«Копенгаген» - «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:20

ФК КОПЕНГАГЕН

Свой путь в Лиге Европы «Копенгаген» начал с самых ранних стадий квалификации и прежде чем встретиться с «Аталантой», поочередно прошел финский КуПС, исландский «Стьярнан» и болгарский ЦСКА . В первом поединке с «Аталантой» команда Стале Сольбаккена показала отличный футбол и сенсационно увезла из Бергамо нулевую ничью. Такой же результат был зафиксирован и в ответном матче, а в серии пенальти «львы» были сильнее.

Чемпионат «Копенгаген» проводит более успешно, чем в прошлом сезоне, находясь на первой строчке в таблице после девяти сыгранных туров. В последнем матче «львы» в гостях уступили «Мидтьюлланну» со счетом 1:3, подпустив его к себе на расстояние одного очка. В команду вернулся летом Даме Н'Дойе, успешно поигравший в прошлом за московский «Локомотив» и ряд других европейских клубов, что безусловно усилило игру команды Сольбаккена.

ЗЕНИТ

«Зенит» летом возглавил Сергей Семак и пока наставник полностью оправдывает доверие руководства и болельщиков. После семи туров питерский клуб единолично возглавляет таблицу, опережая второй «Ростов» на пять очков. В прошлом туре «Зенит» гостил в Оренбурге, где обыграл 2:1 одноименный клуб.

После игры Семак не стал сильно расхваливать свою команду - отдав должное упорству хозяев, наставник выразил надежду на то, что игра его команды в скором будущем улучшится, пока стабильности ей еще не хватает.

«Зениту» в квалификации удалось сотворить сенсацию – после поражения 0:4 в Минске от местного «Динамо», «сине-бело-голубые» разгромили дома соперника со счетом 8:1 и прошли дальше. С «Мольде» у команды Семака проблем таких не возникло – дома они обыграли норвежцев со счетом 3:1, а в гостях уступили 1:2 и оказались в групповом этапе.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ни в одном из предыдущих восьми поединков квалификации «Копенгаген» не пропускал более одного гола, пять из которых отыграл на ноль

В последних девяти поединках «Зенит» не пропускал более одного гола

Три из последних пяти матчей «Зенит» отыграл на ноль

Прогноз

«Копенгаген» усилился летом – возвращение Даме Н'Дойе и покупка Виктора Фишера помогли команде попасть в группу и успешно выступать в чемпионате. Сегодняшний «Копенгаген» довольно надежен в обороне, команда уже имеет серьезный международный опыт и сломать ее «Зениту» будет очень непросто. «Зенит» также не стремится сильно раскрываться, поэтому вряд ли стоит ждать от сегодняшнего матча большого количества голов.

На наш взгляд, матч не будет результативным. Прогноз – тотал меньше (2.5) голов. В БК Марафон такое пари можно разместить с коэффициентом 1.86.

Источник: www.vseprosport.ru