«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: Видеопрогноз от экспертов

20 октября 2018, 12:10

ЧЕЛСИ

«Челси» подходит к дуэли с манкунианцами в отличной форме. За исключением Коммьюнити Шилд, «пенсионеры» в этом сезоне до сих пор не проигрывали, и сейчас делят первую строчку с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». С «красными» команда Сарри, кстати, недавно сыграла два поединка, разошедшись миром (1:1) в чемпионате, а также победив мерсисайдцев на «Энфилде» (2:1) в Кубке Лиги. Стоит отметить, что из топовых команд «Челси» в этом сезоне играли еще с «Арсеналом», который обыграли дома (3:2).

Оптимизма болельщикам «Челси» перед этим поединком добавляет ситуация в лазарете. Там находятся Марко ван Гинкел и Итан Ампаду, однако эти игроки основную роль в клубе не играют.

МАНЧЕСТЕР ЮН

Если у «Челси» все складывается отлично, то у «Манчестер Юнайтед» ситуация близка к удручающей. Немного смягчила ее волевая победа «красных дьяволов» над «Ньюкаслом» в минувшем туре. Подопечные Моуриньо проигрывали «сорокам» на «Олд Траффорде» (0:2), но все-таки сумели вырвать победу (3:2).

Однако до этой встречи «Манчестер Юнайтед» потерпел четыре подряд неудачи. Сначала команда Моуриньо сыграла вничью дома с «Вулверхэмптоном» (1:1), потом вылетела от «Дерби» в Кубке Лиги, проиграла «Вест Хэму» (1:3), а также разошлась миром с «Валенсией» (0:0).

Для «красных дьяволов» это будет второй поединок с командой из первой шестерки. Первая встреча для манкунианцев завершилась ужасно. МЮ проиграл дома «Тоттенхэму» (0:3).

В отличие от «Челси», у «Манчестер Юнайтед» потерь больше. Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на Маркоса Рохо, Джесси Лингарда, а также, вероятно, на Неманью Матича, Андера Эрреру и Скотта Мактоминея.

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Беспроигрышная серия «Челси» достигла уже 11 поединков.

На «Стэмфорд Бридж» «синие» выиграли четыре из шести последних матчей в АПЛ .

. «Манчестер Юнайтед» выиграл только одну из пяти предыдущих встреч.

На выезде в Премьер-лиге «красные дьяволы» проиграли три из шести минувших поединков.

В очном противостоянии «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в последнее время постоянно обменивались победами. Обе команды выиграли по два из четырех предыдущих матчей.

На «Стэмфорде» «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в семи из восьми последних очных поединков.

Прогноз

Против «Манчестер Юнайтед» здесь складывается практически все. Жозе Моуриньо пожалует на стадион бывшей команды, где его недолюбливают. Сами «красные дьяволы» играют через пень-колоду, а «Челси» находится в отличной форме. Учитывая также статистику очных встреч «пенсионеров» с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж», мы поставим здесь на победу хозяев.

Наш прогноз – победа Челси за 1.80 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru