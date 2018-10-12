Бельгия – Швейцария: Прогноз от экспертов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:45 15’ Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 0:0 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Лига Европы 2018/2019, 6 тур 1 X 2
20:55 сегодня  Марсель -:-  Аполлон 1.45 5 5.8
20:55 сегодня  Акхисар Бел -:-  Стандард - - -
20:55 сегодня  Види -:-  Челси - - -
20:55 сегодня  Севилья -:-  Краснодар 1.37 5.1 7.5
20:55 сегодня  ПАОК -:-  БАТЭ 1.65 3.7 5.5
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Рейнджерс - - -
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спартак М 1.51 4.3 6
20:55 сегодня  Генк -:-  Сарпсборг 08 1.3 5.3 9.6
20:55 сегодня  Бешикташ -:-  Мальме 1.57 4 5.8
20:55 сегодня  Динамо К -:-  Яблонец 1.57 3.9 6
20:55 сегодня  Ренн -:-  Астана 1.6 3.9 5.55
20:55 сегодня  Лацио -:-  Айнтрахт Ф 2.1 3.6 3.3
23:00 сегодня  Лудогорец -:-  Цюрих 2.05 3.45 3.5
23:00 сегодня  Дюделанж -:-  Бетис 8.3 5.3 1.33
23:00 сегодня  АЕК -:-  Байер 4.05 3.7 1.85
23:00 сегодня  Арсенал -:-  Карабах - - -
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Ворскла 1.28 5.6 10
23:00 сегодня  Динамо Зб -:-  Андерлехт 1.6 4.2 5.2
23:00 сегодня  Спартак Тр -:-  Фенербахче 3.1 3.4 2.25
23:00 сегодня  Славия П -:-  Зенит 1.7 3.6 5.3
23:00 сегодня  Копенгаген -:-  Бордо - - -
23:00 сегодня  Селтик -:-  Зальцбург 2.45 3.25 2.9
23:00 сегодня  Олимпиакос -:-  Милан 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Русенборг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
17:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

Бельгия – Швейцария: Прогноз от экспертов

12 октября 2018, 14:17

БЕЛЬГИЯ

Для сборной Бельгии предстоящий матч будет только вторым на турнире. В первом поединке подопечные Роберто Мартинеса довольно уверенно разобрались на выезде с Исландией, разгромив соперника со счетом 3:0. Счет в матче открыл Эден Азар, после чего Ромелу Лукаку сделал дубль.

Эта победа стала уже третьей кряду для бельгийцев. После неудачи в полуфинальном матче на чемпионате мира с Францией (1:2), команда Мартинеса выиграла поединок у Англии (2:0) за третье место, а также разгромила в товарищеской встрече в гостях Шотландию (4:0).

Нет в заявке на игру Кевина Де Брёйне, Кевина Миральяса, Кристиана Бентеке, однако вряд ли это катастрофически скажется на атакующем потенциале бельгийцев.

 

ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Швейцарии тоже стартовала на турнире убедительной победой над Исландией. Принимали швейцарцы скандинавскую команду дома и устроили разгром со счетом 6:0. Развить победный ход подопечным Владимира Петковича не удалось. В товарищеском матче Швейцария уступила Англии  со счетом 0:1. Поражение от англичан стало для швейцарцев вторым за три последних поединка.

Форвард Бриль Эмболо и вратарь Роман Бюрки пропустят матч из-за травм.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Бельгия выиграла 10 из 11 последних матчей.
  • В 10 из 16 последних матчей Бельгия не пропустила ни гола.
  • Швейцария выиграла только два из шести последних матчей.
  • В 15 из 20 предыдущих матчей с участием сборной Швейцарии забивала только одна команда.
  • Бельгия не проигрывает Швейцарии на протяжении последних 35 лет. За этот период соперники сыграли три матча, два из которых завершились победой бельгийцев.

 

Прогноз

У сборной Бельгии – одна из самых сильных атакующих линий в мире. Даже несмотря на отсутствие нескольких футболистов, атакующий потенциал этой сборной не сильно будет ослаблен. Швейцарцы умеют сыграть от обороны, однако в этой встрече вряд ли сумеют зацепиться за очки.

Наш прогноз – победа Бельгии в 1-2 гола за 2.25 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100