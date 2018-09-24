«Брага» - «Спортинг»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 12:07

БРАГА

«Брага» провалилась в квалификации Лиги Европы, но теперь имеет небольшое преимущество перед соперниками, которые будут отдавать массу сил в еврокубках. В чемпионате команда Абеля Феррейры оступилась лишь раз, все остальные три поединка она выиграла без проблем. В прошлом туре «оружейники» минимально обыграли в гостях крепкий «Шавиш» - гол Пабло сал единственным и победным.

СПОРТИНГ ЛИССАБОН

«Спортинг» после всех летних потрясений наконец пришел в себя и вполне достойно провел стартовый отрезок чемпионата, набрав в четырех турах 10 очков. В прошлом матче команда Жозе Пешейру не без труда обыграла дома «Фейренсе» - гол Кабрала в концовке матча принес облегчение болельщикам. В Лиге Европы «львы» также проблем не испытали, обыграв «Карабах» со счетом 2:0 на «Жозе Альваладе».

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Только в одной из последних трех очных встреч команды не смогли обменяться голами

В последних 19 домашних матчах «Брага» забивает минимум один гол

«Спортинг» сыграл в гостях в этом сезоне два матча и в обеих пропускал

Прогноз

«Брага» имела достаточно времени для отдыха и подготовки, в то время как «Спортинг» играл несколько дней назад в Лиге Европы. «Оружейники» на старте сезона находятся в отличной форме и наверняка мечтают о чем-то больше, чем третье место в таблице. Хозяева дома играют очень мощно, они свежи и наверняка доставят «Спортингу» массу неприятностей.

По нашему мнению, сухими гости не останутся. Прогноз – индивидуальный тотал «Браги» больше одного гола. В Лиге Ставок такое пари оценивается коэффициентом 1.60.

Источник: www.vseprosport.ru