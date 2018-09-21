«Самый важный трофей – следующий». Пол Скоулз – в цитатах

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Ровно 24 года назад Пол Скоулз дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» отмечает знаменательную дату редкими, но меткими цитатами Скоулза.

21 сентября 1994 года в матче Кубка Лиги против «Порт Вейл» началась карьера Пола Скоулза в первой команде «Манчестер Юнайтед». 19-летний «Рыжий принц» отметил дебют дублем, а через три дня забил два мяча уже в ворота «Ипсвича» в рамках АПЛ . Сэр Алекс Фергюсон сделал Скоулза ключевым игроком команды, Пол провел в МЮ 19 сезонов, сыграл 718 матчей и забил 155 голов. Сам англичанин никогда не был многословным парнем, но тем ценнее его высказывания!

О своём кредо: «Я не люблю много болтать, предпочитаю изъясняться коротко и ясно. Я хочу только играть в футбол, это все, чем я хотел и хочу заниматься в жизни. Выступать за „Манчестер Юнайтед“ - огромная честь для меня».

Об отношении к журналистам: «Не понимаю, чего хотят от меня эти люди с камерами и микрофонами? Отец и тесть собирают статьи обо мне, у них целые альбомы с подборками. Как я к этому отношусь? Иногда просто просматриваю газеты, a затем отправляю их в мусорную корзину».

О «Золотом мяче»: «Мне никогда не хотелось стать лучшим футболистом в Европе или в мире. Я не ставил перед собой такую цель, не грезил „Золотым мячом“. Я просто хотел играть и побеждать с „Манчестер Юнайтед“».

О самых крутых оппонентах: «В своей карьере мне довелось поиграть против сильнейших футболистов моей эпохи. Хави, Месси, Иньеста, Зидан, Ривалдо, Роналдо… Если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то я бы назвал Зидана».

О кубковых турнирах и генетическом коде МЮ : «Может быть, в некоторых странах кубковые соревнования не считаются слишком важными турнирами, мне все равно. В природе каждого игрока „Манчестер Юнайтед“ есть желание побеждать в любом матче, несмотря на его статус и уровень».

Об «Энфилде»: «Я всю жизнь играл за МЮ и могу сказать честно: когда вы отправляетесь в логово „Ливерпуля“, на „Энфилд“, смелость превыше всего. Если у вас нет яиц, туда лучше даже не соваться».

Об уровне футбола: «Сейчас мне неинтересно следить за элитным футболом, особенно в Англии. Мы постоянно слышим, что английский футбол лучший в мире, что АПЛ нет равных. Но мне кажется, что, как минимум, в Испании футбол намного лучше».

О топ-клубах: «Стратегия развития топ-клуба должна быть такова, что после победы в чемпионате всегда нужно ставить цель выиграть Лигу чемпионов. В Англии мы такого давно не видим».

Об английском футболе: «Современный английский футбол перестал быть игрой и развлечением. Теперь это скорее деньги и спонсорство».

О достоинстве: «Умение сохранять личное при себе – это достоинство».

О великих клубах: «Что идентифицирует великий клуб? Завоеванные трофеи. Без трофеев нет величия».

О стремлениях: «Находясь в „Манчестер Юнайтед“, я пытался выиграть каждый титул, за который мы боролись».

О Фергюсоне: «Сэр Алекс всегда защищал нас на людях и перед прессой, но в раздевалке мог порвать на куски».

О больше, чем мечте: «Играть за такой клуб, как „Юнайтед“ - это, пожалуй, выше всех моих самых безумных мечтаний».

О гении: «Лионель Месси – воистину гениальный футболист».

О показателе силы команды: «Я всегда придерживался мнения, что команда настолько хороша, насколько хороши ее нападающие».

Об ошибках: «Футбол – это спорт ошибок. Тот, кто лучше пользуется ошибками соперников, тот и выигрывает».

О страхе перед сэром Алексом: «Когда я впервые увидел Фергюсона, испугался до чертиков. А если честно, я его до сих пор боюсь, и вряд ли это когда-нибудь пройдет».

Об общении с прессой: «Если я знаю, что пресса ждет у выхода, то специально мешкаю, чтобы Дэвид Бекхэм вышел первым и раздавал интервью. У него это получается естественно, и он явно получает удовольствие, я же совсем не люблю общаться с журналистами, поэтому предпочитаю незаметно прошмыгнуть за спинами партнеров к машине или автобусу».

О комплиментах: «Ненавижу комплименты! Предпочитаю слышать критику, а потом работать над ее опровержением».

О самом важном трофее: «Можно поднять над головой множество трофеев, но как только ты забудешь, что самый важный – следующий, ты больше никогда ничего не выиграешь».

О деньгах: «Я рад, что застал эпоху искреннего футбола. Сейчас главное божество футбола – деньги. Они стали превыше всего, потому что владельцы, по крайней мере, большинство из них, заинтересованы в клубах лишь как в источнике прибыли».

О себе: «Я очень тихий и застенчивый человек, но не среди своих друзей и партнеров по команде. Мне не нравится давать интервью и разговаривать с малознакомыми людьми, но это часть большой игры, так что приходится мириться и с этим».

О перманентном желании: «Я хотел играть в футбол. Везде и всегда, при каждом удобном случае».

О способе выживания команд: «Критические моменты могут преодолеть команды, готовые к тому, что футболисты начнут предъявлять друг другу претензии и вести неприятные разговоры. Но обязательно в открытую! Чтобы проблемы не замалчивались, не было обид и недоразумений, нужен командный дух и несколько харизматичных лидеров, которые сделают так, что жизнь в команде будет течь самым естественным образом».