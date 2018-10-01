«Рубин» - «Крылья Советов»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

01 октября 2018, 12:35

РУБИН

«Рубин» не слишком удачно начал сезон – после восьми туров команда Курбана Бердыева находится на 10-й строчке в таблице, имея в активе 11 очков. Однако, назвать старт команды провальным также нельзя, в 11 матчах она потерпела всего одно поражение, слишком часто злоупотребляя ничьими.

В прошлом туре казанский клуб был близок ко второму поражению в сезоне, но смог отыграть два гола у тульского «Арсенала» и в итоге команды поделили очки, чем остался доволен наставник «Рубина».

В середине прошлой неделе «казанцы» играли в Кубке России с «Химками» и не смогли одержать победу в основное время. Проход в 1/8 финала был оформлен лишь в дополнительное время – автогол Александра Рязанцева помог «Рубину».

КР СОВЕТОВ

«Крылья Советов» проваливают старт сезона, расположившись на 14-й строчке в таблице после восьми туров. От спасительного 12-го места команду Андрея Тихонова отделяет всего два очка, но даже такой гандикап отыграть будет непросто, сейчас у клуба не лучшие времена. В прошлом туре «Крылья Советов» принимали дома «Краснодар» и потерпели разгромное поражение 0:3, продержавшись лишь первые 45 минут.

В Кубке России «волжане» играли на прошлой неделе с «Тамбовом» и игра получилось для них очень непростой. В конце первого тайма команда Тихонова пропустила и отыграться смогла только на 72-й минуте, переведя игру в овертайм. По итогам двух таймов по 15 минут «Крылья Советов» одержали победу и прошли в следующий раунд, но по мнению наставника, лишней затраты сил можно было избежать и не доводить дело до овертаймов.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

В рамках Премьер-Лиги «Рубин» дома лишь раз уступал «Крыльям Советов», 11 матчей выиграл и один поединок завершился ничьей

В этом сезоне «Рубин» лишь раз проиграл на своем поле, дважды побеждал и один матч завершил ничьей

В трех выездных матчах этого сезона «Крылья Советов» потерпели два поражения, одну игру удалось выиграть

Прогноз

«Рубин» неплохо играет на своем поле, только «Зениту» удалось тут победить, да и то, по чистой случайности. В прошлом туре «казанцы» продемонстрировали характер и отыграли два гола у «Арсенала», что должно положительно сказаться на настроении команды. «

Крылья Советов» провели 120 минут в Кубке России, но в отличие от Бердыева, у Тихонова нет возможности провести ротацию, поэтому играть гостям будет значительно тяжелее.

На наш взгляд, гости очков взять не смогут. Прогноз – победа «Рубина». В Лиге Ставок такое пари можно разместить с коэффициентом 1.65

Источник: www.vseprosport.ru