«Рапид» Вена - «Спартак» Москва: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 13:23

РАПИД ВЕНА

«Рапид» проделал долгий путь, прежде чем оказаться в групповом этапе Лиги Европы. Команда Горана Джуричина начинала с квалификации в Братиславе, где уступила местному «Словану» 1:2, забив при этом первой. Однако, дома удалось соперника разгромить 4:0, после чего также уверенно 3:1 была обыграна и «Стяуа». В Румынии «Рапид» пропустил два гола в первом тайме, однако все же нашел в себе силы и забил такой нужный мяч, подаривший им путевку в группу.

В австрийской Бундеслиге «зелено-белые» пока не показывают выдающихся результатов, сейчас они идут седьмыми с девятью набранными очками в семи турах. В последнем матче «Рапид» уступил дома «Аустрии» со счетом 0:1 – единственный гол забил Александр Грюнвальд в начале второго тайма. Однако, время для исправления ситуации у Джуричина еще предостаточно и наверняка «Рапид» еще поднимется по таблице.

СПАРТАК МОСКВА

«Спартак» на старте сезона показывает неплохие результаты, расположившись на третьей строчке в таблице. В активе команды Массимо Карреры есть 14 очков, что на пять меньше, чем у первого «Зенита». В прошлом туре «красно-белые» потерпели свое первое поражение в сезоне – «Ахмат» обыграл их со счетом 2:1 на «Открытие Арене».

Игра «Спартака» в этот вечер была откровенно слабой, проваливалась раз за разом защита, да и в атаке хозяева были неубедительный – полностью выпал из игры Софиан Ханни, который был призван заменить ушедшего в «Севилью» Квинси Прмеса.

Внутри команды также есть разногласия – от тренировок с первой командой отстранены Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Футболисты не полетели с командой в Вену и наверняка пропустят следующие матчи в Премьер-Лиге. По версии российской прессы поводом для этого стали «лайки» игроков под провокационным видео, дискриминирующим работу наставника «Спартака». Однако, очевидно, что причины отстранения лежат гораздо глубже и у истории наверняка еще будет продолжение.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Рапид» пропускает в каждом из последних шести матчей

Только в одном из последних четырех домашних матчей «Рапид» не забивал

«Спартак» уходил с поля без гола только в одном из последних четырех матчей

Прогноз

«Рапид» потом и кровью добывал себе место в групповом этапе, поэтому ждать «Спартаку» легкой игры не стоит. Разногласия внутри команды пока не стали поводом для кризиса, Каррера старается удержать ситуацию под контролем, но игра «красно-белых» сейчас далека от идеальной. В особенности это касается обороны, в последнем поединке которая напоминала решето – «Ахмат» забил дважды, но мог отличиться еще, если бы того требовала ситуация, моменты гости создавали без труда.

«Рапид» также нельзя назвать стабильной командой, только ленивый в этом сезоне не расписывался в воротах Ричарда Стребингера, поэтому шансы у гостей будут однозначно. Игра обещает быть интересной и результативной, обе команды слабы в обороне, но умеют качественно атаковать.

По нашему мнению, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такое пари можно разместить с коэффициентом 1.77.

Источник: www.vseprosport.ru