«Реал» Мадрид – «Атлетико»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

29 сентября 2018, 12:36

РЕАЛ МАДРИД

«Реал» допустил третью осечку в текущем сезоне, которая заставила критиков заговорить о кризисе в команде еще громче. Причем оплеуха от «Севильи» получилась самой болезненной. «Нервионцы» в первом тайме забили три безответных мяча «сливочным», и как во второй половине подопечные Лопетеги не старались распечатать ворота хозяев, у них ничего не получилось. В итоге, королевский клуб остался на второй позиции.

Теперь «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу», где в этом сезоне выиграл все матчи. «Сливочные» разгромили здесь «Леганес» (4:1) и «Рому» (3:0), а также минимально победили «Эспаньол» (1:0) и обыграли «Хетафе» (2:0).

В дополнение к грустному результату королевского клуба с «Севильей», у «Реала» еще и вылетели два основных футболиста. Против «Атлетико» не смогут сыграть Марсело и Иско.

АТЛЕТИКО МАДРИД

«Атлетико» довольно долго раскачивался на старте сезоне, выиграв только раз за четыре первых тура. Но набрать ход «матрасникам» таки удалось. Сначала команда Симеоне победила в Лиге Чемпионов «Монако» (2:1), потом разобралась на выезде с «Хетафе» (2:0), а в этот мидуик разгромила дома «Уэску» (3:0). Благодаря этому «матрасники» поднялись на привычное третье место.

На выезде «Атлетико», как и «Реал», играет не очень удачно. В последних девяти гостевых поединках Ла Лиги «матрасники» выиграли лишь трижды. В этом сезоне в гостях команда Симеоне проиграла «Сельте» (0:2), сыграла вничью с «Валенсией» (1:1), и вот как раз победила «Хетафе» в недавнем матче (2:0).

Травмированных у «Атлетико», как и у «Реала», тоже двое футболистов. Сыграть со «сливочными» не смогут Стефан Савич и Желсон Мартинш.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Победная домашняя серия «Реала» в Ла Лиге равна пяти матчам.

Не проигрывают «сливочные» дома в чемпионате 12 встреч подряд.

У «Атлетико» лишь три победы в восьми последних гостевых поединках Примеры.

Во всех пяти минувших выездных встречах «матрасников» в Ла Лиге сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

«Реал» и «Атлетико» уже встречались в этом сезоне в рамках Суперкубка Европы. В том матче победила команда Симеоне, выиграв в дополнительное время (4:2). Да и в общей сложности «сливочные» победили «матрасников» только раз за пять последних поединков.

В семи из девяти предыдущих матчей этих команд на «Сантьяго Бернабеу» сыграла ставка «тотал меньше 2,5».

Прогноз

«Реал» будет изо всех сил атаковать, а «Атлетико» - умело защищаться. Обоим командам на следующей неделе предстоит провести матчи в Лиге Чемпионов, но это может повлиять на расклад сил лишь отчасти. Также небольшое значение здесь имеют предыдущие неудачи рассматриваемых команд. Дерби есть дерби. И поскольку «матрасники» набрали неплохую форму, этот матч будет проходить по сценарию Диего Симеоне. А он не предусматривает большого количества голов.

Наш прогноз – тотал меньше 2.5 за 2.00 в БК Марафон

Источник: www.vseprosport.ru