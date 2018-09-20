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«Акхисар Беледиеспор» - «Краснодар»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:17

 

 

АКХИЗАРСПОР

«Акхисар» по итогам прошлого сезона занял лишь 11-е место в турецкой Суперлиге, опередив вылетевший «Османлыспор» всего на девять очков. Тем не менее, команда Сафета Сушича обыграла в финале Кубка Турции «Фенербахче» 3:2 и оказалась в групповом этапе. На старте этого сезоне «Акхисар» добыл еще и Суперкубок Турции, обыграв в финале «Галатасарай», но в чемпионате дела его плохи – после пяти туров он располагается на последнем месте в таблице.

 

КРАСНОДАР

«Краснодар» в прошлом сезоне до последнего боролся за выход в Лигу Чемпионов, но в итоге уступил «Спартаку» два очка и оказался в групповом раунде Лиги Европы. В премьер-Лиге «быки» стартовали с поражения 1:2 от «Рубина», но после этого дела их наладились. В особенности качественный футбол команда Олега Фоменко показала в последних двух матчах, где сначала обыграла чемпиона России «Локомотив» со счетом 2:1, затем устроила в гостях погром «Анжи», забив «орлам» четыре безответных гола.

В межсезонье команды покинул основной форвард Федор Смолов, который перебрался в «Локомотив». Но даже без Смолова «быки» показывают высокую результативность, чего только стоит их последний матч в Каспийске. Фоменко был очень доволен действиями команды – наставник отметил, что качественный старт был планом на игру и после двух забитых голов его команда стала играть по счету.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Акхисар» не проигрывает дома в последних четырех матчах – две ничьих и две победы
  • В каждом из последних шести домашний матчей «Акхисар» забивает минимум один гол
  • «Краснодар» выиграл всего один выездной матч из последних четырех в Лиге Европы, дважды проигрывал и одну игру завершил ничьей

 

Прогноз

Несмотря на удручающее положение в чемпионате, «Акхисар» является очень серьезным соперником, который укомплектован качественными футболистами. «Краснодар» неплохо провел последние матчи, но вряд ли он сейчас способен переиграть в гостях такого крепкого соперника, как «Акхисар», ведь серьезной разницы в классе между командами нет.

На наш взгляд, хозяева сегодня не проиграют. Прогноз – победа «Акхисара» или ничья. В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.66.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
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Источник: Soccer.Ru
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