«Шальке» - «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:29

ШАЛЬКЕ-04

В прошлом сезоне «Шальке» вернулся в элиту немецкого футбола, став вице-чемпионом Бундеслиги. Заметный скачок по сравнению с предыдущим десятым местом! «Ноль-четвертые» автоматически прошли в группу Лиги Чемпионов, где уже провели один поединок с «Порту». «Драконы» реализовали пенальти со второй попытки и избежали минимального поражения. Итог – 1:1. Напомним, немцы выступают в самом ровном квартете еще вместе с российским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем».

В чемпионате страны команда Доменико Тедеско на пару с «Байером» в числе отстающих. Известный коллектив оступился три раза подряд и с «баранкой» в графе «очки» занимает предпоследнее место. Хозяева проиграли «Вольфсбургу», «Герте» и «Боруссии» Менхенгладбах с общим счетом 2:6.

БАВАРИЯ

Замена Юппа Хайнкеса на Нико Ковача совсем не означала перезагрузку. При хорвате команда играет в тот же футбол – свободно преодолевает любые препятствия. Все шесть официальных поединков этого сезона (Суперкубок Германии, Кубок страны, чемпионат, Лига Чемпионов) завершились в пользу мега-клуба.

На евроарене он всухую обыграл «Бенфику» в Лиссабоне. В Бундеслиге баварцы забивали в каждом поединке строго по три гола и набрали девять очков на «Хоффенхайме», «Штутгарте» и «Байере». Арьен Роббен, Роберт Левандовски и Томас Мюллер забили по два гола. В двух встречах футболисты из Мюнхена забивали перед финальным свистком, в трех – после 75-й минуты.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Шальке» пропускал во всех матчах строго по два гола.

«Шальке» пропускал во всех матчах незадолго до финального свистка.

«Бавария» забивала во всех поединках строго по три гола.

В трех матчах «Баварии» голы были забиты в районе 90-й минуты.

Личные встречи прошлого сезона завершились в пользу «Баварии» (3:0 в Гельзенкирхене и 2:1 в Мюнхене).

В 7 личных встречах из 9 на поле «Шальке» «Бавария» забивала два гола за игру или больше.

Прогноз

Турнирная близость в прошлом сезоне совсем не говорит о разнице в классе. В нынешней ситуации победа гостей не вызывает сомнения. Непонятен сам сценарий успеха. Потому предлагаем заиграть результативность и ставить по существующим трендам.

Прогнозируем тотал вторых больше (2,0) и ставим на это в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.80. И гол после 75-й минуты с коэффициентом 1.88 в той же БК.

Источник: www.vseprosport.ru