроков завершила карьеру, некоторые оформили трансферы в другие клубы. Виктор Гончаренко попал в очень непростую ситуацию - с одной стороны ему нужно научить «армейцев» играть без своих лидеров, с другой – давать стабильный результат.

В трех стартовых матчах ЦСКА взял лишь два очка, но со временем клуб набрал форму и поднялся на четвертую строчку. Сам Гончаренко недавно поставил новый клубный рекорд – под его руководством ЦСКА набирает 66.67% очков, что на 15 сотых больше, чем было у Леонида Слуцкого.

«Армейцы» в последнем туре ездили в Уфу, где встречались с одноименным клубом. Несмотря на то, что в первом тайме игра была довольно равной, Фёдор Чалов смог отличиться голом перед самым перерывом. Во втором тайме дублем отметился Тимур Жамалетдинов, а ЦСКА в итоге одержал уверенную победу 3:0 на «Нефтянике». Чалов на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с шестью забитыми голами.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Команды уже пересекались на групповом этапе Лиги Чемпионов и обменялись домашними победами

ЦСКА в этом сезоне еще не проигрывал в гостях – три ничьих и одна победа

в этом сезоне еще не проигрывал в гостях – три ничьих и одна победа В семи матчах Премьер-Лиги ЦСКА пропустил всего три гола

Прогноз

ЦСКА попал в группу, где есть два явных фаворита – мадридский «Реал» и римская «Рома». Побороться с ними за выход в плей-офф «армейцы» теоретически способны, но если смотреть объективно на возможности сегодняшнего ЦСКА , то такой сценарий маловероятен. Гончаренко пока еще строит команду и вряд ли можно требовать от его молодого коллектива столь громких побед.

Однако, чешскую «Викторию» «армейцы» вполне способны обыгрывать и занимать третье место в группе, поэтому именно сегодняшний матч становится для них едва ли не самым важным в группе.

На наш взгляд, победить хозяева не смогут. Прогноз – победа ЦСКА или ничья. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.60

Источник: www.vseprosport.ru