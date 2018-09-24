«Крылья Советов» - «Краснодар»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

вчера, 12:10

КР СОВЕТОВ

«Крылья Советов» после возвращения в Премьер-Лигу не впечатляют – команда Андрея Тихонова идет в зоне вылета и показывает невзрачную игру. В первом туре самарский клуб достойно боролся с более сильным соперником в лице ЦСКА и казалось, что в Премьер-Лиге у него есть шанс. Однако, сейчас впечатление о клубе совсем другое, но у наставника еще есть время, чтобы ситуацию изменить.

В прошлом туре «Крылья Советов» разгромно проиграли тульскому «Арсеналу» в гостях – канониры отправили в ворота Сергея Рыжикова четыре безответных гола. «Крылья Советов» за весь поединок не смогли ни разу попасть в створ ворот, соответственно не имели и явных голевых моментов. Раздосадован поражением был и Тихонов, который охарактеризовал игру своего клуба как «никакую».

КРАСНОДАР

«Краснодар» допускает время от времени ошибки в чемпионате, но в целом коллектив Олега Фоменко выдал неплохой старт. «Краснодар» сейчас располагается на четвертой строчке в таблице и имеет в активе 13 очков, уступая лидеру Зениту» девять баллов. В прошлом туре «быки» разгромили в гостях «Анжи» - счет 4:0 полностью отражает ход того поединка, в котором на поле была одна команда.

В прошлый четверг «Краснодар» ездил в Турцию, где сыграл с «Акхисаром» в рамках Лиги Европы. Несмотря на то, что фаворитом россиян не осмелился выделить ни один букмекер, «быкам» удалось добыть драгоценную победу. Гол Виктора Клаэссона стал единственным и решающим, но у наставника команды все же были после игры некоторые претензии к игрокам.

Фоменко был разочарован тем, что «Краснодар» давал туркам слишком много пространства, о чем и поведал журналистам на пресс-конференции.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В каждом из последних пяти матчей между клубами забивалось минимум два гола

В последних четырех матчах «Краснодар» не проигрывает «Крыльям Советов» - две победы и две ничьих

Только в одном из последних четырех матчей «Крылья Советов» не пропускали

Прогноз

«Краснодар» наверняка в этом сезоне метит на путевку в Лигу Чемпионов, поэтому обязан настраиваться в матчах с аутсайдерами только на победу. Несмотря на то, что на неделе «быки» провели тяжелый матч в Турции, времени для восстановления у них было больше, чем у большинства соперников, да и провести ротацию Фоменко может себе позволить.

«Крылья Советов» также явно не рассчитывают проигрывать и наверняка будут играть агрессивнее в атаке, на это их обязывает турнирное положение, поэтому голы в Самаре наверняка стоит ожидать в немалом количестве.

Источник: www.vseprosport.ru