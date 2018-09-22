«Шальке» - «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 2.01 2.86 4.85
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1.89 3.38 4.40
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1.84 3.28 4.99
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 1.99 3.18 4.42
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.37 3.23 3.18
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1.69 3.95 5.70
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнц 1.666 4.30 5.50
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2.86 3.61 2.45
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.75 4.32 1.59
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1.49 5.00 6.95
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 3.52 3.68 2.18
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 5.75 3.85 1.72
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозиноне -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 1.48 4.90 7.40
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.05 3.56 4.05
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 4.70 3.74 1.87
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.102 13.25 31.00
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«Шальке» - «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 09:29

ШАЛЬКЕ-04

В прошлом сезоне «Шальке» вернулся в элиту немецкого футбола, став вице-чемпионом Бундеслиги. Заметный скачок по сравнению с предыдущим десятым местом! «Ноль-четвертые» автоматически прошли в группу Лиги Чемпионов, где уже провели один поединок с «Порту». «Драконы» реализовали пенальти со второй попытки и избежали минимального поражения. Итог – 1:1. Напомним, немцы выступают в самом ровном квартете еще вместе с российским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем».

В чемпионате страны команда Доменико Тедеско на пару с «Байером» в числе отстающих. Известный коллектив оступился три раза подряд и с «баранкой» в графе «очки» занимает предпоследнее место. Хозяева проиграли «Вольфсбургу», «Герте» и «Боруссии» Менхенгладбах с общим счетом 2:6.

 

БАВАРИЯ

Замена Юппа Хайнкеса на Нико Ковача совсем не означала перезагрузку. При хорвате команда играет в тот же футбол – свободно преодолевает любые препятствия. Все шесть официальных поединков этого сезона (Суперкубок Германии, Кубок страны, чемпионат, Лига Чемпионов) завершились в пользу мега-клуба.

На евроарене он всухую обыграл «Бенфику» в Лиссабоне. В Бундеслиге баварцы забивали в каждом поединке строго по три гола и набрали девять очков на «Хоффенхайме», «Штутгарте» и «Байере». Арьен Роббен, Роберт Левандовски и Томас Мюллер забили по два гола. В двух встречах футболисты из Мюнхена забивали перед финальным свистком, в трех – после 75-й минуты.  

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Шальке» пропускал во всех матчах строго по два гола.
  • «Шальке» пропускал во всех матчах незадолго до финального свистка.
  • «Бавария» забивала во всех поединках строго по три гола.
  • В трех матчах «Баварии» голы были забиты в районе 90-й минуты.
  • Личные встречи прошлого сезона завершились в пользу «Баварии» (3:0 в Гельзенкирхене и 2:1 в Мюнхене).
  • В 7 личных встречах из 9 на поле «Шальке» «Бавария» забивала два гола за игру или больше.      

 

Прогноз

Турнирная близость в прошлом сезоне совсем не говорит о разнице в классе. В нынешней ситуации победа гостей не вызывает сомнения. Непонятен сам сценарий успеха. Потому предлагаем заиграть результативность и ставить по существующим трендам.

Прогнозируем тотал вторых больше (2,0) и ставим на это в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.80. И гол после 75-й минуты с коэффициентом 1.88 в той же БК.

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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