Бельгия – Швейцария: Прогноз от экспертов

12 октября 2018, 14:17

БЕЛЬГИЯ

Для сборной Бельгии предстоящий матч будет только вторым на турнире. В первом поединке подопечные Роберто Мартинеса довольно уверенно разобрались на выезде с Исландией, разгромив соперника со счетом 3:0. Счет в матче открыл Эден Азар, после чего Ромелу Лукаку сделал дубль.

Эта победа стала уже третьей кряду для бельгийцев. После неудачи в полуфинальном матче на чемпионате мира с Францией (1:2), команда Мартинеса выиграла поединок у Англии (2:0) за третье место, а также разгромила в товарищеской встрече в гостях Шотландию (4:0).

Нет в заявке на игру Кевина Де Брёйне, Кевина Миральяса, Кристиана Бентеке, однако вряд ли это катастрофически скажется на атакующем потенциале бельгийцев.

ШВЕЙЦАРИЯ

Сборная Швейцарии тоже стартовала на турнире убедительной победой над Исландией. Принимали швейцарцы скандинавскую команду дома и устроили разгром со счетом 6:0. Развить победный ход подопечным Владимира Петковича не удалось. В товарищеском матче Швейцария уступила Англии со счетом 0:1. Поражение от англичан стало для швейцарцев вторым за три последних поединка.

Форвард Бриль Эмболо и вратарь Роман Бюрки пропустят матч из-за травм.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Бельгия выиграла 10 из 11 последних матчей.

В 10 из 16 последних матчей Бельгия не пропустила ни гола.

Швейцария выиграла только два из шести последних матчей.

В 15 из 20 предыдущих матчей с участием сборной Швейцарии забивала только одна команда.

Бельгия не проигрывает Швейцарии на протяжении последних 35 лет. За этот период соперники сыграли три матча, два из которых завершились победой бельгийцев.

Прогноз

У сборной Бельгии – одна из самых сильных атакующих линий в мире. Даже несмотря на отсутствие нескольких футболистов, атакующий потенциал этой сборной не сильно будет ослаблен. Швейцарцы умеют сыграть от обороны, однако в этой встрече вряд ли сумеют зацепиться за очки.

Наш прогноз – победа Бельгии в 1-2 гола за 2.25 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru