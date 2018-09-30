«Спартак» - «Ростов»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

30 сентября 2018, 11:58

СПАРТАК МОСКВА

«Спартак» неплохо начал чемпионат, но в последнее время команду сотрясло несколько скандалов, за счет чего нарушился и микроклимат в коллективе. Два поражения подряд от «Ахмата» в Премьер-Лиге и от «Рапида» в Лиге Европы серьезно пошатнули и позиции Массимо Карреры, но пока серьезных поводов увольнять итальянцы у руководства «красно-белых» все же нет. В прошлом туре «Спартак» неплохо отыграл с ЦСКА в дерби – открыл счет и имел моменты, но команды все-таки разошлись миром.

На неделе «Спартак» играл в Кубке России c «Черноморцем» из Новороссийска и смог добыть победу, однако назвать ее простой нельзя. Единственный гол в середине первого тайма забил Зе Луиш, после чего явных голевых моментов у «красно-белых» не было. Каррера после игры не был слишком рад игре своей команды, но с другой стороны он отлично понимал, что поединок будет тяжелым и победа его команде без труда не достанется.

ФК РОСТОВ

«Ростов» показывает отличные результаты в этом сезоне, во многом благодаря надежной игре в обороне. В восьми поединках Премьер-Лиги команда Валерия Карпина пропустила всего три гола, это лучший показатель среди всех участников чемпионата. Сейчас «Ростов» идет на четвертом месте с 15 очками, опережая своего сегодняшнего соперника только по разнице голов.

В прошлом туре «желто-синие» принимали дома «Уфу», которая откровенно провалила стартовый отрезок чемпионата. Несмотря на игровое и территориальное преимущество, хозяевам не удалось распечатать ворота Александра Беленова и поединок завершился нулевой ничьей. Итогом остался недоволен Карпин, заявив, что его команда обязана была обыгрывать аутсайдера, и тяжело с ним не согласиться, ведь в тот вечер «Ростов» был действительно лучше.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Спартак» дома в 21 веке не проигрывал «Ростову» - 18 побед и три ничьих

В этом сезоне «Спартак» выиграл три домашних поединка из четырех, один матч был проигран

В каждом из четырех домашних матчей этого сезона «Спартак» забивал

«Ростов» три последних матча в Премьер-Лиге не выигрывал – три ничьих

Прогноз

«Спартак» за последние несколько недель был сильно «потерпан» прессой, но это не помешало ему достойно провести дерби с ЦСКА и обыграть в гостях «Черноморец». Два удачных поединка должны придать «красно-белым» уверенности в своих силах, все остальное для победы у них есть в наличии.

«Ростов» отлично стартовал, но в последних матчах не может добыть три очка, да и печальная статистика выездных матче против «Спартака» наверняка вызывает у Карпина определенные опасения.

По нашему мнению, гости очков взять не смогут. Прогноз – победа «Спартака». В 1хСтавке такой исход оценивается коэффициентом 1.93

Источник: www.vseprosport.ru