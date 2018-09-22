«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 2.01 2.86 4.85
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.84 3.28 4.99
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.99 3.18 4.42
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.18
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.69 3.95 5.70
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.666 4.30 5.50
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.86 3.61 2.45
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.59
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1.49 5.00 6.95
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3.52 3.68 2.18
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 5.75 3.85 1.72
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1.48 4.90 7.40
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.05 3.56 4.05
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 4.70 3.74 1.87
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.102 13.25 31.00
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«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:23

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Три подряд победы в гостевых встречах заставили недоброжелателей Жозе Моуриньо несколько поутихнуть. Особенно яркой получился триумф «красных дьяволов» в Лиге Европы. Здесь манкунианцы разгромили в Швейцарии «Янг Бойз» (3:0).

Хорошего результата МЮ добился и в минувшем матче Премьер-лиги. Подопечные Моуриньо нанесли первое поражение «Уотфорду» (2:1). Ну, а началась эта успешная серия победой над «Бернли» (2:0).

Теперь «Манчестер Юнайтед» впервые вернется на «Олд Траффорд» после сокрушительного поражения от «Тоттенхэма» (0:3). Это фиаско стало вторым для МЮ за пять последних домашних поединков в АПЛ. В общей сложности «красные дьяволы» выиграли восемь из десяти последних домашних встреч в чемпионате.

Помочь МЮ в этом матче не смогут дисквалифицированные Неманья Матич и Маркус Рашфорд.

 

ВУЛВЕРХЭМПТОН ВАНДЕРЕРС

«Вулверхэмптон» в данный момент является соседом МЮ по турнирной таблице, занимая девятое место. Этот факт «волков» точно не может не радовать. Португальская колония имени Марку Силвы не проигрывает уже четыре матча подряд, в трех из которых «вулвз» не пропустили. Началась эта беспроигрышная серия ничьей с «Манчестер Сити» (1:1). Потом были победы над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), «Вест Хэмом» (1:0) и «Бернли» (1:0). Проиграли «волки» в этом сезоне только в гостевом поединке «Лестеру» (0:2).

В отличие от МЮ, у «волков» с составом все в порядке. Восстанавливается от травмы только Иван Кавалейру, но он в этом сезоне еще не играл.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • У МЮ восемь побед в десяти последних домашних встречах в Премьер-лиге.
  • В четырех из пяти поединков «красных дьяволов» в этом чемпионате сыграла ставка «тотал больше 2.5».
  • Победная серия «Вулверхэмптона» равна трем матчам.
  • Ни в одной из этих встреч «волки» не пропустили.
  • Во всех пяти последних встречах «вулвз» сыграла ставка «тотал меньше 2.5».
  • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в восьми из девяти предыдущих очных матчей. Правда, последняя встреча между этими командами состоялась в 2012 году на «Молинью». Тогда «красные дьяволы» победили соперника 5:0.

 

Прогноз

Успешная серия «Вулверхэмптона», конечно, впечатляет. Но играли в этих поединках «волки» с далеко не сильнейшими сейчас соперниками, за исключением «Манчестер Сити», но и сражались подопечные Силвы с «горожанами» на своей арене. Можно не сомневаться, что защитную модель игры «Вулверхэмптон» выберет и в дуэли с МЮ. «Красные дьяволы» постараются пробить организованную оборону «волков». Сделать это команде Моуриньо будет не так и просто.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.02 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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