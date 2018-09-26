«Черноморец» - «Спартак»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

26 сентября 2018, 13:20

ЧЕРНОМОРЕЦ

«Черноморец» в своей зоне выступает достаточно уверенно и занимает шестую строчку, имея неплохие показатели в атаке на своем поле - 14 голов за четыре тура, даже с одним поражением от «Волгаря» (0:1). Оборона также хороша, поскольку только в двух домашних матчах новороссийский клуб пропускал.

В предыдущих стадиях были пройдены «Кубань-Холдинг» (2:1), «Дружба» (1:0) и представитель ФНЛ «Сочи» (2:1).

СПАРТАК МОСКВА

Московский «Спартак» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, хоть и располагается достаточно высоко - на третьем месте. Атака москвичей на не самом высоком уровне, поскольку в их активе лишь семь забитых голов за восемь туров, причем большинство из них со стандартов.

В выходные у «красно-белых» было дерби против ЦСКА (1:1), которое отняло слишком много сил и эмоций. Вряд ли Массимо Каррера рискнет выставить основной состав, ведь скоро игра в Лиге Европы, где первый матч против «Рапида» (0:2) был проигран.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Спартак» не побеждает четыре матча кряду.

«Черноморец» пропустил лишь один гол в Кубке России.

«Черноморец» забил 14 мячей за четыре домашних тура.

Прогноз

Шансов на то, чтобы пробиться в ФНЛ , у хозяев слишком мало, поэтому местные футболисты будут получать удовольствие от приезжего гранда и покажут максимальную концентрацию. Москвичам тяжело играть в нескольких турнирах, дерби забрало много сил, да и форварды с игры ничего не демонстрируют. Вряд ли фаворит сможет легко переиграть своего оппонента.

Наш прогноз - азиатская фора хозяев(+1,5) в БК Марафон за 2,11.

Источник: www.vseprosport.ru