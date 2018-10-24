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«Барселона» – «Интер»: Видеопрогноз от экспертов

24 октября 2018, 13:52

 

 

БАРСЕЛОНА

«Барселона» в выходные эффектно себе вернула лидерство, обыграв в очном матче «Севилью» (4:2). Каталонцы выигрывали и вовсе со счетом 3:0, но в концовке пропустили два мяча. Тем не менее, это лишь второй такой успех команды Вальверде за последние шесть встреч. В других поединках Ла Лиги «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), проиграли «Леганесу» (1:2), а в ЛЧ победили «Тоттенхэм» (4:2). В первом туре Лиги Чемпионов, напомним, «Барса» и вовсе камня на камне не оставила от ПСВ, разгромив голландцев (4:0).

Однако каталонцев постигла одна существенная неприятность. Перелом лучевой кости получил Лионель Месси, поэтому он в предстоящем поединке не сыграет. Кроме него у «Барсы» травмированы защитники Самуэль Юмтити и Томас Вермален.

 

ИНТЕР М

«Интер» в эти выходные тоже добился важной победы. «Нерадзурри» в дерби минимально победили «Милан» (1:0), забив гол на последних минутах матча. Стоит отметить, что в Серии А «Интер» побеждать начал после успехов в ЛЧ. Старт сезона команда Спаллетти провалила, выиграв лишь один из четырех поединков.

Но победа над «Тоттенхэмом» (2:1) в первом туре Лиги Чемпионов стала первым триумфом в семиматчевой победной серии «черно-синих». В чемпионате «Интер» на протяжении этого периода победил «Сампдорию» (1:0) и «Фиорентину» (2:1), а во втором туре ЛЧ добыл волевую победу на выезде над ПСВ (2:1).

Перед встречей с «Барсой» у «Интера» тоже есть потери, хотя они и несопоставимые с каталонскими. Сыграть в Испании не сможет Раджа Наингголан. Кроме того, некоторые проблемы присутствуют у Ивана Перишича и Марсело Брозовича.

 

СТАТИСТИКА И ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

  • «Барселона» выиграла только два из шести последних поединков.
  • Беспроигрышная домашняя серия каталонцев на «Камп Ноу» в ЛЧ достигла 27 матчей.
  • Все шесть предыдущих домашних встреч в ЛЧ «Барселона» выиграла с разницей более чем в один мяч.
  • Победная серия «Интера» равна семи поединкам.
  • На выезде «нерадзурри» выиграли четыре матча подряд.
  • Друг с другом «Барселона» и «Интер» наиграли десять поединков. В пяти из них выиграли каталонцы, а в двух итальянцы. Последнее противостояние этих клубов датируется 2010 годом, когда «Интер» дома выиграл 3:1, а на «Камп Ноу» уступил 0:1.

 

Прогноз

 Несмотря на потрясающую победную серию, «Интер» записывать в гранды европейского футбола сейчас рано, ведь только «Тоттенхэм» был единственным действительно сильным соперником «нерадзурри» за этот период. Команде Спаллетти в предстоящей встрече могло бы помочь отсутствие Лионеля Месси, но у «Барсы» есть кому забивать и без легендарного аргентинца.

Разыгрались Дембеле и Коутиньо, может взять на себя бремя лидерства Суарес. Учитывая, что играть команды будут на «Камп Ноу», мы поставим здесь с небольшой форой на хозяев.

Наш прогноз – победа Барселона в 1-2 гола за 2.26 в БК 1хСтавка

Источник: www.vseprosport.ru

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Источник: Soccer.Ru
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