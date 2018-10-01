«Рубин» - «Крылья Советов»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
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17:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
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«Рубин» - «Крылья Советов»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

01 октября 2018, 12:35

РУБИН

«Рубин» не слишком удачно начал сезон – после восьми туров команда Курбана Бердыева находится на 10-й строчке в таблице, имея в активе 11 очков. Однако, назвать старт команды провальным также нельзя, в 11 матчах она потерпела всего одно поражение, слишком часто злоупотребляя ничьими.

В прошлом туре казанский клуб был близок ко второму поражению в сезоне, но смог отыграть два гола у тульского «Арсенала» и в итоге команды поделили очки, чем остался доволен наставник «Рубина».

В середине прошлой неделе «казанцы» играли в Кубке России с «Химками» и не смогли одержать победу в основное время. Проход в 1/8 финала был оформлен лишь в дополнительное время – автогол Александра Рязанцева помог «Рубину».

 

КР СОВЕТОВ

«Крылья Советов» проваливают старт сезона, расположившись на 14-й строчке в таблице после восьми туров. От спасительного 12-го места команду Андрея Тихонова отделяет всего два очка, но даже такой гандикап отыграть будет непросто, сейчас у клуба не лучшие времена. В прошлом туре «Крылья Советов» принимали дома «Краснодар» и потерпели разгромное поражение 0:3, продержавшись лишь первые 45 минут.

В Кубке России «волжане» играли на прошлой неделе с «Тамбовом» и игра получилось для них очень непростой. В конце первого тайма команда Тихонова пропустила и отыграться смогла только на 72-й минуте, переведя игру в овертайм. По итогам двух таймов по 15 минут «Крылья Советов» одержали победу и прошли в следующий раунд, но по мнению наставника, лишней затраты сил можно было избежать и не доводить дело до овертаймов.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • В рамках Премьер-Лиги «Рубин» дома лишь раз уступал «Крыльям Советов», 11 матчей выиграл и один поединок завершился ничьей
  • В этом сезоне «Рубин» лишь раз проиграл на своем поле, дважды побеждал и один матч завершил ничьей
  • В трех выездных матчах этого сезона «Крылья Советов» потерпели два поражения, одну игру удалось выиграть

 

Прогноз

«Рубин» неплохо играет на своем поле, только «Зениту» удалось тут победить, да и то, по чистой случайности. В прошлом туре «казанцы» продемонстрировали характер и отыграли два гола у «Арсенала», что должно положительно сказаться на настроении команды. «

Крылья Советов» провели 120 минут в Кубке России, но в отличие от Бердыева, у Тихонова нет возможности провести ротацию, поэтому играть гостям будет значительно тяжелее.

На наш взгляд, гости очков взять не смогут. Прогноз – победа «Рубина». В Лиге Ставок такое пари можно разместить с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
   227 / 962
01 октября в 16:36
Да после игры за кубок Рубин набрался опыта и понимания игры футболистами. В этой игре Рубин выйграет.
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