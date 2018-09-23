«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:41

ВЕСТ ХЭМ

Мануэлю Пеллегрини понадобилось целых пять матчей, чтобы добыть первую победу в чемпионате в новом клубе. Старт «Вест Хэма» в Премьер-лиге был ужасен, «молотобойцы» уступили дома даже тем командам, которым они не должны проигрывать в принципе. На выезде «Вест Хэм» до триумфа над «Эвертоном» уступил «Ливерпулю» (0:4) и «Арсеналу» (1:3). Но вот дома подопечные Пеллегрини проиграли «Борнмуту» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Интересно, что единственную победу за шесть последних домашних матчей «Вест Хэм» тоже добыл над «Эвертоном», и тоже со счетом (3:1). Тогда тоже забил Арнаутович, а дублем отметился Лансини.

В дерби с «Челси» «Вест Хэму» точно не поможет Джек Уилшир, кроме все еще находящихся в лазарете Рида, Лансини и Кэрролла. Хавьер Эрнандес до встречи с «Челси» успел восстановиться, а вот участие Арнаутовича в предстоящем поединке остается под вопросом.

ЧЕЛСИ

Старт «Челси» наверняка удивил даже самых оптимистически настроенных поклонников этой команды. Несмотря на проблемы в межсезонье, «пенсионеры» выиграли все шесть первых поединков. Вновь разыгрался Эден Азар, забивает Виллиан, а команда выглядит вполне способной замахнуться на чемпионский титул.

Везет «Челси» с итальянскими наставниками. Если «синие» этот поединок выиграют, Маурисио Сарри станет третьим менеджером в истории АПЛ , который победил во всех шести стартовых поединках чемпионата. В гостевых поединках этого сезона «пенсионеры» выиграли у «Хаддерсфилда» (3:0), «Ньюкасла» (2:1) и ПАОКа (1:0) в минувший четверг.

У «Челси» под вопросом на этот матч Педро Родригес и Матео Ковачич.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Вест Хэм» проиграл четыре из предыдущих пяти поединков в АПЛ .

. Дома в чемпионате «молотобойцы» выиграли только один из шести последних матчей.

В пяти из шести минувших поединков «Вест Хэма» в Премьер-лиге сыграла ставка «тотал больше 2,5».

Победная серия «Челси» достигла шести встреч.

На выезде в АПЛ «синие» выиграли пять из шести последних матчей.

«синие» выиграли пять из шести последних матчей. В пяти из шести этих встреч сыграла ставка « ТБ 2,5».

2,5». В последних восьми очных поединках «Челси» и «Вест Хэм» добыли по три победы и дважды сыграли вничью.

Прогноз

«Челси», конечно, великолепно выглядит в этом сезоне, но в каком бы состоянии не находились обе команды, дерби есть дерби. Выиграть здесь может любой. Тем более «молотобойцы» сейчас пребывают на эмоциональном подъеме после триумфа на «Гудисон Парке». Однако в чем сомневаться не стоит, так это в том, что предстоящая встреча обещает стать результативной. Как «Челси», так и «Вест Хэм» заряжены на результат. Да и под руководством Сарри «пенсионеры» теперь не являются уж настолько нацеленным на защиту коллективом.

Наш прогноз – обе забьют + ТМ 5.5 за 1.85 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru