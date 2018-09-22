«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:23

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Три подряд победы в гостевых встречах заставили недоброжелателей Жозе Моуриньо несколько поутихнуть. Особенно яркой получился триумф «красных дьяволов» в Лиге Европы. Здесь манкунианцы разгромили в Швейцарии «Янг Бойз» (3:0).

Хорошего результата МЮ добился и в минувшем матче Премьер-лиги. Подопечные Моуриньо нанесли первое поражение «Уотфорду» (2:1). Ну, а началась эта успешная серия победой над «Бернли» (2:0).

Теперь «Манчестер Юнайтед» впервые вернется на «Олд Траффорд» после сокрушительного поражения от «Тоттенхэма» (0:3). Это фиаско стало вторым для МЮ за пять последних домашних поединков в АПЛ . В общей сложности «красные дьяволы» выиграли восемь из десяти последних домашних встреч в чемпионате.

Помочь МЮ в этом матче не смогут дисквалифицированные Неманья Матич и Маркус Рашфорд.

ВУЛВЕРХЭМПТОН ВАНДЕРЕРС

«Вулверхэмптон» в данный момент является соседом МЮ по турнирной таблице, занимая девятое место. Этот факт «волков» точно не может не радовать. Португальская колония имени Марку Силвы не проигрывает уже четыре матча подряд, в трех из которых «вулвз» не пропустили. Началась эта беспроигрышная серия ничьей с «Манчестер Сити» (1:1). Потом были победы над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), «Вест Хэмом» (1:0) и «Бернли» (1:0). Проиграли «волки» в этом сезоне только в гостевом поединке «Лестеру» (0:2).

В отличие от МЮ , у «волков» с составом все в порядке. Восстанавливается от травмы только Иван Кавалейру, но он в этом сезоне еще не играл.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

У МЮ восемь побед в десяти последних домашних встречах в Премьер-лиге.

восемь побед в десяти последних домашних встречах в Премьер-лиге. В четырех из пяти поединков «красных дьяволов» в этом чемпионате сыграла ставка «тотал больше 2.5».

Победная серия «Вулверхэмптона» равна трем матчам.

Ни в одной из этих встреч «волки» не пропустили.

Во всех пяти последних встречах «вулвз» сыграла ставка «тотал меньше 2.5».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в восьми из девяти предыдущих очных матчей. Правда, последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году на «Молинью». Тогда «красные дьяволы» победили соперника 5:0.

Прогноз

Успешная серия «Вулверхэмптона», конечно, впечатляет. Но играли в этих поединках «волки» с далеко не сильнейшими сейчас соперниками, за исключением «Манчестер Сити», но и сражались подопечные Силвы с «горожанами» на своей арене. Можно не сомневаться, что защитную модель игры «Вулверхэмптон» выберет и в дуэли с МЮ . «Красные дьяволы» постараются пробить организованную оборону «волков». Сделать это команде Моуриньо будет не так и просто.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.02 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru