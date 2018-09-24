«Фенербахче» - «Бешикташ»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 12:05

ФЕНЕРБАХЧЕ

«Фенербахче» имеет в своем активе сейчас не самую лучшую серию, поскольку за последние пять игр обыграл лишь «Коньяспор» (1:0), а остальные поединки были проиграны. Выезд в Загреб к местному «Динамо» подарил лишь разгромное поражение со счетом 1:4 в первом туре Лиги Европы.

«Желтые канарейки» находятся только во второй половине турнирной таблицы, на 12-м месте. Справедливости ради, они пропустили всего шесть голов за пять встреч.

БЕШИКТАШ

«Бешикташ» не так уж и плохо начал внутреннее первенство, проиграв только «Антальяспору» (2:3). Четыре рандеву подряд «черно-белые» пропускают. «Орлы» одолели «Сарпсборг 08» (3:1) в еврокубке, однако даже такой слабый оппонент смог поразить их ворота. Подопечные Шенола Гюнеша немного не дотягивают до зоны первой четверки и располагаются на пятой строчке.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Фенербахче» дома забивает 11 матчей кряду

«Бешикташ» не побеждает пять очных игр подряд на выезде.

«Бешикташ» пропускат четыре гостевые встречи подряд.

Прогноз

По нашему мнению, хозяева сегодня преобразятся и проявят себя достойно в традиционном стамбульском дерби. Гости выглядят предпочтительнее, но большинство их голов залетают после навесов, а с этим «канарейки» разобраться способны. К тому же, дома «Фенербахче» играет совершенно иначе.

Играем азиатскую фору хозяев(0) в БК Марафон за 1,83.

Источник: www.vseprosport.ru