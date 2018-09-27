«Авангард» - «Краснодар»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

27 сентября 2018, 10:13

АВАНГАРД КУРСК

«Авангард» год назад оказался в финале Кубка России, уступив только «Тосно» (1:2). В 1/32 куряне вновь одолели своего соперника из брянского «Динамо» (3:1), правда уже пропустили гол, хотя в прошлый раз держали свои ворота неприкосновенными пять матчей кряду.

Во внутреннем первенстве подопечные Игоря Беляева располагаются на четвертой строчке и идут без поражений на протяжении шести встреч, пять из которых закончились викторией.

КРАСНОДАР

«Краснодар» потерял свою главную звезду Федора Смолова, но приобрел очень перспективного форварда из молодежки Игнатьева и «джокера» Сулейманова, который уже успел отличиться трижды в четырех турах после выходов на замены. Именно он стал лучшим бомбардиром команды в Премьер-Лиге, сыграв всего 75 минут.

«Быки» также победоносно начали Лигу Европы, огорчив очень неуступчивый в родных стенах «Акхисар» (1:0), не позволяя противнику создавать опасные моменты.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Авангард» не выигрывал в очных встречах.

«Краснодар» не побеждает три игры кряду.

«Краснодар» не проигрывает шесть выездных матчей подряд.

Прогноз

Мы думаем, что второй год подряд совершить такой поход курянам не удастся и они потерпят поражение от крайне неуступчивого оппонента. Краснодарцы набрали хороший ход, а молодые перспективные футболисты постараются воспользоваться своим шансом максимально.

Играем победу гостей за 1,90 в БК Лига Ставок.

Источник: www.vseprosport.ru