  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиВсеПроСпорт.ру

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

20 октября 2018, 12:10

 

 

ЧЕЛСИ

«Челси» подходит к дуэли с манкунианцами в отличной форме. За исключением Коммьюнити Шилд, «пенсионеры» в этом сезоне до сих пор не проигрывали, и сейчас делят первую строчку с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». С «красными» команда Сарри, кстати, недавно сыграла два поединка, разошедшись миром (1:1) в чемпионате, а также победив мерсисайдцев на «Энфилде» (2:1) в Кубке Лиги. Стоит отметить, что из топовых команд «Челси» в этом сезоне играли еще с «Арсеналом», который обыграли дома (3:2).

Оптимизма болельщикам «Челси» перед этим поединком добавляет ситуация в лазарете. Там находятся Марко ван Гинкел и Итан Ампаду, однако эти игроки основную роль в клубе не играют.

 

МАНЧЕСТЕР ЮН

Если у «Челси» все складывается отлично, то у «Манчестер Юнайтед» ситуация близка к удручающей. Немного смягчила ее волевая победа «красных дьяволов» над «Ньюкаслом» в минувшем туре. Подопечные Моуриньо проигрывали «сорокам» на «Олд Траффорде» (0:2), но все-таки сумели вырвать победу (3:2).

Однако до этой встречи «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре подряд неудачи. Сначала команда Моуриньо сыграла вничью дома с «Вулверхэмптоном» (1:1), потом вылетела от «Дерби» в Кубке Лиги, проиграла «Вест Хэму» (1:3), а также разошлась миром с «Валенсией» (0:0).

Для «красных дьяволов» это будет второй поединок с командой из первой шестерки. Первая встреча для манкунианцев завершилась ужасно. МЮ проиграл дома «Тоттенхэму» (0:3).

В отличие от «Челси», у «Манчестер Юнайтед» потерь больше. Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на Маркоса Рохо, Джесси Лингарда, а также, вероятно, на Неманью Матича, Андера Эрреру и Скотта Мактоминея.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • Беспроигрышная серия «Челси» достигла уже 11 поединков.
  • На «Стэмфорд Бридж» «синие» выиграли четыре из шести последних матчей в АПЛ.
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл только одну из пяти предыдущих встреч.
  • На выезде в Премьер-лиге «красные дьяволы» проиграли три из шести минувших поединков.
  • В очном противостоянии «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в последнее время постоянно обменивались победами. Обе команды выиграли по два из четырех предыдущих матчей.
  • На «Стэмфорде» «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в семи из восьми последних очных поединков.

 

Прогноз

Против «Манчестер Юнайтед» здесь складывается практически все. Жозе Моуриньо пожалует на стадион бывшей команды, где его недолюбливают. Сами «красные дьяволы» играют через пень-колоду, а «Челси» находится в отличной форме. Учитывая также статистику очных встреч «пенсионеров» с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж», мы поставим здесь на победу хозяев.

Наш прогноз – победа Челси за 1.80 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

 

vseprosport
АВТОР
vseprosport
ВсеПроСпорт.ру
БЛОГ
ВсеПроСпорт.ру
Источник: Soccer.Ru
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100