«Зенит» - «Локомотив»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:44

ЗЕНИТ

«Зенит» немного «штормило» на старте сезона, но Сергею Семаку удалось уберечь команду от значительных провалов и не показывая выдающейся игры, «Зенит» ворвался на вершину турнирной таблицы. От второго «Ростова» сине-бело-голубые отрываются на пять очков, что уже можно считать приличным гандикапом.

В прошлом туре «Зенит» без особых проблем расправился с «Оренбургом» в гостях со счетом 2:1, матч еще запомнился дебютом Клаудио Маркизио, который стремительно набирает форму.

В четверг команда Семака гостила в Дании, где пыталась взять три очка в поединке с «Копенгагеном». Однако, датчане оказались «крепким орешком» и не собирались просто так расставаться с очками, в итоге каждая из команд получила по одному баллу. Для «Зенита» этот результат вполне можно считать успешным, учитывая, что группа подобралась у него не самая сложная.

ЛОКОМОТИВ М

«Локомотив» очень тяжело втягивался в сезон, добыв свою первую победу только в четвертом туре. Однако, удачная серия чемпиона России долго не продлилась, вновь команда стала показывать футбол не самого лучшего качества, в следствие чего начала терять очки. Сейчас команда Юрия Семина идет на 10-м месте в таблице, с отставанием от лидера «Зенита» в десять очков.

Во вторник «Локомотив» играл с «Галатасараем» в рамках первого тура Лиги Чемпионов. Чуда не произошло, и «железнодорожники» легко отдали три очка сопернику. Поединок завершился поражением «Локомотива» со счетом 0:3, которое отбросило его на последнее место в группе. Семин уже традиционно не стал критиковать игроков публично, сообщив прессе, что кроме трех ошибок, претензий у него к команде нет.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних пяти домашних матчей «Зенит» не смог забить

Только в одном из последних четырех выездных матчей «Локомотив» не пропускал

«Зенит» не может обыграть «Локомотив» дома в последних четырех матчах – три ничьих и одно поражение

Прогноз

«Зенит» не показывает выдающегося футбола, но стабильно берет очки, добравшись таким образом уже до первого места в таблице. «Локомотив» также не впечатляет по игре, но в отличие от своего сегодняшнего соперника, за очки цепляется крайне редко. Тем не менее, любому кризису рано или поздно приходит конец, у действующего чемпиона вполне неплохой подбор игроков, которые вполне способны давать бой лидеру.

На наш взгляд, голы в матче будут. Прогноз – обе забьют. В Лиге Ставок такое пари можно разместить с коэффициентом 2.24.

Источник: www.vseprosport.ru