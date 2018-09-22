«Ростов» - «Уфа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 2.01 2.86 4.85
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.84 3.28 4.99
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.99 3.18 4.42
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.18
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.69 3.95 5.70
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.666 4.30 5.50
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.86 3.61 2.45
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.59
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1.49 5.00 6.95
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3.52 3.68 2.18
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 5.75 3.85 1.72
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1.48 4.90 7.40
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.05 3.56 4.05
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 4.70 3.74 1.87
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.102 13.25 31.00
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«Ростов» - «Уфа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:26

ФК РОСТОВ

«Ростов» под руководством Валерия Карпина отлично выглядит на старте сезона, забравшись после семи туров на вторую строчку в таблице. В активе «жёлто-синих» есть 14 очков и первому «Зениту» они проигрывают пять баллов. В прошлом туре «Ростов» гостил в Екатеринбурге и смог взять там очки в поединке против местного «Урала». Ничья 1:1 наверняка расценивается Карпиным, как неудача, ведь именно гости открыли счет, но победу удержать не смогли.

 

УФА

«Уфа» была близка к тому, чтобы попасть в групповой раунд Лиги Европы, но не сумела пройти шотландский «Рейнджерс». Неудача на международной арене отразилась на настрое игроков, которые проваливаются и в Премьер-Лиге. Сейчас команда Сергея Томарова идет в таблице 15-й, отставая от спасительного 12-го места на три балла. Ситуацию «горожанам» необходимо спасать уже сейчас, иначе остаток сезона может превратиться в борьбу за выживание.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Только в одном из последних трех домашних матчей «Ростов» смог остаться сухим
  • В последних двух матчах «Ростов» не побеждает – две ничьих
  • «Уфа» провела в этом сезоне две игры в гостях и в одной из них не смогла отличиться голом

 

Прогноз

«Ростов» шикарно стартовал, но хватит ли команде запаса прочности на длинной дистанции, пока остается вопросом. Тем не менее, «желто-синие» показывают достойный футбол и настраиваются на каждого соперника. «Уфа» полностью провалила старт сезона, но у нее еще есть возможность не перечеркнуть его полностью. Подбор игроков у Томарова приличный и сегодня гости наверняка дадут «Ростову» настоящий бой.

По нашему мнению, хозяева сухими не останутся. Прогноз – «Уфа» забьет. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.10.

«Уфа» однозначно сегодня отдаст все силы для достижения результата, но вряд ли «горожане» способны взять все три очка, уже слишком хорош дома «Ростов». Вторым нашим прогнозом будет – результативная ничья. Лига Ставок такой исход оценивает коэффициентом 5.80.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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