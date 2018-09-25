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«Нефтехимик» - «Урал»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

25 сентября 2018, 12:51

НЕФТЕХИМИК

«Нефтехимик» начал свой кубковый поход с победы над «КамАЗом» со счетом 3:2. Затем следовало успешное рандеву с ижевским «Зенитом» (1:0). В прошлой стадии один разящий удар Гриднева на 89-й минуте принес викторию в поединке с «Мордовией» (1:0).

Во внутреннем первенстве «НХ» располагается на третьем месте, однако дома до сих пор ни разу не потерял очки - пять побед и лишь три пропущенных гола.

 

УРАЛ

«Урал» ужасно стартовал в Премьер-Лиге, подарив три балла махачкалинскому «Анжи» (0:1). После этого была домашняя виктория над «Ахматом» (2:1), а в прошлом туре получилось одолеть красноярский «Енисей» (2:1) у него дома. Благодарить стоит Эрика Бикфалви, на счету которого три мяча.

На выезде «шмели» провели только три игры, причем по четыре мяча пропустили от грандов ЦСКА (0:4) и «Зенита» (1:4).

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Нефтехимик» пропускает два матча кряду.
  • «Урал» никогда не проигрывал в очных встречах.
  • «Урал» забивал в шести из семи последних игр.

 

Прогноз

Считаем, что уральцы должны собраться на кубковые встречи и побороться за победу сегодня, тем более тренером является Дмитрий Парфенов, выигравший прошлый Кубок России. Хозяева, скорее всего, сконцентрируются на регулярном первенстве.

Предлагаем заиграть победу гостей + тотал больше(1,5) за 2,14 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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