ЦСКА - «Спартак»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 11:46

ЦСКА

ЦСКА слабо начал сезон, что и не удивительно, ведь «армейцы» летом потеряли ряд ведущих игроков. За обновление команды Виктор Гончаренко взялся основательно – подтянул в основу молодежь, поработал над трансферами. Сейчас ЦСКА идет в таблице пятым, исправив провальные результаты стартовых туров.

В последнем матче «армейцы» разгромили в гостях крепкую «Уфу» со счетом 3:0, очередным голом отметился Федор Чалов, который сейчас единолично возглавляет гонку бомбардиров Премьер-Лиги.

В среду московский клуб гостил в Чехии, где встречался с «Викторией» в рамках Лиги Чемпионов. Уже к 41-й минуте ЦСКА проигрывал со счетом 0:2, но смог выровнять игру и вырвать ничью, благодаря голам все того же Чалова и Николы Власича. Гончаренко остался доволен игрой своей команды, но по его мнению, «армейцы» в тот вечер были лучше и заслуживали победы.

СПАРТАК МОСКВА

«Спартак» неплохо начал сезон в Премьер-Лиге, но не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов, что сказалось на настроении игроков. Команду также покинул один из самых креативных игроков – Квинси Промес был продан в «Севилью». В последнем туре «красно-белые» уступили дома «Ахмату» со счетом 1:2 и поползли слухи о разногласиях внутри коллектива, которые наверняка насторожили болельщиков в преддверии Лиги Европы.

Попытался успокоить фанатов Георгий Джикия, заявив, что в команде все в порядке, но как показал матч в Австрии, защитник слегка лукавил.

«Спартак» не привез в Вену своего капитана Дениса Глушакова, у которого есть противоречия с Массимо Каррерой, также неугодным тренеру оказался и Андрей Ещенко. «Рапид» в итоге обыграл россиян со счетом 2:0 и одержал вполне заслуженную победу. Очевидно, что в «Спартаке» есть проблемы, которые Каррере необходимо решить к дерби с ЦСКА , иначе его дни в команде могут быть сочтены.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одном из последних пяти матчей с ЦСКА «Спартак» не смог забить

«Спартак» не смог забить ЦСКА не пропускает в последних двух матчах чемпионата

не пропускает в последних двух матчах чемпионата Только в одном из последних четырех матчей «Спартак» не забивал

Прогноз

ЦСКА отдал массу сил в Чехии и к дерби со «Спартаком» подойдет слегка уставшим. «Красно-белые» также провели международный матч, но вряд ли можно сказать, что отдавалась команда в Австрии на все сто процентов. Очевидно, что в клубе назрел небольшой конфликт, но вряд ли это будет иметь значение в дерби с ЦСКА , наверняка все свои обиды и недовольства футболисты оставят за рамками этого противостояния.

«Спартак» умеет и любит атаковать и наверняка будет делать акцент именно на атаке, ведь надеяться на оборону, как показали последние матчи, будет большой ошибкой.

На наш взгляд, хозяева сухими не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Спартака» больше одного гола. В Лиге Ставок такое пари можно разместить с коэффициентом 1.86.

Источник: www.vseprosport.ru