  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.76 3.80 5.08
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.85 3.80 4.42
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УэскаУэска -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 2.19 3.35 3.85
ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

«Самый важный трофей – следующий». Пол Скоулз – в цитатах

сегодня, 20:30

Ровно 24 года назад Пол Скоулз дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» отмечает знаменательную дату редкими, но меткими цитатами Скоулза.

21 сентября 1994 года в матче Кубка Лиги против «Порт Вейл» началась карьера Пола Скоулза в первой команде «Манчестер Юнайтед». 19-летний «Рыжий принц» отметил дебют дублем, а через три дня забил два мяча уже в ворота «Ипсвича» в рамках АПЛ. Сэр Алекс Фергюсон сделал Скоулза ключевым игроком команды, Пол провел в МЮ 19 сезонов, сыграл 718 матчей и забил 155 голов. Сам англичанин никогда не был многословным парнем, но тем ценнее его высказывания! 

О своём кредо: «Я не люблю много болтать, предпочитаю изъясняться коротко и ясно. Я хочу только играть в футбол, это все, чем я хотел и хочу заниматься в жизни. Выступать за „Манчестер Юнайтед“ - огромная честь для меня». 

Об отношении к журналистам: «Не понимаю, чего хотят от меня эти люди с камерами и микрофонами? Отец и тесть собирают статьи обо мне, у них целые альбомы с подборками. Как я к этому отношусь? Иногда просто просматриваю газеты, a затем отправляю их в мусорную корзину».

О «Золотом мяче»: «Мне никогда не хотелось стать лучшим футболистом в Европе или в мире. Я не ставил перед собой такую цель, не грезил „Золотым мячом“. Я просто хотел играть и побеждать с „Манчестер Юнайтед“».

О самых крутых оппонентах: «В своей карьере мне довелось поиграть против сильнейших футболистов моей эпохи. Хави, Месси, Иньеста, Зидан, Ривалдо, Роналдо… Если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы назвал Зидана».

О кубковых турнирах и генетическом коде МЮ: «Может быть, в некоторых странах кубковые соревнования не считаются слишком важными турнирами, мне все равно. В природе каждого игрока „Манчестер Юнайтед“ есть желание побеждать в любом матче, несмотря на его статус и уровень».

Об «Энфилде»: «Я всю жизнь играл за МЮ и могу сказать честно: когда вы отправляетесь в логово „Ливерпуля“, на „Энфилд“, смелость превыше всего. Если у вас нет яиц, туда лучше даже не соваться». 

Об уровне футбола: «Сейчас мне неинтересно следить за элитным футболом, особенно в Англии. Мы постоянно слышим, что английский футбол лучший в мире, что АПЛ нет равных. Но мне кажется, что, как минимум, в Испании футбол намного лучше». 

О топ-клубах: «Стратегия развития топ-клуба должна быть такова, что после победы в чемпионате всегда нужно ставить цель выиграть Лигу чемпионов. В Англии мы такого давно не видим». 

Об английском футболе: «Современный английский футбол перестал быть игрой и развлечением. Теперь это скорее деньги и спонсорство». 

О достоинстве: «Умение сохранять личное при себе – это достоинство».

О великих клубах: «Что идентифицирует великий клуб? Завоеванные трофеи. Без трофеев нет величия». 

О стремлениях: «Находясь в „Манчестер Юнайтед“, я пытался выиграть каждый титул, за который мы боролись». 

О Фергюсоне: «Сэр Алекс всегда защищал нас на людях и перед прессой, но в раздевалке мог порвать на куски». 

О больше, чем мечте: «Играть за такой клуб, как „Юнайтед“ - это, пожалуй, выше всех моих самых безумных мечтаний». 

О гении: «Лионель Месси – воистину гениальный футболист».

О показателе силы команды: «Я всегда придерживался мнения, что команда настолько хороша, насколько хороши ее нападающие».

Об ошибках: «Футбол – это спорт ошибок. Тот, кто лучше пользуется ошибками соперников, тот и выигрывает». 

О страхе перед сэром Алексом: «Когда я впервые увидел Фергюсона, испугался до чертиков. А если честно, я его до сих пор боюсь, и вряд ли это когда-нибудь пройдет».

Об общении с прессой: «Если я знаю, что пресса ждет у выхода, то специально мешкаю, чтобы Дэвид Бекхэм вышел первым и раздавал интервью. У него это получается естественно, и он явно получает удовольствие, я же совсем не люблю общаться с журналистами, поэтому предпочитаю незаметно прошмыгнуть за спинами партнеров к машине или автобусу». 

О комплиментах: «Ненавижу комплименты! Предпочитаю слышать критику, а потом работать над ее опровержением». 

О самом важном трофее: «Можно поднять над головой множество трофеев, но как только ты забудешь, что самый важный – следующий, ты больше никогда ничего не выиграешь». 

О деньгах: «Я рад, что застал эпоху искреннего футбола. Сейчас главное божество футбола – деньги. Они стали превыше всего, потому что владельцы, по крайней мере, большинство из них, заинтересованы в клубах лишь как в источнике прибыли». 

О себе: «Я очень тихий и застенчивый человек, но не среди своих друзей и партнеров по команде. Мне не нравится давать интервью и разговаривать с малознакомыми людьми, но это часть большой игры, так что приходится мириться и с этим».

О перманентном желании: «Я хотел играть в футбол. Везде и всегда, при каждом удобном случае».

О способе выживания команд: «Критические моменты могут преодолеть команды, готовые к тому, что футболисты начнут предъявлять друг другу претензии и вести неприятные разговоры. Но обязательно в открытую! Чтобы проблемы не замалчивались, не было обид и недоразумений, нужен командный дух и несколько харизматичных лидеров, которые сделают так, что жизнь в команде будет течь самым естественным образом». 

О новом МЮ (цитат времен правления Дэвида Мойеса, но и к сегодняшним дням вполне применима): «Я долго и упорно пытался защищать „Манчестер Юнайтед“, но с каждой неделей мне становится все труднее. Каждый раз, когда я прихожу на „Олд Траффорд“, меня там ждет только плохой футбол».

Поделиться
Другие материалы по теме
Балотелли вернулся к тренировкам с «Ниццей»
Сегодня, 18:54 0
Игрок «Цюриха» упал в яму, празднуя гол
Сегодня, 09:52 18
Муса оформил хет-трик за «Аль-Насср»
Вчера, 06:21 10
Роналду 7:5 Месси. Лучшие из лучших в Лиге чемпионов
19 сентябряСтанислав Горин в блоге Цифровое измерение11
Воспитанник «Ливерпуля» завершил карьеру в 29 лет из-за неизлечимой болезни
18 сентября 4
Роналду забил дебютный гол за «Ювентус»
16 сентября 21
Обсудить
Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 20:48
Золотые времена МЮ, футбол и сами футболисты действительно были другими ,даже когда проигрывали,бились до конца и стыдно за ребят никогда не было, любой из них готовы были порвать соперника на тряпки за клуб
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 20:44
Скоулз хороший футболист и человек, хоть и играл за муму.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:41
Мужик, что еще сказать. Родился в нужное время, играл в нужном месте. Супер голешник Барсе в полуфинале ЛЧ 2008 года навсегда останется в памяти
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100