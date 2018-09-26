«Черноморец» - «Спартак»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
17:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Черноморец» - «Спартак»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

26 сентября 2018, 13:20

 ЧЕРНОМОРЕЦ

«Черноморец» в своей зоне выступает достаточно уверенно и занимает шестую строчку, имея неплохие показатели в атаке на своем поле - 14 голов за четыре тура, даже с одним поражением от «Волгаря» (0:1). Оборона также хороша, поскольку только в двух домашних матчах новороссийский клуб пропускал.

В предыдущих стадиях были пройдены «Кубань-Холдинг» (2:1), «Дружба» (1:0) и представитель ФНЛ «Сочи» (2:1).

 

СПАРТАК МОСКВА

Московский «Спартак» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, хоть и располагается достаточно высоко - на третьем месте. Атака москвичей на не самом высоком уровне, поскольку в их активе лишь семь забитых голов за восемь туров, причем большинство из них со стандартов.

В выходные у «красно-белых» было дерби против ЦСКА (1:1), которое отняло слишком много сил и эмоций. Вряд ли Массимо Каррера рискнет выставить основной состав, ведь скоро игра в Лиге Европы, где первый матч против «Рапида» (0:2) был проигран.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Спартак» не побеждает четыре матча кряду.
  • «Черноморец» пропустил лишь один гол в Кубке России.
  • «Черноморец» забил 14 мячей за четыре домашних тура.

 

Прогноз

Шансов на то, чтобы пробиться в ФНЛ, у хозяев слишком мало, поэтому местные футболисты будут получать удовольствие от приезжего гранда и покажут максимальную концентрацию. Москвичам тяжело играть в нескольких турнирах, дерби забрало много сил, да и форварды с игры ничего не демонстрируют. Вряд ли фаворит сможет легко переиграть своего оппонента.

Наш прогноз - азиатская фора хозяев(+1,5) в БК Марафон за 2,11.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100