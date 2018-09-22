«Ростов» - «Уфа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:26

ФК РОСТОВ

«Ростов» под руководством Валерия Карпина отлично выглядит на старте сезона, забравшись после семи туров на вторую строчку в таблице. В активе «жёлто-синих» есть 14 очков и первому «Зениту» они проигрывают пять баллов. В прошлом туре «Ростов» гостил в Екатеринбурге и смог взять там очки в поединке против местного «Урала». Ничья 1:1 наверняка расценивается Карпиным, как неудача, ведь именно гости открыли счет, но победу удержать не смогли.

УФА

«Уфа» была близка к тому, чтобы попасть в групповой раунд Лиги Европы, но не сумела пройти шотландский «Рейнджерс». Неудача на международной арене отразилась на настрое игроков, которые проваливаются и в Премьер-Лиге. Сейчас команда Сергея Томарова идет в таблице 15-й, отставая от спасительного 12-го места на три балла. Ситуацию «горожанам» необходимо спасать уже сейчас, иначе остаток сезона может превратиться в борьбу за выживание.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних трех домашних матчей «Ростов» смог остаться сухим

В последних двух матчах «Ростов» не побеждает – две ничьих

«Уфа» провела в этом сезоне две игры в гостях и в одной из них не смогла отличиться голом

Прогноз

«Ростов» шикарно стартовал, но хватит ли команде запаса прочности на длинной дистанции, пока остается вопросом. Тем не менее, «желто-синие» показывают достойный футбол и настраиваются на каждого соперника. «Уфа» полностью провалила старт сезона, но у нее еще есть возможность не перечеркнуть его полностью. Подбор игроков у Томарова приличный и сегодня гости наверняка дадут «Ростову» настоящий бой.

По нашему мнению, хозяева сухими не останутся. Прогноз – «Уфа» забьет. В Лиге Ставок такой исход оценивается коэффициентом 2.10.

«Уфа» однозначно сегодня отдаст все силы для достижения результата, но вряд ли «горожане» способны взять все три очка, уже слишком хорош дома «Ростов». Вторым нашим прогнозом будет – результативная ничья. Лига Ставок такой исход оценивает коэффициентом 5.80.

Источник: www.vseprosport.ru